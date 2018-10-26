В Туркменистане создан особый "Земельный фонд" для фермеров-арендаторов

09:55 29.10.2018

В Туркменистане создан земельный фонд сельскохозяйственного назначения общим объемом 117 тысяч 774,9 гектара, об этом говорилось на заседании кабинета министров в пятницу, 26 октября.



Согласно Постановлению президент Гурбангулы Бердымухамедов из данного фонда в установленном порядке выделены участки в долгосрочное пользование частным сельхозпроизводителям для выращивания в 2019 году сельскохозяйственных культур, входящих в госзаказ.



"Президент Туркменистана распорядился постоянно держать в центре внимания осуществляемые в сельском хозяйстве масштабные преобразования. В этих целях необходимо использовать новые, эффективные методы хозяйствования, планомерно расширять долю частного сектора в АПК, поддерживать успешных арендаторов", - говорится в сообщении.



Напомним, на заседании Халк Маслахаты ("Народный совет") 25 сентября Гурбангулы Бердымухамедов поручил передать земли от дайханских объединений, имеющих крайне низкие производственные показатели, другим сельхозпроизводителям, способным наилучшим образом работать на земле и создать специальный земельный фонд и выделять земли желающим на 99-летний срок.