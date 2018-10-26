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|Вишай Шривадданапрабха (тайский буржуй и владелец британского ф/к "Лестер") разбился в вертолето-катастрофе после матча
10:28 28.10.2018
Вертолет с президентом "Лестера" на борту разбился после матча чемпионата Англии
Вишай Шривадданапрабх Вертолет президента "Лестера" разбился после матча чемпионата Англии
Владелец английского футбольного клуба "Лестера" тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета, который потерпел крушение после матча чемпионата Англии с "Вест Хэмом".
Воздушное судно, принадлежащее президенту "Лестера", разбилось у домашнего стадиона клуба "Кинг Пауэр". Это произошло в субботу после матча десятого тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом".
По информации ВВС, у вертолета отказал хвостовой винт, в результате чего машина начала вращаться вокруг своей оси и упала на парковку.
Также британские СМИ утверждают, что президент "Лестера" погиб, но официальной информации о жертвах пока не поступало.
При Шривадданапрабхе "Лестер" в 2016 году сенсационно стал чемпионом Англии по футболу.
Шривадданапрабха - основатель и генеральный директор сети магазинов беспошлинной торговли. Он занимает девятое место по версии журнала Forbes в списке самых богатых людей Таиланда. В августе 2010 года он приобрел "Лестер Сити", а 10 февраля 2011 года стал владельцем клуба. Его сын Айяватт Шривадданапрабха занимает пост вице-президента.