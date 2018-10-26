В Индонезии разбился пассажирский Boeing-737 местной авиакомпании - 189 погибших

06:42 29.10.2018

В Индонезии потерпел крушение пассажирский Boeing-737 местной авиакомпании Lion Air, совершавший внутренний рейс JT610 из Джакарты. На его борту находились 189 человек, сообщили в Министерстве транспорта Индонезии.



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Контакт с самолетом был потерян спустя 13 минут после взлета. В спасательной службе заявили, что воздушное судно упало в море, в районе западного побережья острова Ява. К предполагаемому месту крушения направляются танкер и грузовое судно.



В Lion Air на данный момент комментариев не дают и занимаются сбором информации. Позже пройдет пресс-конференция.



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Местные СМИ сообщают, что "Боинг" упал в воду в 15 км. от берега, место падения обнаружено, спасшихся нет