 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 28.10.2018
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Суббота, 27.10.2018
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КырПрезидент Жээнбеков вылетел в Стамбул. Праздновать 95-летие Турецкой Республики
06:10 29.10.2018

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 29 октября, по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вылетел в г. Стамбул для участия в мероприятиях, посвященных 95-летию основания Турецкой Республики. Сообщает пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков в числе других приглашенных глав государств также примет участие в церемонии открытия нового аэропорта в Стамбуле.

Источник - КирТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540782600
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