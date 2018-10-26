Путин посовещался с шаманами. Мать Моржиха гневается..., - "КП"

14:16 28.10.2018

Путину подарили охотничий пояс для защиты от злых духов

Президент в Югре пообщался с шаманами и провел Совет по межнациональным отношениям



ДМИТРИЙ СМИРНОВ



Владимир Путин посетил Музей природы и человека в ходе рабочей поездки в Уральский федеральный округ.



Как следовало из таблички в одном из залов ханты-мансийского "Музея Природы и Человека", октябрь по календарю манси называется месяцем осенних зверей. Через неделю ему на смену придет "беличий месяц", потом придут "месяц темноты", "месяц ломающихся топорищ" и "ложно-орлиный месяц", а там уже и весна. Правда, Владимиру Путину изучать календарь было некогда, ему даже не показали скелеты мамонтов и пещерного медведя, а сразу повели к главному - к шаманам.



По дороге президенту рассказали легенду о сотворении мира и показали детскую национальную игру "Пять коней", в которой надо было веревочками хитрым образом увязать пять деревянных лошадок. После чего местная сказительница Мария Волдина спела ему песню и подарила кожаный охотничий пояс, украшенный охотничьими амулетами от от злых духов, бед и напастей и приносят удачу. Путин вытащил, как полагается, из кармана монетку и отдал ее дарившему. В ближайшее время - хоть в эту субботу в Стамбуле на встрече с Меркель, Макроном и Эрдоганом, хоть через две недели в Париже на встрече с Трампом - этот пояс будет нелишним.



- Пусть жизненный путь ваш будет длинный, а дорога - широкой, ровной, - пожелала шаманка.



В день заседания Совета президент подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России. Правительству предписано в трехмесячный срок обеспечить его организацию. За что на самом Совете главу государства благодарил чуть ли не каждый второй.



- Ханты-Мансийский автономный округ - очень яркий пример межнациональной гармонии, которой, безусловно, все мы можем, должны гордиться и гордимся этим, - привел в пример округ Путин, открывая заседание. - Здесь где-то 140 этносов проживает, сейчас мне говорили в музее.



- 124, - тут же поправили его из зала. Видимо, стерпеть эти лишние 16 этносов было для хантов нестерпимо.



- 124 этноса проживает, - не стал спорить Путин. - Наш совет занимается проблемами чрезвычайно сложными, многогранными. И в их решении, в сбережении этнокультурного, языкового богатства, исторического наследия всех народов России огромная роль принадлежит институтам гражданского общества.



Путину подарили охотничий пояс против злых духов.Президент России в ходе поездки в Ханты-Мансийск перед началом заседания Совета по национальным отношениям посетил Музей природы и человека



Подобные заседания - возможность для представителей малых народов высказать претензии и обиды на государство лично президенту, причем всех - от крымских татар до цыган. Глава совета национально-культурной автономии цыган Надежда Деметр первой пошла в бой и потребовала прекратить безосновательный снос цыганских поселков.



- Эти люди очень часто вовлекаются в криминальную деятельность, - не дал себя разжалобить Путин. - Мы с вами это хорошо знаем, и надо об этом прямо говорить. Там профессионально занимаются распространением наркотиков, и люди просто не хотят рядом жить. Я не говорю, что надо во всем цыган обвинять, это проблема всего общества. Что касается Тулы, там точно это было, это же мне не губернатор докладывает, а правоохранительные органы.



Президенту пожаловались на подмосковных жителей, возводящих в исторических ландшафтах вычурные псевдозамки.



- По поводу самовольного или какого другого строения или псевдозамка рядом с церковью, то надо не только спросить, как он посмел, но надо спросить, как посмели дать разрешение, - отреагировал Путин. - Ведь кто-то разрешил. Надо с этой стороны смотреть. Мы сейчас в Сочи разбираемся, кто там какие разрешения давал. К сожалению, так не только в Сочи происходит, но очень часто в других регионах России.



Наконец и сам президент выступил с инициативой на стыке истории и географии.



- Я недавно попросил РЖД - развернуть на вокзалах экспозиции, которые рассказывали бы о месте, где пассажир находится, - обратился он к директору Института российской истории Юрию Петрову. - Это простое, но перспективное предложение, помогите им.