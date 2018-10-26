Президентом Бразилии избран проамериканский трампист Болсонару - гомофоб, женофоб, расист и просто придурок

07:44 29.10.2018

Трамп поздравил Болсонару с победой на выборах президента Бразилии

Президент США Дональд Трамп поздравил Жаира Болсонару с победой на президентских выборах в Бразилии. Согласно сообщению Белого дома, в ходе телефонного разговора господа Трамп и Болсонару договорились "работать в тесном контакте для улучшения жизни в США и Бразилии".



Жаир Болсонару одержал победу во втором туре.



Он - бывший военный, известный своими скандальными высказываниями. Так, он заявил, что не стал бы насиловать депутата Марию де Розариу, так как она "слишком уродливая", и называл чернокожих активистов "животными, которых надо отправить в зоопарк". Господин Болсонару также как-то заявил, что если бы его ребенок оказался геем, то это было бы равноценно тому, что он умер.



Жаир Болсонару симпатизирует Дональду Трампу и одобряет военную диктатуру 1960–80-х годов, оправдывая пытки и убийства оппонентов режима.