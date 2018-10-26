Секретный "Самарканд" под Калининградом "дурит голову" разведке НАТО

12:08 29.10.2018

Россия ответила США на переброску новых вооружений на авиабазу "Рамштайн" в Германии



Алексей Верхоянцев

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Алексей Леонков

Владимир Орлов



В октябре Пентагон поставил на авиабазу ВВС США "Рамштайн" в Германии около ста контейнеров с различными вооружениями и снаряжениями. Об этом сообщается на сайте базы. Это крупнейшая для США поставка боеприпасов в Европу с 1999 года, когда американские ВВС осуществили более 900 воздушных рейдов на Югославию.



Отмечается, что содержимое контейнеров предназначено для обеспечения "оперативной реакции на угрозы со стороны агрессивных игроков".



Авиабаза "Рамштайн" является крупнейшим заграничным опорным пунктом американских Военно-воздушных сил. Здесь также располагается штаб-квартира ВВС США в Европе и, предположительно, центр управления полетами военных беспилотников.



Одновременно стало известно, что Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы "Самарканд". Согласно опубликованным документам Минобороны, в России развернуто как минимум 13 комплексов РЭБ "Самарканд-У", "Самарканд СУ-ПРД-К2", "Самарканд ПУ-ПРД-Д". Они находятся в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Белоруссии.



Комплексы дислоцированы на объектах Военно-морского флота РФ, следует из материалов портала. К слову, российские военные ни разу официально не раскрывали назначение этого комплекса и его характеристики. Переброска "Самаркандов" под Калининград, похоже, стала ответом на усиление НАТО, которое происходит, в том числе, за счет поставок нового вооружения на военную базу в Германии.



- Американская военная база "Рамштайн" в Германии во времена холодной войны была передовой базой НАТО для противостояния СССР, - говорит эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. - Сейчас, как мы знаем, НАТО серьезно продвинулось на восток. Передовые части альянса находятся в Польше, Прибалтике, а некоторые из них де-факто располагаются на территории Украины.



Поэтому база "Рамштайн", на которую сейчас завозится военное снаряжение, стала тыловой.



Во всех планах НАТО именно Россия выступает в качестве вероятного противника, именно поэтому они выстраивают своего рода логистику на случай войны. Оружие и прочее военное снаряжение должно доставляться из баз в Германии и других стран Центральной и Западной Европы в страны Восточной Европы. Именно поэтому база "Рамштайн", как наиболее удобная в логистическом плане, используется для снабжения передовых группировок НАТО на постсоветском пространстве.



В дальнейшем Североатлантический альянс, видимо, будет улучшать систему логистики в Европе. В частности, мы уже слышали о планах модернизировать часть дорог в Восточной Европе так, чтобы они могли быть использованы для перемещения военной техники и вообще в военных целях. Надо понимать, что процесс милитаризации Восточной Европы будет продолжаться.



"СП": - И мы отвечаем размещением дополнительных войск и систем, в том числе РЭБ под Калининградом?



- Да, натовские военные любят попугать европейских обывателей, когда говорят, что Калининград - это нож, приставленный к горлу Европы. Именно поэтому Калининградская область находится под особым вниманием со стороны НАТО. И мы отвечаем на потенциальную военную угрозу как можем, в том числе с помощью средств радиоэлектронной борьбы.



Что касается комплексов "Самарканд", то информации в открытом доступе о них нет и не хотелось бы заниматься домыслами. Можно только предположить, что эти системы РЭБ будут направлены на радиолокационное прикрытие основных военных гарнизонов и противодействие радиоэлектронной разведке со стороны вероятного противника, то есть США и НАТО.



"СП": - Судя по всему, прямого военного столкновения не исключает уже ни одна из сторон.



- Со времен холодной войны военные и с нашей стороны, и со стороны НАТО все свои планы строят именно исходя из вероятности начала боевых действий. Я не сомневаюсь, что военные НАТО начнут войну с Россией, если им от политического руководства поступит такой приказ. Это же можно сказать и о военных российской армии. До сих пор в НАТО не решались вступать с нами в прямые военные столкновения. Но кто знает, что будет дальше, учитывая воинствующий характер заявлений и действий США.



- Средства радиоэлектронной борьбы - тема очень закрытая, - продолжает тему военный эксперт Алексей Леонков. - Мы можем в общих чертах предположить, для чего новые комплексы перебрасываются под Калининград. Могу сказать, что наши "Самарканды" - успешное ноу-хау, способное "дурить голову" американской разведке, как воздушной, так и космической.



"СП": - Для чего именно сейчас "Самарканды" решили разместить под Калининградом?



- Сегодня в России идет плановое построение военно-космической обороны. Планируется, что вся Россия будет перекрыта по периметру. В первую очередь система воздушно-комической обороны выстраивается вдоль наших западных и южных рубежей. Во вторую очередь закрывается север и восток. Везде по плану ставят комплексы ПВО, межвидовые РЛС, станции радиотехнической разведки и комплексы РЭБ. Их задачи самые разные - они действуют как против американских систем разведки и управления "Авакс" на дальних расстояний, так и против тактической авиации на ближних расстояниях, систем связи GPS-навигации.



Оценивается ситуация на том или ином участке границы и ставятся сразу несколько взаимодополняющих комплексов, включая системы РЭБ. Именно сочетание комплексом РЭБ и ПВО дает наиболее эффективную и даже непроницаемую воздушно-космическую оборону.



"СП": - Можно ли сказать, что таким образом мы отвечаем на милитаризацию Европы со стороны США и НАТО?



- С одной стороны - безусловно. С другой - это не только ответ кому бы то ни было, но еще и плановое развитие.



В середине прошлого века эшелонированная противовоздушная оборона в СССР прикрывала в основном Москву и ее окрестности. Тогда оборону обеспечивали 56 зенитно-ракетных полков. Сейчас Москву надежно прикрывает система ПРО. Но при этом мы ставим задачу надежно прикрыть практически всю свою территории, и в первую очередь геополитически важные города и направления.



Эта работа должна завершиться к 2020 году.