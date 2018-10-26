Стамбульский саммит - "общая воля" бессмысленной болтовни, - Ю.Сафронов

14:13 28.10.2018

Такого саммита мир не видывал

Президенты России, Турции, Франции и канцлер Германии провели переговоры по "сирийскому вопросу"



Юрий Сафронов

собкор в Париже



Саммит по Сирии с участием Путина, Эрдогана, Меркель и Макрона завершился в субботу вечером, 27 октября, в Стамбуле. В таком формате о мире в Сирии еще никогда не договаривались - в этом, собственно, и состоит главная особенность встречи, на которой присутствовал в том числе и спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Ранее он уже объявил, что покинет этот пост в ноябре - после четырех с лишним лет безрезультатных миротворческих усилий. Сегодняшний саммит не нарушил традицию.



По итогам встречи стороны приняли совместное заявление. "Заявление отражает настрой России, Турции, Германии и Франции на дальнейшее расширение взаимодействия в интересах нормализации обстановки в Сирии, запуска эффективного межсирийского диалога и проведения необходимых государственных реформ и преобразований",- пояснил российский президент.



К высшей цели - реальному продвижению к миру и стабильности в Сирии - стороны сегодня приступать не планировали.



Перед саммитом все фигуранты этих символических переговоров, которые прошли без формального участия двух "тяжеловесов" сирийского конфликта (США и Ирана), призывали "не ждать прорывов" и довольствоваться самим фактом проведения такой невиданной доселе встречи, которая "может придать импульс" дальнейшим дипломатическим усилиям.



О предыдущих результатах этих усилий, которые предпринимаются с весны 2011 года, когда в Сирии начались первые столкновения, всем хорошо известно: не менее 360 000 погибших и миллионы беженцев, большую часть из которых приняла Турция, а в Европе - Германия.



Во многом именно поэтому в сегодняшней встрече, инициированной французским президентом Макроном, и приняла участие канцлер Меркель.



Для руководства Франции (страны, пережившей серию крупных терактов, косвенно или напрямую связанных с сирийской войной, но так никогда и не сумевшей найти "дипломатический ключ" к "сирийскому урегулированию") саммит в Стамбуле стал очередной попыткой продемонстрировать свою международную значимость. И заскочить в поезд, который вроде бы должен двигаться по направлению к светлому политическому будущему Сирии.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦИИ



Идея Макрона - объединить усилия двух "форматов": "астанинской группы", в которую входят главные военные "решалы", (Россия, Турция, Иран) и т. н. "small group", составленную из крупнейших "игроков" "антитеррористической коалиции": США, Франции, Великобритании, Германии, Саудовской Аравии, Египта и Иордании.



Ради этой высокой цели в мае 2018 года в Санкт-Петербурге на встрече с Путиным президент Макрон продемонстрировал чудеса политической корректности, среди прочего разглядев "желание российского президента" объективно расследовать трагедию малазийского "Боинга", сбитого в небе над Донбассом.



Правда, упомянутый выше поезд все эти годы стоял на запасном пути, пока диктатор Асад при поддержке Москвы и Тегерана отвоевывал потерянные куски территории, остановившись в сентябре в шаге от полной победы. Для ее достижения требуется "выбить" около 100 тысяч "повстанцев", поддерживаемых Турцией и США (т. е. "западной антитеррористической коалицией"), из анклава в Идлибе, провинции на северо-западе Сирии. Выбить или "выкурить" химическим оружием.



Этот шаг пока не сделан - из-за жесткой позиции западных стран и Турции.



17 сентября в Сочи во время встречи с Эрдоганом российский президент Путин вынужден был согласиться на создание "демилитаризованной зоны" в Идлибе, а министры обороны Турции и России подписали "меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации" (всего таких зон, согласно астанинским договоренностям, было создано 4, но три из них асадовцы с союзниками отвоевали).



Сохранение идлибской "зоны" и являлось первой политической целью сегодняшней "встречи четырех". (По итогам саммита стороны подтвердили свою "приверженность" выполнению этой задачи). Кроме того, для руководства Франции и Германии важны были символические шаги в "гуманитарной сфере" - например, пропуск в Идлиб заблокированных ооновских конвоев.



Вторая цель - очередная попытка "запустить процесс политического перехода".



Процесс все эти годы находится в запущенном состоянии главным образом из-за нежелания "Асада и союзников" идти хоть на какие-то уступки в условиях почти полного военного доминирования. Последнее подтверждение этого "тренда" - прозвучавший в среду, 24 октября, отказ сирийского режима утвердить ооновских представителей "конституционного комитета", который по плану ООН должен выработать новый основной закон Сирии.



В комитет должны войти 50 представителей режима Асада, 50 представителей оппозиции и 50 "экспертов и представителей гражданского общества", выбранных ООН.



И вот как раз этот третий список (из 50 "ооновцев"), привезенный в Дамаск спецпредставителем Стаффаном де Мистурой, там и отказались согласовать. Де Мистура передал ООН послание асадовского министра иностранных дел Валида Муаллема: "Сирийское правительство и Россия недавно пришли к соглашению" о том, что предложение по составу этого "третьего списка" должны сделать "три страны - гаранта астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) совместно с Сирией".



В Вашингтоне этот демарш назвали "недопустимым" и созвали в пятницу экстренное заседание Совбеза ООН. "Организация Объединенных Наций должна в кратчайшие сроки добиться созыва конституционного комитета", - заявил американский представитель Джонатан Коэн.



Ну а российский постпред Василий Небензя ответил: "Нельзя идти против воли народа Сирии". Как известно, "законным представителем" этого народа, по версии Москвы, является Башар Асад (на деле представляющий только самого себя и алавитское меньшинство, не превышающее 10–12 % от всего населения).



Так что сегодняшняя встреча в Стамбуле для представителей "западной коалиции" (Макрон накануне совещался с Трампом) была еще и попыткой выяснить, ради выполнения каких условий Москва тормозит процесс политического урегулирования и что можно сделать, чтобы заставить Кремль пойти на уступки.



Москва, очевидно, хочет получить в "конституционном совете" "контрольный пакет" и сохранить "свою" власть в Сирии.



Кроме того, по задумке российской стороны, Запад должен, наряду со странами Персидского залива, стать "донором" восстановления Сирии.



ООН оценивает минимальную стоимость этого дела в 250 миллиардов долларов.



Только вот "доноры" требуют для начала осуществить "политический переход" в Сирии, а в ответ получают из Москвы намеки на то, что в случае обострения ситуации в Идлибе произойдет новый "исход" сирийских беженцев в Европу.



В пятницу, 26 октября, то есть накануне стамбульской "встречи четырех", AFP сообщило о том, что авиация Асада совершила бомбардировку Идлиба, погибли 7 мирных жителей, и это – самое тяжелое обострение обстановки в этом регионе с момента путинско-эрдогановского соглашения.



При этом на пресс-конференции после саммита Путин "выразил надежду", что "турецкая сторона в ближайшее время обеспечит завершение отвода оппозиции из демилитаризованной зоны". А в случае, "если радикальные элементы будут препятствовать" решению задачи "по борьбе с терроризмом", "Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы".



Путин также согласился с суверенным мнением сирийского министра иностранных дел (см. выше), и подчеркнул, что принятие "третьего списка" участников конституционного совета – это "непростая работа", "потому что каждая из сторон будет стремиться к тому, чтобы насытить эту часть теми людьми, которым они доверяют". "Мы, безусловно, должны провести полноценные консультации и с правительством Сирии, и с нашими партнерами в Иране, который, как известно, является стороной-гарантом мирного процесса и прекращения огня", - добавил Путин.



В свою очередь, президент Макрон исполнил свою традиционную роль и заявил о "недопустимости использования химического оружия". Меркель приветствовала наличие "общей воли" для "решения (сирийской) проблемы".



В совместном заявлении по итогам стамбульского саммита говорится о том, что стороны "призвали" создать конституционный совет и созвать его не первое заседание в Женеве "до конца года", "если условия это позволят".



В понедельник в Лондоне должны собраться представители "small group", вскоре в Женеве Стаффан де Мистура планирует собрать представителей "астанинского формата", ну, а 11 ноября в Париже должна пройти очередная "историческая" встреча Трампа и Путина.



Сегодня утром "принимающая сторона" (Эмманюэль Макрон) обсудила "технические детали" мероприятия с Путиным по телефону. После саммита Макрон и Путин встретились в Стамбуле еще и "с глазу на глаз".



А пока ситуация в Сирии продолжает развиваться в соответствии с российской пословицей о "семи няньках", у которых "дитя без глазу". И это совсем не смешно, если представить себе, сколько невинных людей уже стали жертвами сирийской бойни. И все это происходит на фоне улыбчивых президентов, премьеров и дипломатов, съезжающихся на очередной саммит только для того, чтобы договориться о следующем.