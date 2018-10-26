КазКНБ вскрыла чат-сеть джихадистов в 180 голов из 15 регионов Казахстана

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10:34 29.10.2018
Спецоперация КНБ: задержания прошли в нескольких регионах
Задержанных подозревают в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни.
27 октября сотрудниками Комитета национальной безопасности были задержаны 10 жителей Алматы, Алматинской, Акмолинской и Карагандинской областей, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержанных подозревают в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни.
"Они подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни посредством систематического распространения экстремистского контента в социальных сетях и мессенджерах. Всего в чатах и сообществах, в которых размещались религиозные материалы, состояли более 180 участников из числа верующих жителей 15 регионов Казахстана", - сообщили в КНБ.
Также отдельных задержанных проверяют на причастность к финансированию и иному пособничеству терроризму.
Следственные мероприятия продолжаются.