Фармацевт Космосбек. Лучше б у Киргизии вообще не было Министра здравоохранения..., - "Айгай"

09:15 29.10.2018

Космосбек, уйди



"Только больной человек по-настоящему ценит здоровье", - именно больные люди сегодня хорошо знают, в каком положении оказалась кыргызская медицина. Многие сейчас ездят сдавать сложные анализы в Алматы, не говоря о проведении у нас тяжелых операций. У них врачи в Алматы спрашивают: "Разве ваши правители не заботятся о здоровье народа?" А наш министр здравоохранения, по специальности фармацевт Космосбек Чолпонбаев недавно сел напротив президента страны и начал говорить непонятные вещи. Все кыргызстанские ТВ, официальный сайт администрации президента рассказали о том, как министр здравоохранения КР отчитывался перед президентом КР. Знакомые с "трафаретами" Чолпонбаева, в которых фигурируют слова "реформа", "оптимизация", понимают, что Космосбек не обрадует, защищая здоровье населения. Про таких недостойных кадров у кыргызов говорят: "Уж лучше бы его не было", - особенно это касается работы, сопряженной с охраной здоровья народа. Наверное, и президент недоволен "большими реформами", о которых говорил Чолпонбаев. Ведь он проводил Чолпонбаева, сказав, что на ближайшем заседании Совета безопасности КР он будет ждать глубокий анализ о ситуации в сфере здравоохранения и о ходе реформ.



Источник: газета "Айгай пресс" №16 от 26.10.2018 / стр. 3