Антисемит Бауэр расстрелял в синагоге американского Питтсбурга 11 человек

10:05 28.10.2018

В результате стрельбы в синагоге Питтсбурга погибли 11 человек, пострадали 6, сообщают местные власти. Детей среди погибших нет.



Ранее сообщалось о восьми жертвах.



Когда в синагоге началась стрельба, там шла субботняя служба. Стрелявший выкрикивал антисемитские лозунги. Нападавший - 48-летний Роб Бауэр - получил ранение и сдался властям. В ФБР считают, что стрелок действовал в одиночку.



Президент США Дональд Трамп сообщил, что посетит Питтсбург.



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Инцидент произошел в синагоге консервативной общины "Древо жизни" в Сквиррел-Хилл. Как передает CNN, это исторический еврейский квартал.



По данным источников KDKA в правоохранительных органах, стрелок вошел в здание с криками: "Все евреи должны умереть". Затем вступил в перестрелку с полицейскими, которым пришлось использовать машины в качестве щита.



В синагоге по случаю шаббата было много прихожан, в полицию поступило несколько звонков от забаррикадировавшихся внутри людей. Стражи порядка спасли несколько человек. Местным жителям и студентам близлежащего университета рекомендовали не выходить на улицу.



Бывший президент "Древа жизни" Майкл Айзенберг сообщил телеканалу, что в синагоге в субботу проходили одновременно три службы. На одной, в главной части синагоги, присутствовали примерно 40 человек. В подвальной части должна была пройти служба с участием еще 30-40 человек. А в смежном помещении для раввинов могли находиться 15 человек.



После переговоров с командой спецназа стрелок сдался, он ранен. Сначала он описывался как белый мужчина с бородой, но в соцсетях еще до официального подтверждения появилась информация, что его зовут Роберт Бауэрс, а также публиковались выдержки из видеозаписи, на которой мужчина с бородой сообщает, что собирается убить "как можно больше людей", и просит пожелать ему удачи. Позже источник KDKA в полиции подтвердил, что задержанный - Роберт Бауэрс.



СМИ пишут, что мужчина регулярно высказывал антисемитскую позицию в соцсетях. Так, портал Heavy.com публикует скриншот со страницы некого Роберта Бауэрса, который за два часа до стрельбы в синагоге разместил пост против благотворительного американского Общества помощи еврейским иммигрантам (ХИАС), заявив, что оно помогает появлению в стране "захватчиков, которые убивают наш народ".



Он также публиковал "фотожабы" с президентом США Дональдом Трампом, выполняющим указания евреев, и репостил антисемитские высказывания. Бауэрс отмечал, что не поддерживает Трампа и не голосовал за него.



Трамп пожелал для стрелка смертной казни



Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что следит за событиями в Питтсбурге. "Правоохранительные органы на месте. Люди в районе Сквиррел Хилл должны оставаться в укрытиях. Похоже, имеется много жертв. Остерегайтесь стрелка. Благослови всех бог!" - написал Трамп.



Первая леди Меланья Трамп также прокомментировала трагедию в своем Twitter, отметив, что насилие должно остановиться.



Как передает телеканал ABS, Трамп пообщался с журналистами перед отлетом на мероприятие в Индиане, назвав стрельбу в Питтсбурге "позором", а подозреваемого - "чокнутым" и маньяком. Он также заявил, что стрелок должен поплатиться за свои действия и подвергнуться смертной казни.



Отвечая на вопрос о том, не стоит ли изменить правила владения оружием в США, Трамп заявил, что в синагоге должна была быть вооруженная охрана. "Вы хотите защиты, а у них не было никакой защиты, у них там маньяк разгуливал. Результаты могли быть намного лучше", - цитирует Трампа телеканал. Он также посетовал, что наблюдать за подобными инцидентами еще тяжелее будучи президентом США.



США занимают первое место в мире по числу владельцев огнестрельного оружия



Cлова Трампа по поводу оружия вызвали возмущение в соцсетях, где после стрельбы, напротив, звучат призывы ограничить продажу оружия в США. На это косвенно указал губернатор Пенсильвании Том Вульф в своем заявлении, призвав принять меры для предотвращения подобных инцидентов, и отметив, что опасное оружие "наносит ущерб" гражданам.



Вульф назвал произошедшее "абсолютной трагедией" и бессмысленным актом агрессии. Он пообещал поддержку родственникам жертв и пострадавших, а также местным властям и правоохранительным органам.



По данным исследования 2017 года, о котором писала Русская служба ВВС, около 40% американцев признались, что владеют оружием или живут в семье, где имеется оружие. Таким образом, жители Соединенных Штатов имеют на руках примерно 270 млн единиц оружия. Число убийств с применением огнестрельного оружия в США - самое высокое среди развитых стран.



В большинстве массовых убийств последнего времени, например, при бойне в ночном клубе в Орландо и в школе "Сэнди Хук" в Коннектикуте, использовались полуавтоматические винтовки AR-15, по доступности цены сравнимые с "макбуком". По данным СМИ, стрелок в Пенсильвании, предположительно, использовал такую же винтовку.



Пистолеты, посредством которых совершается большинство убийств в США в принципе, стоят около 200 долларов. Бывшему президенту США Бараку Обаме в свое время не удалось ужесточить правила продажи оружия из-за сопротивления со стороны республиканцев в конгрессе.



Случаи массовых убийств в США в 2018 году



14 февраля 19-летний Николас Круз устроил бойню в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" (Marjory Stoneman Douglas) в городе Паркленд, штат Флорида. Погибли 17 человек, преступление вошло в десятку самых кровавых за последние годы в Соединенных Штатах. Трамп после трагедии предложил снабдить учителей оружием и научить с ним управляться.



Меньше чем через месяц после расстрела во Флориде 19-летний Джеймс Дэвис - младший открыл стрельбу в одном из общежитий на территории Центрального университета штата Мичиган. Погибли два человека.



10 марта отслуживший в Афганистане военный взял в заложницы и убил трех женщин в крупнейшем в США доме ветеранов в Юнтвиле, штат Калифорния. 36-летний убийца, Альберт Вонг, до этого принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами, а потом был исключен из программы. Убитые женщины были ее сотрудницами.



22 апреля 29-летний Трэвис Райнкин застрелил из штурмовой винтовки AR-15 четырех посетителей закусочной Waffle House в Нэшвилле, штат Теннесси. Мужчина до этого не раз заявлял правоохранителям, что его якобы преследуют, в том числе певица Тейлор Свифт.



18 мая в городе Санта-Фе округа Галвестон, штат Техас, 17-летний ученик средней школы Димитриос Пагурцис расстрелял девять других учащихся и одного сотрудника учебного заведения. На одной из фотографий в соцсети незадолго до нападения юноша был одет в футболку с надписью "Рожденный убивать". Также он публиковал фото оружия и картинки с нацистской символикой.



28 июня житель Мэриленда Джеррод Уоррен Рамос расстрелял пятерых сотрудников газеты Capital Gazette в городе Аннаполис за то, что в статье 2011 года издание упоминало о судимости Рамоса. Мужчина обвинял журналистов в клевете и пытался судиться с газетой, но проиграл, после чего несколько лет преследовал сотрудников редакции.



13 сентября в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, 54-летний Хавьер Казарес застрелил пять человек, включая свою жену, и покончил с собой. В частности, он убил двух посетителей транспортной компании после конфликта с одним из них, и еще двух человек. Затем на другом конце города Казарес угнал машину, в которой находились женщина и ребенок, им удалось спастись.



Подробнее: https://www.newsru.com/world/27oct2018/synagogue.html