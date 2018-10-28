Рахмон пытается покорить Памир. Душанбе берет под контроль автономный Горный Бадахшан, - В.Панфилова

08:49 29.10.2018

Неформальные лидеры Памира угодили в ловушку

Душанбе берет под контроль автономный Горный Бадахшан



Сегодня в Душанбе состоится встреча президента Эмомали Рахмона с неформальными лидерами Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). На аудиенцию к нему из Хорога – столицы ГБАО – приехали четверо из семи названных властью бывших полевых командиров самообороны Памира, воевавших в годы гражданской войны на стороне Объединенной таджикской оппозиции (ОТО). Ожидается, что глава государства предъявит ряд требований для мирного урегулирования ситуации на Памире. После их выполнения, по заверению властей, в Таджикистане завершится наконец консолидация общества.



На днях власти Таджикистана вынесли предупреждение семи неофициальным лидерам Горного Бадахшана. Им вручили протоколы с требованием отказаться от организации преступных группировок, призывов к молодежи устраивать массовые беспорядкам, от уничтожения государственной собственности, незаконной торговли наркотиками и оружием, а также от других незаконных действий, направленных против безопасности государства и общества. В случае отказа от сотрудничества с властью им грозит уголовное наказание. Несмотря на то что памирцы обвинений в свой адрес не признали, предъявленные им протоколы во избежание худшего они тем не менее подписали. Четверо из семи названных неформальных лидеров – Толиб Аембеков, Едгор Мамадасламов, Мунаввар Шанбиев и Зоир Раджабов – запросили аудиенции у президента.



На Памире сильно влияние бывших полевых командиров, участвовавших в гражданской войне 1990–1997 годов на стороне Объединенной таджикской оппозиции против Народного фронта, одним из лидеров которого был будущий президент Эмомали Рахмон. Сегодня власти обвиняют экс-командиров в причастности к контрабанде и наркоторговле. В 2012 году после убийства генерала спецслужб Таджикистана Абдулло Назарова в регионе была проведена спецоперация, в ходе которой погибли как военные, так и гражданские лица.



В сентябре в ходе очередной поездки в ГБАО Эмомали Рахмон потребовал от руководства автономии в течение месяца восстановить порядок и действие закона. В Хорог были стянуты и остаются там до сих пор дополнительные правительственные воинские подразделения (см. "НГ" от 17.09.18). Неофициальные источники считают одной из причин конфликтов в ГБАО борьбу за контроль над наркотрафиком. Ожидается, что после встречи с президентом Рахмоном неформальные лидеры переведут все свои действия в правовое поле, "очерченное" центральной властью. Информированные источники сообщили "НГ" также о том, что Хорог лишится права самостоятельно выстраивать экономические отношения с приграничными регионами Афганистана и Душанбе возьмет под свой контроль всю финансово-экономическую деятельность региона.



"Ситуация на Памире остается сложной. ГБАО, обладая огромными природными богатствами, до сих пор нищий регион. Де-юре ГБАО – автономия, но де-факто нет. Все, что творится в ГБАО, это не вина населения, это не вина "народных лидеров", а следствие отношения правительства Таджикистана к региону", – сказала "НГ" эксперт по Таджикистану Адолат Мирзоева. По ее словам, в Бадахшане работают только китайские инвесторы. Власть им отдала серебряный рудник Бозор-Дору, разработку рубиновых месторождений. Безработица среди местного населения абсолютная. Если бы не Россия и не отток грамотного (а Бадахшан всегда отличался хорошим образованием) населения на заработки, то здесь давно произошла бы социально-экономическая катастрофа.



"Народ Памира возмущен тем, что неформальных лидеров ГБАО называют криминальными авторитетами. Ни одно из предъявленных им обвинений еще не было доказано, ни один из них не был под следствием и тем более не был судим. Это бывшие полевые командиры отрядов самообороны Памира в годы гражданской войны. После подписания Общего мирного соглашения многие из них были реинтегрированы в Вооруженные силы Таджикистана и служили в Пограничных войсках. Для тех, кто отказался служить в таджикской армии, была проведена амнистия", – сказала Мирзоева. По словам эксперта, власти вынудили "народных лидеров" подписать протоколы. Два месяца Душанбе держит целый регион в напряжении, пытаясь таким образом "усмирить" проблемный регион. "Но вряд ли это получится. В отличие от остальной части Таджикистана, населенной мусульманами-суннитами, жители Памира исповедуют исмаилизм – шиитское течение в исламе, у них высокий уровень этнического самосознания, это самая сплоченная часть населения Таджикистана. Сильное чувство общинной солидарности базируется на кланово-родовых отношениях. Памиру не стоит диктовать, с Памиром надо договариваться", – считает Мирзоева, не исключая, что встреча с президентом – это ловушка для экс-командиров.



Независимый таджикский политолог Хурсанд Хуррамов сказал "НГ", что в ГБАО ждут, чем закончатся переговоры президента с памирскими лидерами. "Я сомневаюсь в том, что эти люди полностью контролируют все население ГБАО. Вряд ли это так. С 1990-х годов в ГБАО осталось понятие "свой–чужой". Поэтому, несмотря на определенные погрешности "лидеров", население воспринимает их как своих и понимает, что идет идеологическая борьба. Режим борется со своими вчерашними оппонентами", – отметил политолог. Хуррамов предположил, что власть предъявит требования, от выполнения которых будет зависеть ситуация на Памире, но на проведение силовой операции все-таки не решится. Информационный резонанс сыграл свою положительную роль: силовики, предлагавшие Рахмону усмирить автономию силой, не учли фактор быстрой мобилизации населения ГБАО и то, как происходящее освещается в мировых СМИ. Положительную роль сыграла активизация и таджикской оппозиции в Европе. Душанбе опасается того, что таджикская оппозиция за рубежом консолидируется с бадахшанской и поддержит социальный протест ГБАО", – отметил Хуррамов. По словам политолога, сближение происходит не на религиозной почве – памирцы дистанцируются от политического ислама. Хуррамов предполагает, что на переговорах с Рахмоном речь будет идти о том, чтобы бадахшанские группы не сближались с другими оппозиционными группами взамен на какие-то преференции или гарантии.



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



28 окт. 18