Почтовые бомбы в конвертах – очередной всплеск гражданской войны в США, - В.Прохватилов

00:48 29.10.2018 Американский истеблишмент лихорадит, но России это не добавит друзей в Америке



В пятницу утром, 26 октября, агенты ФБР задержали в штате Флорида мужчину, подозреваемого в рассылке более дюжины отправленных по почте посылок с взрывными устройствами, сообщает Fox News. Они предназначались политическим и общественным деятелям, критикующим президента США Дональда Трампа.



ФБР удалось установить личность подозреваемого, 56-летнего Сезара Сайока и задержать его. Fox News описывает задержанного как белого мужчину, бодибилдера-любителя и члена Республиканской партии. Сайок ранее уже задерживался правоохранителями. У него богатая история арестов за кражу, незаконное хранение стероидов и террористическую угрозу.



Директор ФБР Кристофер Рей добавил, что всего Сайок отправил 13 взрывоопасных посылок, каждая из них представляла собой конверт, внутри которого находились пузырьки с взрывоопасным веществом. Директор ФБР не исключил, что некоторые опасные посылки (the mail bombs) пока не обнаружены. Посылки были адресованы бывшему президенту Бараку Обаме и его супруге Мишель, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, бывшему генеральному прокурору США Эрику Холдеру, миллиардеру Джорджу Соросу, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, бывшему главе Национальной разведслужбы Джеймсу Клэпперу, бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сенатору-демократу Камале Харрис, конгрессменам от демократов Максин Уотерс и Дебби Вассерман-Шульц, а также актеру Роберту де Ниро. 14-й подозрительный пакет был перехвачен в Берлингейме, штат Калифорния, он был адресован Тому Стейеру, миллиардеру из Калифорнии, который призывает к импичменту президента Трампа.



Американские СМИ публикуют фотографии конфискованного у Сайока фургона, оклеенного изображениями Дональда Трампа, а также портретами Хиллари Клинтон с нарисованными на них перекрестиями прицела. Судя по аккаунтам Сайока в социальных сетях, он был завсегдатаем митингов сторонников Трампа под лозунгом Make America Great Again.



Джеймс Фицджеральд, отставной психолог ФБР и судебный лингвист, рассказал Fox News о том, что его насторожило в адресах, написанных на "почтовых бомбах" Сайока. Прежде всего большое количество марок на конвертах. Кроме того, в фамилиях Дебби Вассерман-Шульц и Джона Бреннана были пропущены буквы. "Меня это удивило, – рассказал эксперт, – и я понял, что это было сделано специально, чтобы создалось впечатление, что отправитель не знал, кто на самом деле эти люди и посылки пришли к ним по ошибке".



ФБР сообщило, что вскоре последуют еще несколько арестов. Американские СМИ обращают внимание на то, что посылки были отправлены за две недели до промежуточных выборов в Конгресс США.



Уместно вспомнить, что по ходу президентской гонки в США имели место еще более опасные и жестокие инциденты, которые привели к гибели многих американских граждан. Так, 14 июля 2017 года, в день рождения Дональда Трампа и за несколько часов до начала сенатских слушаний по закону об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР, было совершено покушение на давнего сторонника Трампа конгрессмена Стива Скалиса (Steve Scalise), лидера республиканского большинства и координатора республиканской фракции в палате представителей. Скалис, как ожидалось, смог бы обеспечить "правильное" голосование конгрессменов-республиканцев в соответствии с пожеланиями президента (или отклонить законопроект, или смягчить его). Что касается спикера палаты представителей республиканца Пола Райана, который в отсутствие Скалиса обеспечил дружное голосование за антироссийские санкции в обеих палатах Конгресса США, то он является жестким оппонентом Трампа и во время президентской гонки призывал своих однопартийцев голосовать за Хиллари Клинтон.



Стрелявший в Скалиса 66-летний предприниматель Джеймс Ходжкинсон, ярый клинтонит, "хотел убить как можно больше республиканцев" и ранил кроме Скалиса двух полицейских и помощника конгрессмена. Ходжкинсон успел сделать от 50 до 100 выстрелов из полуавтоматической винтовки, пока не был убит полицейскими. При нем был найден список подлежащих "отстрелу" видных деятелей Республиканской партии.



После покушения на Скалиса лидер демократов в Конгрессе Нэнси Пэллоси в течение получаса, периодически переходя на визг, отражала обвинения республиканцев, уверяя, что Ходжкинсон просто псих. Через несколько дней после покушения Хиллари Клинтон и ее команда перешли от персональных нападок на Трампа к настоящей идеологической войне. На проклинтоновском телеканале PBS прошла презентация книги "Сделка с дьяволом", в которой Трамп представлен марионеткой в руках "популиста, ультраконсерватора, антисемита и врага истеблишмента республиканской партии" Стивена Бэннона.



Эта война и сопровождавшие ее террористические акты усилились после поражения Хиллари Клинтон на президентских выборах. Спустя почти год после победы Трампа, 1 октября 2017 года, 64-летний Стивен Паддок расстрелял с 32-го этажа гостиницы "Мандалай-Бэй" в Лас Вегасе толпу участников фестиваля музыки кантри. Ведущий эксперт по баллистике подполковник Альберт Алфин рассказал, что стрельба в Лас Вегасе была подготовлена по всем правилам профессиональных снайперов.



Стивен Паддок действовал как хорошо обученный стрелок, который не выбирал отдельные цели в толпе, а вел стрельбу в "устойчивой зоне поражения" в центре десятков концертных площадок. По утверждению свидетелей, Паддок отстрелял 30 или 40 магазинов, то есть около тысячи патронов. После того как к отелю "Мандалай-Бэй" подъехали полицейские машины, Паддок открыл огонь и по полиции. По сообщениям полицейских, он покончил с собой до того, как они ворвались в его номер в отеле. Во время стрельбы двое полицейских были убиты.



В гостиничном номере Паддока было обнаружено 23 винтовки. В его доме нашли 20 единиц оружия, несколько тысяч патронов, взрывчатку, а также "непонятные электронные устройства". Вызывает удивление, как Паддок смог пронести в отель двадцать набитых оружием чемоданов. Весьма подозрительно также, что за все время его проживания в номере ни разу не проводилась уборка. Еще более удивительно, что сожаление о жертвах стрельбы в Лас-Вегасе выразили далеко не все. Телеканал CBS уволил Хейли Джефтман-Голд с должности вице-президента за оскорбительные комментарии о погибших в Лас-Вегасе. Хейли Джефтман-Голд на своей странице в Facebook назвала их "республиканцами – любителями стволов, которые не заслуживают сочувствия". На фестивале музыки кантри в Лас Вегасе были исключительно белые американцы, то есть ядерный электорат Дональда Трампа.



Русскоязычный блогер из Нью-Йорка Александр Бродский убедительно отверг версию сумасшедших стрелков-психопатов: "Когда снайпер в день рождения Трампа в 7 утра приходит на бейсбольную площадку, где "кнут" республиканской партии и ближайший друг Трампа занимается спортом, и расстреливает конгрессмена Скалиса, это объявляется выходкой сумасшедшего. Ну и, естественно, выходкой сумасшедшего является расстрел 20-тысячной толпы слушателей музыки в стиле кантри, среди которых сторонников Хиллари Клинтон было не больше сотни. Причем в последнем случае этот сумасшедший сумел не только пронести в номер более 150 кг оружия и боеприпасов, но и расстрелять их за 15 минут, практически не промахиваясь. А на стадии подготовки площадки для своего сумасшествия он сумел выбрать позицию с идеальным сектором обстрела, что предполагает не только тактическое образование, но и большой опыт. Причем это обстоятельство признают ведущие эксперты-баллистики и снайперы армии США".



По сути, в США идет гражданская война между сторонниками Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Граница между враждебными лагерями не определена четко. У Трампа есть враги в собственной партии, у Клинтон есть противники в рядах демократов, взять того же Берни Сандерса. А в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, на которых, как прогнозирует ведущий американский социолог Нэйт Сильвер, уверенно победят республиканцы, внутриклассовая борьба между строителями американского капитализма резко обострилась.



7 октября, выступая на митинге сторонников Демократической партии, бывший генпрокурор США Эрик Холдер заявил, что республиканцы ведут себя так низко, что демократы должны их просто избивать. 9 октября, отвечая на вопрос телеведущей канала CNN Кристиан Аманпур, как остановить Америку от сползания к горячей гражданской войне, Хиллари Клинтон заявила, что только после захвата демократами большинства в Конгрессе может пойти речь о возврате к цивилизованным методам политической борьбы. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел жестко отреагировал на эти заявления, связав их с расстрелом в день рождения Трампа его ближайшего друга Стивена Скалиса. А ведь полтора года назад именно Митч Макконел заставил сенаторов-республиканцев поддержать закон об антироссийских санкциях через 5 часов после расстрела Скалиса, а когда Трамп вначале отказался закон подписать, вместе с Полом Райаном угрожал президенту немедленным импичментом. Похоже, в преддверии выборов в Конгресс 6 ноября республиканцы сплотили ряды, нацеливаясь на самый жесткий отпор клинтонитам.



Однако, кто бы ни победил на ноябрьских выборах в Конгресс США, в санкциях и давлении на Россию заинтересованы все фракции американской элиты. Нет согласия лишь в отношении форм давления. В этом и расходятся Трамп и Клинтон. Поэтому антироссийские санкции не будут сняты никогда. По крайней мере, пока "Запад есть Запад, Восток есть Восток".



Означает ли это новую холодную войны? На мой субъективный взгляд, со стороны Запада холодная война не прекращалась ни на секунду. Как говорил чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц, имеющий преимущество обязан атаковать под угрозой потери этого преимущества. Англосаксы отлично усвоили эту стратегическую максиму.



Так что некоторым представителям российских элит, еще недавно мечтавшим стать партнерами коллективного Запада, лучше навсегда оставить пустые мечты.

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 27.10.2018 Источник - Фонд стратегической культуры

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