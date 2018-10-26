 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фальшивая дружба. Путин уехал, узбекские чиновники-русофобы остались?
11:43 28.10.2018

Проявление бытового национализма поддержал националистический сайт "Дуне узбеклари", базирующийся в Канаде

Триумфальный визит российского президента в Узбекистан несколько завуалировал шумный скандал, связанный с беспределом тамошних чиновников и отдающий шовинистическим душком. Путин уехал, скандал остался, да еще нашел отражение в зарубежных СМИ.

Речь идет о ректоре открывшегося в 2018 году в Ташкенте Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзода Кудратходжаеве, бывшем сотруднике пресс-службе президента Республики Узбекистан и Центризбиркома, подрабатывающего ведущим "Международного пресс-клуба".

Еще в августе Татьяна Закирова, 59-летняя жительница и активистка ташкентского квартала Ц-5, на встрече с хокимом Юнусабадского района Бахтиером Абдусаматовым столкнулась с неизвестным ей мужчиной, говорившим принципиально на узбекском языке и требовавшим этого от всех собравшихся. Предложение перейти на общедоступный язык межнационального общения мужчина отверг, хотя, как оказалось, русским он владеет довольно хорошо.

Возник конфликт. Мужчиной оказался Шерзод Кудратходжаев, который заявил женщине: "Бл…дь, учи узбекский". А затем стал стыдить ее: "Уятсиз. Бетинг қурсин сани! Уятсиз! Ўзбекни нонини 60 йилдан бери ейди.... Уят, уят! – Раз живешь, говори на узбекском. 60 лет ела узбекский хлеб… позор, позор!" Когда Закирова сказала, что будет жаловаться, он посоветовал ей жаловаться прямо Путину.

Согласно неписаным законам махалля (традиционная территориальная община) за Закирову заступились жители района, в большинстве своем узбеки. Прощение за поступок коллеги попросил хоким Юнусабадского района Бахтиер Абдусаматов. Защищать женщину взалась редактор портала Ц-1 Галима Бухарбаева. А сам Шерзод Кудратходжаев записал видеообращение, в котором заявил, что не посылал Татьяну Закирову в Россию, но сожалеет, что перешел в разговоре с ней на "ты", тем не менее извинений оскорбленной им женщине он не принес. Более того, потом в СМИ появились бездоказательные обвинения районной активистки, началась ее травля.

Зато в защиту Кудратходжаева выступил националистический сайт "Дуне узбеклари", базирующийся в Канаде, который, как считают, запущен Службой госбезопасности (СГБ) Узбекистана.

Несмотря на скандал в социальных сетях и СМИ, официальные власти на него никак не отреагировали, хотя Закирова продала заявление в Генпрокуратуру. Лишь перед визитом Путина, по словам женщины, в милиции ее попросили написать "объяснительную записку", что она делать отказалась, заявив, что ей нечего объяснять, она является пострадавшей стороной.

Факты бытового национализма в Узбекистане, конечно, встречаются. Однако в данном случае "в деле" оказался высокопоставленный чиновник. А это уже бросает тень на национальную политику государства.

Источник - fondsk.ru
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