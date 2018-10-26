КазКНБ вскрыла чат-сеть джихадистов в 180 голов из 15 регионов Казахстана

10:34 29.10.2018

Спецоперация КНБ: задержания прошли в нескольких регионах

Задержанных подозревают в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни.



27 октября сотрудниками Комитета национальной безопасности были задержаны 10 жителей Алматы, Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Задержанных подозревают в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни.



"Они подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни посредством систематического распространения экстремистского контента в социальных сетях и мессенджерах. Всего в чатах и сообществах, в которых размещались религиозные материалы, состояли более 180 участников из числа верующих жителей 15 регионов Казахстана", - сообщили в КНБ.

Также отдельных задержанных проверяют на причастность к финансированию и иному пособничеству терроризму.



Следственные мероприятия продолжаются.