КырПрезидент Жээнбеков вылетел в Стамбул. Праздновать 95-летие Турецкой Республики

06:10 29.10.2018

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 октября, по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вылетел в г. Стамбул для участия в мероприятиях, посвященных 95-летию основания Турецкой Республики. Сообщает пресс-служба главы государства.



Сооронбай Жээнбеков в числе других приглашенных глав государств также примет участие в церемонии открытия нового аэропорта в Стамбуле.