Закат доллара США: Желаемое или действительное? - В.Катасонов

02:31 28.10.2018 Профессор Катасонов о судьбе "американца" в России и в мире



Валентин Катасонов



Табл. 1. Валютная структура всех платежей*, проходящих через систему СВИФТ (доля в % от общего стоимостного объема платежей во всех валютах)

* Платежи как внутренние (между субъектами одной юрисдикции), так и международные (между субъектами разных юрисдикций)

Табл. 2. Валютная структура международных платежей, проходящих через систему СВИФТ (доля в % от общего стоимостного объема международных платежей во всех валютах)

Источник: RMB Tracker



Наши СМИ как сенсацию подали последние данные организации СВИФТ, которая, как известно, занимается информационным обеспечением значительной части всех денежных платежей в мире. Платежи осуществляются в разных валютах. СВИФТ составляет на регулярной основе статистику платежей в разрезе основных валют. Эта статистику можно найти в ежемесячных публикациях "RMB Tracker. Monthly reporting and statistics on renminbi (RMB) progress towards becoming an international currency". Последняя публикация датирована концом сентября 2018 года и отражает структуру платежей, прошедших через систему СВИФТ в августе этого года.



Суть сенсации заключается в том, что доля главной валюты - доллара США - в платежах снижается, а доля второй валюты - евро - растет, и разрыв между этими двумя ведущими валютами сокращается. Чтобы не быть голословным, приведу статистическую картину по состоянию на август 2018 года и для сравнения картину на август 2016 года (табл. 1). В ней я даю картину по первым десяти валютам, имеющим наибольшие удельные веса на август нынешнего года.



Действительно, за два года доля доллара США снизилась на 1,03 процентных пункта, а доля евро за этот период времени выросла на 1,22 процентных пункта. Разрыв между двумя валютами несколько снизился и составил в августе 5,56 процентных пункта против разрыва в августе 2016 года, равного 7,81 процентных пункта. Для сенсации маловато. Тому, кто на протяжении многих лет следит за динамикой показателей доли валют в мировых платежах и расчетах, хорошо известно, что имеют место колебания значений показателей в определенных диапазонах. Повышения сменяются снижениями и затем новыми повышениями. Как колебания температуры атмосферного воздуха. Никаких "температурных и климатических катастроф" в мире валют пока не произошло. Между прочим, за указанный период времени несколько просели такие валюты, как британский фунт стерлингов, доллар Канады, доллар Австралии, швейцарский франк. Одновременно произошло некоторое укрепление позиций таких валют, как японская иена, китайский юань, доллар Гонконга и доллар Сингапура.



Несколько иной будет валютная картина платежей исключительно трансграничных (международных), т.е. без учета платежей между субъектами в рамках одной юрисдикции.



В контексте исключительно международных платежей доля США снизилась на 2,42 процентных пункта, а доля евро выросла на 4,77 процентных пункта. Разрыв между этими валютами снизился с 13,08 процентных пункта до 5,89. Опять же никакой революции пока не произошло. Вместе с долларом США ослабли позиции таких валют, как иена, британский фунт стерлингов, доллар Канады, доллар Австралии, доллар Сингапура, швейцарский франк. Несколько просел даже китайский юань. А усилил свои позиции вместе с евро лишь доллар Гонконга.



Кстати, несколько улучшил свои позиции и российский рубль. Он не вошел в первую десятку валют, но попал во вторую.



В августе 2016 года на рубль приходилось 0,21% всех международных платежей, а в августе 2018 года его доля возросла до 0,28%. С 20-го места российский рубль переместился на 18-е место (перед ним находится турецкая лира, а за ним следует южноафриканский рэнд). Примечательно, что российский рубль не вошел в первую двадцатку валют в рейтинге по всем видам платежей (как международным, так и внутренним). В условиях нарастания экономический санкций Москва предпринимает усилия по минимизации рисков возможного отключения банковской системы России от системы СВИФТ. Поэтому у нас была создана и запущена в конце 2015 года система, получившая название СПФС (система передачи финансовых сообщений). Часть платежей и расчетов между российскими субъектами платежных отношений (преимущественно российскими банками) стала проходить не через СВИФТ, а СПФС. На середину текущего года в СПФС уже участвовало около 400 российских организаций.



Что касается международных платежей российских организаций, то они по-прежнему (за редкими исключениями) продолжают проходить через СВИФТ. Следовательно, риски, связанные с возможным блокированием СВИФТ, для России сохраняются. Тем более, что и внутренние платежи в России далеко не все переведены на СПФС. Образно выражаясь, многие продолжают путешествовать из Москвы в Рязань через Париж.



Хотелось бы любителям сенсаций напомнить, что еще несколько лет назад на первом месте среди валют, используемых для платежей, находился не доллар США, а евро. Вот как выглядела картина, по данным СВИФТ, на январь 2012 года (доля валют в общих объемах платежей, как внутренних, так и международных, %): евро - 44,04; доллар США - 29,73. Как видим, отрыв евро от доллара США был колоссальный. А вот картина на июль 2013 года (%): евро - 37,50; доллар США - 36,14. Т.е. всего полтора года спустя доллар почти догнал евро, уже наступал на пятки европейской валюте. А в конце того же 2013 года уже обошел евро. В 2015 году отрыв доллара США от евро достиг своего максимума при доле доллара США, превысившей планку в 45%, и доле евро, упавшей до 22?23%. Затем разрыв между двумя валютами опять плавно стал сокращаться за счет постепенного снижения доли доллара США и постепенного повышения доли евро. Объяснения подобным тенденциям имеются, но это не входит в задачу данной статьи.



Итак, в мире валют подобные флуктуации не новость, циклические взлеты и падения отдельных валют по показателям доли в платежах, международных резервах, операциях на рынке ФОРЕКС и т. д. происходят достаточно регулярно. Образно выражаясь, также регулярно, как происходит смена времен года (сезонов) и температур. Конечно, в истории земли происходили какие-то климатические катастрофы, которые нарушали привычные годовые циклы температур. Например, мы знаем, что в истории Земли было оледенение (наступление ледникового периода). Но совершенно некорректно заявлять, например, о том, что грядет глобальное потепление на том основании, что наступила весна и столбик термометра стал подниматься вверх. Или, наоборот, что грядет глобальное похолодание в связи с тем, что закончилось лето и среднесуточные температуры стали снижаться.



Почему наши СМИ акцентировали внимание на последних данных СВИФТ о снижении доли доллара США? Да потому, что эта новость дует в паруса инициаторов начавшейся в России летом текущего года очередной кампании по борьбе с засильем доллара США в нашей экономике (главные инициаторы - Костин и Силуанов). Конечно, сторонников де-долларизации не могли не обрадовать последние данные СВИФТ. Снижение доли доллара США было представлено как последняя агония ненавистной россиянам (и даже некоторым прозревшим российским олигархам) "зеленой" валюты. Но боюсь, что в данном случае желаемое выдается за действительное.



Продолжу свои аналогии с колебаниями температур на планете. Президент Путин поручил денежным властям решить задачу по де-долларизации российской экономики. Доллар США был и остается, образно выражаясь, "топливом", с помощью которого обогревается "дом", называемый "российская экономика". Надо переходить на отечественные "дрова" под названием "российский рубль", чтобы не зависеть от причуд поставщиков "долларового топлива". Но для перехода на отечественные "дрова" надо трудиться. А трудиться не хочется. Да и не понимают господа Костин и Силуанов, как вообще заготавливать "дрова" и как ими топить "русскую печь". А тут неожиданное радио передает радостную весть, что зимы не будет и грядет глобальное потепление. Вот и начали российские СМИ рассказывать о грядущем глобальном потеплении, то бишь издыхании доллара США.



У меня к доллару США нет ни малейших симпатий. Но это не является основанием для того, чтобы заявлять о его скорейшей смерти. Доллар США живуч. Он, конечно, смертен, но наивно думать, что смерть наступит завтра. Ожидание его краха становится для многих оправданием бездействия. Что же делать?



Во-первых, наладить заготовку "дров", т.е. эмиссию действительно российского рубля (в отличие от нынешнего фиктивного, который является перекрашенным долларом).



Во-вторых, восстановить полуразрушенную "русскую печь", то бишь реальный сектор экономики. Как восстанавливать "русскую печь"? Так как мы начали это делать ровно 90 лет назад. Я имею в виду стартовавшую 1 октября 1928 года первую советскую пятилетку, которая, в свою очередь, стала началом индустриализации.



В-третьих, закрыть в нашем "русском доме" все двери и окна, чтобы не обогревать атмосферу и не жечь зря "дрова". Здесь я имею в виду введение ограничений и запретов на трансграничное движение капитала. Это как минимум. А для более надежного утепления "дома" опять же использовать опыт восстановления и укрепления советской экономики. Как известно, для такого "утепления" и снижения зависимости внутренней температуры "дома" от климатических причуд (конъюнктуры мировых рынков и разного рода экономических санкций Запада) были использованы такие средства, как государственная валютная монополия и государственная монополия внешней торговли.



Очень прискорбно, что львиная доля публикаций в российских СМИ посвящена не проблемам восстановления российской экономики ("дома"), а обсуждению вопросов, связанных с температурными колебаниями "атмосферы" (конъюнктуры мировых рынков, в том числе валютных, в том числе позиций доллара США). Или оханьям и аханьям по поводу того, что в нашем сегодняшнем полуразрушенном "доме" так холодно.



Пора, наконец, тему восстановления "русского дома" сделать ключевой. А начать ее обсуждение с обзора опыта индустриализации в СССР. Благо для этого есть даже формальный повод - 90-летие старта первой советской пятилетки. Источник - СвободнаяПресса

