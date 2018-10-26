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Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев
09:51 29.10.2018

Анна Кукушкина, Мария Трубина, Михаил Мошкин, 26 октября 18

Китай в штыки воспринял "интересное предложение" Трампа – заключить международное соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности взамен российско-американского договора о РСМД. Причина реакции Поднебесной понятна: китайцы уже разработали ракетное вооружение, не имеющее аналогов в мире. О чем идет речь и сколько всего в китайском арсенале ракет, "нарушающих" ДРСМД?

Китай выступает решительно против необоснованных обвинений со стороны США в вопросе выхода из договора РСМД, заявил официальный представитель минобороны У Цянь. "Китайская сторона будет твердо придерживаться оборонительной военной политики и решительно защищать свои законные интересы государственной безопасности, не потерпит шантажа в какой бы то ни было форме", – заявил китайский военный, попав в самый нерв мировой политики.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключенный еще 30 лет назад, сегодня можно считать похороненным. Во всяком случае, Дональд Трамп говорит как о свершившемся факте о выходе США из этого рамочного российско-американского (изначально – советско-американского) соглашения, в свое время завершившего холодную войну.
В Москве ожидают, что после этого выхода – и, следовательно, аннулирования соглашения – Штаты реанимируют программу проекта Pershing II, ракет, которые в свое время были символом советско-американского противостояния. Об американских "Першингах" на днях напомнил глава профильного комитета Госдумы по обороне генерал Владимир Шаманов. Но Трамп, как известно, не просто заявил о выходе из договора РСМД – он призвал к заключению новой сделки по ракетам средней и меньшей дальности, которая обязательно должна включать в себя не только Россию, но и Китай.
Напомним, что, по оценке американского руководства (озвученной советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном), от трети до 50% от всего китайского арсенала баллистических ракет не соответствуют этому договору.

Именно КНР, которая – не будучи подписантом – спокойно развивает свою ракетную программу, и является главным адресатом послания Трампа, полагают эксперты и в Москве, и в Вашингтоне. "Китай занимается производством нового поколения баллистических ракет наземного базирования, непосредственно направленных на США и базы их союзников, а также их корабли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которым Вашингтон не может ничего противопоставить из-за договора", – отмечал в издании The Hill эксперт американского Центра национальных интересов Гарри Казианис.
И в Пекине не спешат идти навстречу Вашингтону с его призывами к добровольному самоограничению. Китайские предупреждения подтверждаются делом.
Судя по докладу, который в этот понедельник обнародовал Центр Карнеги, Китай (располагающий 280 атомными боеголовками) намерен резко увеличить число подлодок, способных нести ядерные вооружения.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в апреле на вооружение Народно-освободительной армии Китая поступили новейшие баллистические ракеты с поэтическим названием "Дунфэн-26" ("Восточный ветер – 26"). Они относятся к той самой "средней дальности", о которой идет речь в договоре РСМД. По оценке американских военных экспертов, развертывание ракет этого типа дает Китаю возможность нанести удар по военным базам США на острове Гуам в Тихом океане. Как полагает Гарри Казианис, эти ракеты, которые могут наносить удары по военным кораблям на ходу с расстояния до четырех тысяч километров, станут настоящими "убийцами авианосцев". Кроме того, по оценке американского военного эксперта, Китай уже модифицировал ракеты "Дунфэн-21" (DF-21), которые начали разрабатываться еще в конце 1970-х.
Добавим, что модификация DF-21D, по оценке экспертов Пентагона, является первой и единственной в мире противокорабельной баллистической ракетой. Она же стала первой ракетой, которая способна поражать движущиеся авианосные ударные группы на большой дальности с помощью наземных подвижных пусковых установок. Как было сказано выше, к этой же уникальной категории относятся и новейшие "Дунфэн-26".

Запущенные еще в 2009 году разведывательные спутники "Яогань-1" и "Яогань-2", как предполагают эксперты, могут обеспечить ракетные войска сведениями, необходимыми для целеуказания. Таким образом, у китайцев заметно увеличились возможности, например, предотвратить ввод американских боевых кораблей (в том числе авианосцев) в Тайваньский пролив, отмечала тогда, в 2009-м, The Washington Times.

Каким арсеналом ограниченных для России и США ракет обладает Китай? "Если говорить о ракетах, попадающих под определение договора о ракетах средней и меньшей дальности, то Китай является абсолютным мировым лидером по разработкам этого вида оружия и делает на них ставку в своем военном строительстве", – сказал газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт Василий Кашин. По его оценке, Китай имеет более двух тысяч развернутых баллистических ракет средней и меньшей дальности, а также крылатых ракет средней дальности наземного базирования с дальностью до четырех тысяч километров.
Эти данные о двух тысячах ракет в арсенале, скорее всего, являются заниженными, уточнил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. "Масштабы военного строительства в Китае достаточно велики. Это связано с тем, что китайские разработки, созданные образцы становятся известны не в тот момент, когда они находятся на этапах разработки, мы узнаем о них уже по факту. Соответственно, масштабы военной экономики, темпы военного строительства имеют лишь номинальные оценки, – пояснил эксперт. – Так что еще раз повторю, что оценка в две тысячи единиц достаточно условна, и реального количества мы не знаем".

"Современные китайские ракеты являются высокоточным оружием, и Китай имеет мировое лидерство, став первой страной в мире, которая развернула противокорабельные баллистические ракеты средней дальности – баллистические ракеты, способные поражать движущиеся цели", – констатирует Василий Кашин. Для китайцев это важнейшие факторы военного превосходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркивает он.
Ведь такой ракетный арсенал дает им возможность гарантированно уничтожить расположенные в регионе американские базы и прочие ключевые объекты военной инфраструктуры США и их союзников, указывает Кашин.
По его оценке, отразить удар такой ракетной группировки никакие средства ПВО не смогут.

"В США ряд американских военных руководителей и военных экспертов выражали опасения именно в связи с этим фактом, отмечая, что наличие у Китая столь мощного ракетного оружия и невозможность его создавать в США ставит США в невыгодное положение, – констатирует Кашин. – Вполне возможно, что движущей силой пересмотра этого договора является не недовольство США какими-то там российскими мнимыми нарушениями, а именно изменение баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Неудивительно, что китайцы уже заявили, что ни в какой диалог по этому вопросу они вступать не собираются и не будут отказываться от своего важнейшего преимущества, резюмирует Кашин.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540795860
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