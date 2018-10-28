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Россия остается на обочине Нового шелкового пути, - В.Скосырев
08:59 29.10.2018

Вашингтон вынуждает Москву и Пекин расширять военные связи

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что связи между вооруженными силами КНР и РФ играют важную роль в развитии двустороннего стратегического партнерства. Они не направлены против других государств. Но, как отмечают эксперты, активизация российско-китайских отношений на официальном уровне слабо подкрепляется частными фирмами. Не реализуется ни один проект на основе программы сопряжения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и китайской инициативы "Пояса и пути". По размерам прямых инвестиций из КНР Россия отстает даже от Казахстана.

Глава китайского военного ведомства выступал на Международной конференции по безопасности, состоявшейся в КНР. Указав на тесное взаимодействие с РФ, он счел необходимым подчеркнуть, что оно опирается на принцип неприсоединения к блокам, неучастия в конфронтации с другими странами.

Очевидно, Пекин тем самым постарался рассеять беспокойство в западных столицах, да и в Дели и Токио, по поводу того, что КНР и РФ, подвергаясь беспрецедентному давлению Вашингтона, могут пойти на заключение военного союза.

Тем не менее, как сказала "НГ" на конференции "Китай, китайская цивилизация и мир" в Москве Хельга Цепп-Ларуш, основатель и президент Международного института Шиллера, "нажим со стороны США может привести к еще большему сближению России и Китая, они могут стать союзниками на все времена".

По мнению этого общественного деятеля, если демократы победят на промежуточных выборах в Конгресс, то они попытаются добиться импичмента президента США Дональда Трампа. Тогда можно ожидать полномасштабной конфронтации США против России и Китая. Если позиции Трампа станут сильнее, то заговор против него обернется провалом для его организаторов – глав разведки США при экс-президенте Бараке Обаме и британской разведки. "Если организаторы заговора будут разоблачены, то я думаю, что Трамп вернется к своей первоначальной позитивной политике по отношению к Китаю, а также к России", – сказала Цепп-Ларуш.

Верны эти оценки или нет, но, как видно из выступлений на конференции в Москве, общественная и социально-экономическая основа российско-китайских отношений остается шаткой. Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Елена Сафронова подчеркнула, что в этих отношениях "горячо вверху (на уровне контактов высших руководителей) и холодно внизу".

Эта характеристика касается и реалий Нового шелкового пути. Исследователь отметила политическую важность соглашения 2015 года о сопряжении ЕАЭС и Экономического пояса Шелкового пути. "Подписав это соглашение, КНР показала готовность откликаться на важные международные инициативы России, а также, по сути, впервые документально признала значимость интересов России в Центрально-Азиатском регионе. А Россия как инициатор ЕАЭС этим соглашением предоставила Китаю юридически безупречное основание осуществлять экономическую деятельность в ближайшей зоне своих интересов", – пояснила Сафронова "НГ".

Но в низах картина видится совершенно иной. Для Китая проблема состоит не в финансировании начинаний, но в крайней нехватке реальных, эффективных проектов, которые предлагались бы контрагентами по сопряжению и которые не жалко было бы финансировать. "Зависание процесса на уровне намерений и учтивых жестов, отрыв планов от практической почвы бросают вызов самой жизнеспособности сопряжения", – сказала эксперт.

Риск состоит и в том, что в Центральной Азии (ЦА) ширится конкуренция РФ с Китаем. С точки зрения политэкономии взаимодействие Китая и РФ в ЦА являет собой конкуренцию сильных капиталов со слабыми, а сильные капиталы независимо от человеческой воли обречены на доминирование, тогда как слабые – на посильное сопротивление.

Сафронова привела один аспект – транспортный. До недавнего времени Россия являлась приоритетным универсальным партнером стран ЦА и имела транспортную монополию в регионе. Однако коммерческое и инфраструктурное внедрение КНР в ареал ЦА стало ограничивать там маневр Москвы. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2013 году через Россию шло 99% транзита из Китая в Европу, а к началу 2017-го доля России упала до 15%.

На научной конференции в Москве были оглашены и другие сведения о нынешнем состоянии экономических отношений между Россией и Китаем. Объем прямых инвестиций Китая в РФ составляет примерно 9 млрд долл. По этому показателю гигантская Россия отстает даже от Казахстана.

Причем Вашингтон делает все возможное для того, чтобы воспрепятствовать росту торгового оборота между КНР и РФ. Как видно из выступления доктора экономических наук Владимира Ремыги, некоторые китайские банки не хотят обслуживать россиян, опасаясь подпасть под санкции США.

Выходом могла бы стать дедолларизация, переход на расчеты в национальной валюте. Но, как говорили на конференции финансовые эксперты, это процесс длительный, он может занять не менее трех лет.

Как и Софронова, Ремыга подчеркнул, что Россия или не делает предложений, которые заинтересовали бы китайцев, или проекты обсуждаются, но не реализуются. Примером может служить строительство скоростной железной дороги Москва–Пекин.

Светлым пятном на этом невеселом фоне служит Северный морской путь. Суда для транспортировки грузов на этом пути строятся. И китайская сторона настроена тут на взаимодействие с Россией.

Владимир Скосырев
28.10.18

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540792740
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