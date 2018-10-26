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Новый саммит по Сирии: Путин и Макрон спорят о судьбе Идлиба
10:33 28.10.2018

В Стамбуле прошел посвященный Сирии четырехстронний саммит президентов Турции, России и Франции, а также канцлера Германии. Ситуация в Сирии в таком формате обсуждалась впервые.

По итогам встречи, которая продолжалась около трех часов, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместное заявление. В нем говорится, что будущее Сирии может определять только сирийский народ, и разрешение конфликта может быть достигнуто только политическими, а не военными методами.

Участники саммита призвали до конца года утвердить окончательный состав конституционного комитета, в который должны войти представители как сирийской оппозиции, так и действующего правительства.

На итоговой пресс-конференции президент России назвал запуск работы конституционного комитета в Женеве первоочередной задачей. "Такой комитет, бесспорно, должен быть признан легитимным всеми сирийскими сторонами и пользоваться их уважением, только в этом случае эта структура будет дееспособной и эффективной, сможет подготовить и осуществить назревшую конституционную реформу, которая будет укреплять сирийскую государственность и объединит сирийское общество", - сказал Путин.

В своей речи Эрдоган подчеркнул, что судьбу президента Сирии Башара Асада решат сирийцы, которые находятся в стране и за ее пределами. "Волеизъявление о ситуации с Асадом находится в руках сирийского народа: решать будут сирийцы, как живущие в стране, так и за ее пределами", - сказал он.

Также, по словам Эрдогана, ситуация в Сирии станет еще хуже, если не будут предприняты шаги гуманитарного, политического и дипломатического толка. Он отметил, что стороны выразили полную приверженность сохранению территориальной и политической целостности страны.

Идлиб
Одной из главных тем саммита была ситуация в Идлибе. 17 сентября Путин и Эрдоган договорились о создании буферной зоны вокруг этой провинции, граничащей с Турцией. Идлиб - это единственная зона деэскалации в Сирии, которая еще не взята под контроль войск Башара Асада.

После встречи в Стамбуле Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право присоединиться к военной кампании сил Асада в случае, если провокации со стороны вооруженных группировок в Идлибе продолжатся.

"В случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы", - сказал он.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь сказал, что любой силовой сценарий разрешения ситуации в Идлибе недопустим. "Мы надеемся, что Россия окажет весьма четкое давление на сирийский режим, которому, несомненно, удалось выжить благодаря [российской помощи]", - заявил он.

Ангела Меркель также отметила, что сирийский конфликт нельзя решить военными методами. Она предупредила, что Запад не потерпит применения химического оружия в Сирии. Она считает, что договоренности между Москвой и Анкарой о создании буферной зоны должны перерасти в полноценное перемирие.

Против наступления на Идлиб выступают западные страны вместе с союзниками в регионе, а спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура предупреждает о вероятности гуманитарной катастрофы в случае начала активных боевых действий. Турция же опасается, помимо прочего, новой волны беженцев.

По итогам саммита обсуждалась не только ситуация в Сирии, но и убийство саудовского оппозиционного журналиста.

Эрдоган сообщил, что в ходе саммита он проинформировал других лидеров о ходе расследования дела Джамаля Хашогги, убитого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По его словам, саудовским властям предстоит ответить на важные вопросы.

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"Кто отправил этих людей (имеются в виду предполагаемые убийцы Хашогги - Би-би-си) в Турцию? Саудовские власти официально заявили, что тело убитого было передано местному соучастнику. Кто этот местный соучастник?", - сказал турецкий президент.

"Преступление было совершено в Стамбуле. Поэтому, если Саудовская Аравия не привлечет [подозреваемых в убийстве] к суду, мы официально им сообщили по каналам министерства юстиции, что готовы сделать это сами", - добавил он.

Он отметил, что в понедельник, 29 октября, из Саудовской Аравии прибудет представитель прокуратуры, чтобы встретиться со своими стамбульскими коллегами.

Меркель заявила, что в Европе к убийству журналиста относятся очень серьезно. "Мы договорились, что когда у нас будет больше ясности, и мы на это рассчитываем; когда мы будем знать, кто за этим стоит, то тогда мы попытаемся найти общеевропейское решение или сформулировать реакцию всех стран ЕС, чтобы показать, что мы ведем переговоры, руководствуясь всеобщими ценностями", - сказала она.

Зачем нужен новый саммит?
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отмечал, что на саммите "сойдутся две стороны, которые ранее не вели переговоры". "Это русские и турки, которые находились в одном переговорном формате с Ираном. И, с другой стороны, это французы и мы, которые находятся в так называемой группе поддержки Сирии. Мне кажется, имеет смысл совместить это и реализовать возможность для совместного разговора", - говорил он.

Незадолго до саммита МИД Ирана заявил, что без Тегерана решить проблемы Сирии нельзя.

"Иран предпринимает значимые шаги в этом смысле, и они основаны на реальности, которая существует в регионе. Турция, кстати, это понимает, как и другие страны. Но есть некоторые государства, которые имеют нелогичную позицию по этому вопросу", - говорил помощник главы МИД Ирана Хосейн Джабер Ансари.

Эрдоган в субботу сообщил, что Иран проинформируют об итогах стамбульского саммита.

О дате проведения четырехсторонней встрече стало известно 19 октября. Пресс-секретарь российского президента тогда сказал, что от саммита не стоит ждать каких-либо прорывных решений. Сообщалось, что Макрон откажется от участия, если в Идлибе начнется наступление.

Источник - newsru.com
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