Новая "Германия". Партий йеменского араба Тарика аль Вазира побеждает на выборах в Гессене

10:01 29.10.2018

ЗНАКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ МЕРКЕЛЬ: ХДС ПРОИГРАЛА НА ВЫБОРАХ В ГЕССЕНЕ

Поражение может обернуться для Меркель окончанием политической карьеры



На выборах земельного парламента в Гессене подтвердились все актуальные тенденции германского политического пространства. Главные проигравшие - две традиционно крупнейшие партии - ХДС и социал-демократы. Обе потеряли по 10% голосов, пишет ТГ-канал "Россия в глобальной политике".



Сильно выросли два антипода - зеленые (около 20%) и Альтернатива для Германии. Зеленые становятся, судя по всему второй партией в Гессене, оттесняя социал-демократов, а АдГ получила 13%, примерно столько, сколько она получает сейчас везде, но это резкий взлет по сравнению с предыдущими выборами.



Состав земельного правительства неясен. До сих пор управляла коалиция ХДС и зеленых, но теперь ей не хватает голосов, так что придется либо привлекать свободных демократов (это вариант "Ямайка", который в начале года провалился на федеральном уровне), либо пытаться клеить что-то из зеленых, социал-демократов и левых, что крайне шатко и сомнительно.



Как бы то ни было, тенденция совершенно однозначна. Так называемые "народные партии" (социалисты и консерваторы, крупные игроки) стабильно теряют, СДПГ из числе крупных вот-вот выпадет. ХДС скользит вниз. Тем самым продолжают ослабляться позиции "большой коалиции", зато все оппозиционные партии любого толка приумножают свои голоса - существенно или не очень, но тем не менее. Ну и избиратель ценит прямоту и честность, устав от маневрирования и мимикрии.



Поэтому зеленые с их леволиберальной интернационалистской позицией везде укрепляются (кстати, их лидера в Гессене зовут Тарик аль Вазир, он наполовину йеменский араб), как и АдГ - с ровно противоположной, но однозначной программой. Следующий вопрос - грозит ли Германии в скором будущем поляризация, которая в полный рост проявилась в США и Великобритании, но имеет место и в других европейских странах. Для Германии это психологически равносильно катастрофе.