 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ирландаская певица Шинейд О"Коннор стала Шухадой, перейдя в ислам
07:16 28.10.2018

Теперь певицу зовут Шухада Давитт
Ирландская певица Шинейд О"Коннор объявила, что перешла в ислам. Как она выразилась, для нее это "естественное завершение ее богословских изысканий".

По ее мнению, любой разумный человек, изучающий теологию, должен рано или поздно прийти к исламу.

В прошлом году певица сменила имя на Магду Давитт и сейчас сделала это снова - теперь ее зовут Шухада Давитт.

Шинейд О"Коннор рассказала о борьбе с депрессией
Шинейд О"Коннор нашлась в окрестностях Чикаго
В своем "Твиттере" она поблагодарила мусульман за поддержку. Кроме того, она спела на камеру мусульманский призыв к молитве

Пропустить Twitter пост , автор: @MagdaDavitt77

Shuhada’ Davitt
@MagdaDavitt77
This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’

20:42 - 19 окт. 2018 г.

В 1999 году получила сан католического священника вопреки правилам Ватикана

Она прославилась в 1990 году, исполнив хит Nothing Compares 2 U ("Ничто не сравнится с тобой"). Сингл возглавлял американские чарты четыре недели подряд.

В 1992 О"Коннор оказалась в центре скандала после того, как в прямом эфире американского телевидения порвала фотографию папы Римского Иоанна Павла II, призвав всех, кто ее видит, "сражаться с настоящим врагом".

Эта выходка спровоцировала волну общественного возмущения такой силы, что певица была вынуждена практически уйти из шоу-бизнеса: ей срывали концерты и бойкотировали мероприятия с ее участием. В последующие годы она записала несколько новых лонгплеев и новый альбом, но они не имели большого успеха у публики, хотя критики оценили их довольно высоко.

В 1999 ирландка была возведена в сан священника в раскольнической Тридентинской церкви во французском городе Лурд. Официальная католическая церковь не признает женщин-священников и не учитывает решений так называемых реформистских течений.

В последние годы О"Коннор боролась с депрессией и рядом других расстройств, о которых рассказала публично в 2017 году, записав 12-минутное видеообращение.

Источник - bbc.com
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