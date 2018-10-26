 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 28.10.2018
19:12  Во 2-й тур президентских выборов Грузии прогнозируемо проходят Зурабишвили и Вашадзе
14:19  Соло Эрдогана. Путин "потерялся" на саммите в Стамбуле, - "СП"
14:16  Путин посовещался с шаманами. Мать Моржиха гневается..., - "КП"
14:13  Стамбульский саммит - "общая воля" бессмысленной болтовни, - Ю.Сафронов
14:07  Думоеды. РосДепы возмущены обнародованием своих миллионных зарплат, - "МК"
11:43  Фальшивая дружба. Путин уехал, узбекские чиновники-русофобы остались?
10:33  Новый саммит по Сирии: Путин и Макрон спорят о судьбе Идлиба
10:28  Вишай Шривадданапрабха (тайский буржуй и владелец британского ф/к "Лестер") разбился в вертолето-катастрофе после матча
10:05  Антисемит Бауэр расстрелял в синагоге американского Питтсбурга 11 человек
07:16  Ирландаская певица Шинейд О"Коннор стала Шухадой, перейдя в ислам
02:31  Закат доллара США: Желаемое или действительное? - В.Катасонов
00:41  Особенности партийной системы современного капитализма, - А.Халдей
Суббота, 27.10.2018
22:02  Достали, черти... Мужик гранатой Ф-1 пытался подорвать здание правительства Армении
13:29  Эрдоган - самый влиятельный мусульманин мира
13:28  Иран: круговая оборона. Тегерану фактически объявлена война, - С.Кожемякин
13:27  Золотой баррель: США хотят обвалить мировой рынок нефти
13:17  Установление дипломатических отношений между Советской Россией и Персией, - П.Густерин
13:16  Прекрасные заложницы: самый толерантный конкурс погряз в политике
13:12  Распустить гетто. Что заставляет подростков идти на страшные преступления, - Э.Лимонов
13:11  Саммит четырех: в Стамбуле пройдет встреча по урегулированию в Сирии
13:08  Настоящая война начинается вдруг. Зачем США готовятся к войне с Россией, если в ней нельзя победить? - А.Халдей
13:07  Робота из жидкого металла создали ученые из Китая
13:04  Гусские гусских не обманывают... Кремль и соотечественники, - Д.Кленский
13:02  Кто кого "обул"? "РусГидро" и КырПравительство договариваются об аудите
11:24  Индусские рабовладельцы обещают повысить зарплатку Казметаллургам
11:15  Посылки-бомбы в США посылал стриптезер - член республиканец Сайок
10:03  "Дружба" по-норвежски - "Trident Juncture 18", - Р.Устраханов
09:33  В Таджикистане обрушилась знаменитая соляная пещера горы Ходжа-Мумин
09:17  Выпустит ли Трамп ядерного джинна из бутылки, - Александр Широкорад
09:12  40 лет, которые потрясли Китай, - Юрий Тавровский
Пятница, 26.10.2018
21:00  США-Китай-Россия: зачем на самом деле Америка выходит из ДРСМД, - Р.Хубиев
18:08  Внешний долг Казахстана сократился на 2,8 миллиарда долларов. Осталось всего 164,4 млрд
16:52  В астанайском ресторане повязали на взятке даржибаевцев - топ-менеджеров Минкультспорта Казахстана
16:46  "Гиперболоид Путина" сожжет спутники США
15:45  Кто и зачем убил Джамала Хашогги? - В.Прохватилов
15:31  Что-то боязно... Елбасы расширяет полномочия КНБ РК
15:24  Абсолютное оружие США сломалось, - И.Данилов
15:02  Хорошими делами прославиться нельзя... РосСпикербабушка Матвиенко обещает таджикам смягчение миграционных правил
14:06  У США есть лишь один способ предотвратить войну с КНР и Россией, - The Hill
13:30  Вывернувшийся из-под следствия экс-глава Дагестана Абдулатипов стал послом России в Организации исламского сотрудничества
13:17  В России осуждены уроженцы Кыргызстана Абдуллаев и Исроилов, вербовавшие жителей Севастополя в ряды террористов
12:14  Китай отказался от иранской нефти
11:55  "Не надо петь дифирамбы". Рахмон призвал ТаджСМИ сосредоточиться на проблемах общества
10:50  Сирийские женщины рожают детей на продажу. В Дамаске и Алеппо торговля малышами идет прямо в роддомах
10:07  Спецслужбы Узбекистана рапортуют, что изловили главарей "Катибатуль Имам-аль Бухарий" и "Катибатуль Тавхид ва Джихад"
10:04  Генерал-"мокрушник"? Экс-глава КазКНБ Дутбаев фактически сознался в соучастии убийстве банкира Татишева
10:01  "Я горжусь тем, что я узбек...". Стало известно, сколько миллионов долларов рос-буржуй А.Усманов вложил в ФК "Пахтакор"
09:58  "Должен быть виден издалека"... Аркадаг утвердил дизайн памятника велосипеду
09:49  Умер Николай Караченцев - прекрасный советский и российский актер
08:46  Великая соотечественная волна. Россию готовят к приему новых граждан, - "Къ"
08:36  Мигранты не разлюбили Россию. РосВласти готовят законодательство об адаптации и интеграции приезжих, - "НГ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Соло Эрдогана. Путин "потерялся" на саммите в Стамбуле, - "СП"
14:19 28.10.2018

Соло Эрдогана: Путин, Меркель и Макрон оказались в Стамбуле "вторыми скрипками"
"Историческая встреча" по Сирии превратилась в триумф турецкого президента

Любовь Шведова

В субботу в Турции состоялся долгожданный саммит лидеров России, Турции, Франции и Германии. Анонсировали его еще летом, предполагалось, что состоится он в начале сентября. Видимо, что-то не заладилось. Но это уже и неважно. Важно то, что здесь не было делегатов от США, у которых, как известно, всегда собственный взгляд на вещи. Зато присутствовал специальный представитель Генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и представители "астанинского формата".

По окончанию переговоров первым слово, как и полагается в подобных случаях, взял Реджеп Тайип Эрдоган. Начал он с того, что всех поприветствовал, а к каждому из своих главных гостей обратился по имени. Причем начал с Путина, а закончил Меркель и де Мистурой. В этом, конечно, не стоит ничего усматривать, но на протяжении всей речи турецкий лидер как-то больше выделял именно российского президента. В остальном же Эрдоган говорил все то, что хотел, никого не стесняясь и не боясь кого-то задеть.

Он отметил, что этот саммит есть своего рода продолжение астанинского процесса, только с привлечением Франции и Германии. И одна из главных целей этого неожиданного расширения - международная поддержка подписанного Путиным и Эрдоганом меморандума о создании Конституционного совета в Сирии. Далее турецкий лидер резко перешел к проблеме терроризма. И тут он не посчитался ни с Меркель, ни с Макроном.

Эрдоган назвал главной террористической угрозой "Исламское государство" * и курдскую партию "Демократический союз". Последняя контролирует Отряды народной самообороны и фактически является правящей в самопровозглашенном курдском государстве Рожава, которое занимает северные и восточные регионы Сирии. Более того, Эрдоган даже умудрился упомянуть о тысячах ликвидированных турецкой армией террористов. Речь именно о курдах, потому как операции Анкары на 99% были направленны против них.

Все бы ничего, только вот немцы и французы неоднократно высказывались крайне неодобрительно по поводу действий Турции в этом направлении, при этом ни Макрон, ни Меркель эти Отряды народной самообороны и Демократический союз террористами не считают. Впрочем, не пощадил Эрдоган и нашего ближайшего союзника - Башара Асада. Упомянул про кровавый режим и заявил, что Асад "убил около одного миллиона человек" и, видимо, не собирается останавливаться, так как "массовые убийства продолжаются".

Все остальные участники пресс-конференции были более сдержанными. Разве только Макрон пытался немного поиграть в американца и продемонстрировать свою принципиальность по отношению к официальному Дамаску - много говорил о неприемлемых действиях со стороны режима, упомянул химическое оружие и так далее.

Путин и Меркель отделались стандартными фразами - высказывались в поддержку мирного соглашения по Идлибу, заявляли о необходимости дипломатии, восстановления мира в Сирии и тому подобное. Это, пожалуй, все наиболее интересные моменты итоговых заявлений. Вообще же, сложилось впечатление, что ничего нового не произошло - заурядная встреча мировых лидеров без каких-либо серьезных последствий. Однако известно, что на пресс-конференцию выносится далеко не все. Что-то обсуждено закулисно, при этом помимо многосторонней встречи были еще и двусторонние.

Турецкий эксперт Эндер Имрек считает, что эта встреча в Стамбуле ничего не изменит в Сирии.

- Тут было два основных действующих лица - Путин и Эрдоган. Они сами постарались сделать так, чтобы всем стало понятно, что Меркель и Макрон присутствуют просто в качестве почетных гостей. Несомненно, они своим присутствием добавили значимости этому саммиту, но не более того. Путин с Эрдоганом, как мне известно, провели уже две личные встречи. Одна краткосрочная состоялась до переговоров, вторая - после. А на пресс-конференции они часто говорили об успехе своей сделки по Идлибу, и этим даже вынудили Макрона согласиться, что все получилось действительно хорошо. Франция с Германией для этого совсем не понадобились и никакого влияния оказать не могли. Но все же Макрон здесь был нужен обязательно. Эрдоган нуждается в переговорах с ним из-за трудной обстановки на северо-востоке Алеппо.

"СП": - Почему?

- Французы перебросили сотни военных в окрестности Манбиджа (ранее турки собирались атаковать этот город из-за того, что его удерживали курды, но американцы сумели отсрочить эту атаку, однако ситуация до сих пор не урегулирована - авт.). Очевидно, что делается это с целью сдержать Эрдогана, вернее, турецкую армию, которая будет действовать по его приказу. А ведь Манбидж - эффективный рычаг давления на США, и Эрдоган это уже демонстрировал. С приходом французов, которые тоже действуют под покровительством Вашингтона, ситуация может кардинально измениться.

Насчет Меркель - тут разговор только один. Беженцы и финансирование программ по их содержанию. Это тоже сирийский вопрос, но он к совместному заявлению отношения не имеет, хоть на пресс-конференции о беженцах упомянули. Само заявление по итогам встречи странное - все очень банально. Получается, что почти три часа они потратили на то, чтобы каждый сказал, что терроризм надо победить? Мы это уже слышали, как слышали и то, что все они признают суверенитет Сирии. Больше ничего в этом совместном заявлении. И если дело только в этом, и просто надо было обсудить с каждым из приехавших отдельный вопрос, то не было смысла их собирать вместе.

"СП": - И все же: кто из квартета лидеров набрал больше очков на этой встрече?

- От этой встречи больше однозначно выиграл Эрдоган. Для внутренней аудитории его образ все чаще подается, как образ лидера нации или вождя, человека, с которым Турции приобретет былое величие и так далее. Он доказывает это делом - к нему в Стамбул приезжают лидеры двух ядерных держав и глава крупнейшей экономики Европы. При этом была информация, что Эрдоган пообещал организовать этот саммит еще до того, как провел предварительные переговоры с потенциальными участниками. Рискованно, потому что Меркель, например, могла отказать, но все-таки вышло, и это закрепляет за Эрдоганом статус уважаемого лидера, имеющего влияние на мировую политику. Со слабой экономикой это чрезвычайно важно для него. Я обратил внимание, как на пресс-конференции вели себя другие участники. Иногда казалось, что они приехали только для того, чтобы соглашаться с Эрдоганом и хвалить его. Ему не возражали, даже когда он говорил что-то неприятное для Меркель или для Макрона. Никто в своей речи не возвращался к его спорным словам.

"СП": - Отдаленно похоже на то, как раньше к османскому султану приезжали из Европы с прошениями и поклонами.

- Точно. С Путиным все иначе, конечно. Но он почему-то был лаконичен в этот раз, хотя обычно любит шутки и может высказать свою точку зрения, когда предыдущий оратор говорил что-то, с чем он не согласен. В общем, это похоже на успех очередного проекта Реджепа Тайипа Эрдогана. Но к Сирии этот проект не имел никакого отношения. По Сирии Эрдоган общается всего лишь с несколькими странами - с США, Россией и Ираном. С остальными контакты очень ограничены, Франция и Германия в их числе.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540725540
Новости Казахстана
- Сенаторы приняли поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 годы
- Б. Сагинтаев обсудил с исполнительным директором ЮНИСЕФ Г. Фор вопросы взаимодействия в области защиты прав детей
- Первый заместитель Премьер-Министра РК Аскар Мамин и министр торговли Уилбур Росс приняли участие в Бизнес Форуме
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2018 года №669
- В г. Алматы проведено 45-ое заседание СОРБ СНГ
- За 9 месяцев 2018 года фонд "Самрук-Қазына" получил чистый доход в размере 825,3 млрд тенге
- В маслихате Шымкента - новый секретарь
- Перспектива централизации государственных закупок
- "Пакт Куинси" защищает короля Аравии, а не его наследника
- Абсолютное оружие США сломалось
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  