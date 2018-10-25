Достали, черти... Мужик гранатой Ф-1 пытался подорвать здание правительства Армении

22:02 27.10.2018

Мужчина попытался совершить самоподрыв в здании правительства Армении



Пресс-секретарь Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Самсон Галтсян сообщил, что в субботу, 27 октября, мужчина с гранатой попытался проникнуть в здание правительства Армении, чтобы совершить там самоподрыв, передает РИА "Новости".



По данным Sputnik Армения, мужчина пошел на преступление из-за скопившихся долгов. Подозреваемый потребовал оказать ему финансовую помощь, угрожая в противном случае взорвать гранату типа "Ф1".



"Мужчина 1975 года рождения вошел сегодня в здание правительства Армении с гранатой с целью самоподрыва, но был обезврежен сотрудниками службы безопасности здания", - сказал Галтсян.



Как отмечается, сотрудники СНБ на данный момент уже задержали подозреваемого.



Ранее сообщалось, что на особняк экс-главы кассационного суда Армении напали люди с автоматами.