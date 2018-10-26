Думоеды. РосДепы возмущены обнародованием своих миллионных зарплат, - "МК"

14:07 28.10.2018

Госдума обрушилась на статью "МК" о миллионных доходах депутатов

Доходом общим не измерить



На сегодняшнем заседании Госдумы народные избранники во главе со спикером Володиным обрушились на "Московский комсомолец". Из-за статьи, в которой говорилось: средний денежный доход депутата ГД в прошлом году составлял больше миллиона рублей в месяц, если судить по декларациям.



25 октября 2018 года Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет депутатам отказаться от положенной им надбавки к пенсии. До принятия закона, чтобы осуществить этот акт гражданского мужества, они могли просто не писать заявление с просьбой такую надбавку им начислить, а с 1 января 2019 года смогут пойти и написать заявление, что надбавка им не нужна. Что в лоб, что по лбу, конечно, но сами депутаты почему-то считают этот закон важным с морально-нравственной точки зрения.



В ходе обсуждения слово взял Сергей Вострецов ("ЕР). Он был сильно обижен на газету "Московский комсомолец", в материале которой была приведена цифра среднего дохода депутата в 2017 году - более 1 млн рублей в месяц. У него, Вострецова, ежемесячный доход гораздо меньше 1 млн рублей в месяц, и ему не нравится, что теперь придется объясняться с избирателями. "Сознательно четвертая власть пытается очернить законодателей", - заявил единоросс.



И выразил уверенность, что большинство депутатов "Единой России", и он в том числе, вряд ли попросят доплату к пенсии, при этом оговорив, что не тянуть с государства эти копейки смогут "морально-нравственные люди, у которых есть доход". Какой доход достаточен для того, чтобы не просить доплаты, уточнено не было.



Можно ли считать "копейками" пенсию вместе с учетом надбавки в 63 581 рубль, на которую имеет право депутат, отработавший в Думе более 10 лет, и пенсию с учетом надбавки в 46 626 рублей при средней пенсии по стране чуть больше 14 тысяч рублей? Вопрос, конечно, интересный…



В дискуссию вступил спикер Вячеслав Володин. "Мы запрашивали информацию по данной публикации и получили ответ. Журналист, который готовил материал и был автором, посчитал доход всех депутатов, который был задекларирован, и поделил на количество депутатов, вывел цифру и ее опубликовал как зарплату депутата. Совершено понятно, что это введение в заблуждение граждан нашей страны, это информация недостоверная, у каждого депутата есть свой доход. И если обсуждать, надо обсуждать индивидуально, не мерить среднюю температуру по палате", - заявил он.



Дальше - больше. Николай Харитонов (КПРФ) сказал, что выбивать слезу не хочет, но рожденный на перине рожденного на соломе никогда не поймет. Надо понимать, "на перине" рожден был журналист, написавший зловредную статью, а сам коммунист, как и все его коллеги по палате, увидели свет "на соломе"…



Слезу г-н Харитонов все же выбил.



Тут спикер еще раз повторил, что приводить средний показатель неправильно. А Евгений Марченко ("ЕР") предложил подать коллективный иск к "МК" и в суде доказать свою правоту. Но г?н Володин ответил, что уходить в судебные тяжбы не стоит, хотя дело закончилось бы, безусловно, выигрышем, потому что то, что написали, не соответствует действительности…



Не понравившийся депутатам материал писал, увы, автор этих строк. Но сказанное в зале было, мягко говоря, неправдой, в чем может убедиться любой прочитавший текст. "Средний денежный доход депутата Госдумы, если судить по декларациям, составлял в 2017 году более 1 млн рублей в месяц, а средний денежный доход россиянина - около 32 тысяч рублей в месяц" - вот что там написано. О том, что зарплата депутата около миллиона рублей в месяц, нет ни слова. И о том, что ВСЕ депутаты получают в месяц доход около миллиона рублей, тоже. Средний доход сравнен со средним доходом, и понятно, почему никакого иска нет. (Официального опровержения, кстати, тоже, хотя как раз это было бы цивилизованным способом реагирования на информацию, которую кто-то счел некорректной.)



Автором этих строк было опрошено десять россиян разного возраста, уровня образования и уровня жизни, и оказалось, что восемь из них четко понимают разницу между доходом и зарплатой - в отличие от депутатов, часть доходов которых, конечно, зарплата (в 2017 году она была около 399 тысяч в месяц "грязными"). Но есть еще дивиденды, проценты по вкладам, гонорары, пенсии, и т.д. и т.п.



"Наверное, наши граждане тоже недовольны, когда нам заявляют про среднюю зарплату по стране и про среднюю пенсию", - заметил Сергей Иванов (ЛДПР). Золотые слова! Накануне, выступая от имени фракции при обсуждении проекта бюджета Пенсионного фонда на 2019–2021 годы, Андрей Исаев ("ЕР") говорил о повышении в среднем размера пенсии неработающим пенсионерам на 1 тысячу рублей в месяц ежегодно. Но спикер почему-то не попросил его указать, сколько конкретно прибавки получат тетя Маша или дядя Вася, ведь у кого-то будет 200 рублей плюс, а у кого-то 1300…



Любой средний показатель лукав, но статистика оперирует ими, и ни правительство, ни Госдума не требуют отказаться от столь "порочной" практики. Росстат отслеживает и динамику среднедушевого денежного дохода населения, и динамику среднемесячной начисленной зарплаты работников, и много чего еще "среднего".



Трудно отделаться от подозрений, что обсуждение одной строчки в публикации одной из газет было устроено специально для того, чтобы уезжающие сейчас в регионы депутаты могли ссылаться на сказанное в зале пленарных заседаний. Ведь цифры, которые так возмутили Думу, уже приводились в другом материале того же автора в той же газете - в апреле 2018 года, когда анализировались декларации о доходах и имуществе за 2017 год. Но тогда это почему-то не вызвало никакой реакции и вопросов. Что же изменилось?



Повышен НДС. Угроза роста цен на многие товары и услуги воспринимается населением как реальная. Депутаты, как самая близкая к этому населению прослойка политического класса, изменение настроений "внизу" чувствуют. Им некомфортно. Они нервничают. Но вместо того, чтобы искать другие, более адекватные ситуации слова, объясняясь с избирателями, ищут виновных "на стороне".



Журналисты в таких ситуациях подходят как нельзя лучше.



P.S. Учтя пожелания спикера Госдумы, напоминаем индивидуальный и слегка округленный доход за 2017 год каждого из упомянутых в этой статье депутатов. Сергей Вострецов - 5,5 млн рублей. Вячеслав Володин - 51,3 млн рублей. Николай Харитонов - 5,2 млн рублей. Евгений Марченко - 4,1 млн рублей. Сергей Иванов - 4,8 млн рублей. Андрей Исаев - 6,1 млн рублей. Средний ежемесячный доход можно вычислить, поделив эти числа на 12.



Марина Озерова