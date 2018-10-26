Экс-прокурор Алматы Буксман (ныне врид прокурора РФ) и его "башкирские" кадры

14:22 29.10.2018

Законник-шалунишка

Латекс, плетки, малолетняя любовница и неудачная попытка бегства за кордон



Алексей Иванов



Накануне Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора юстиции Олега Горбунова, теперь уже бывшего 1-го заместителя прокурора Республики Башкортостан (в этой должности находился с 2009 года и считался непотопляемой фигурой).



26 октября он задержан при попытке бежать в Германию. Горбунов собирался вылетать из московского аэропорта Шереметьево, уже застегивал ремень безопасности в самолете, но тут вошли вежливые люди в штатском, взяли высокопоставленного законника под руки и препроводили наружу.



Кстати, именно 26-го он покинул пост первого зампрокурора по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. При увольнении ему должны были выплатить 20 месячных должностных окладов (4,3 млн) и доплату за классный чин. По ходатайству прокурора Башкирии Андрея Назарова.



"В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова, заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью указанной прокуратуры Артура Шаретдинова и их соучастников. Горбунов и Шаретдинов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В числе фигурантов этого уголовного дела – сотрудник прокуратуры города Уфы, депутат выборного органа местного самоуправления, руководитель коммерческой организации, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ), а также первый заместитель главы администрации города Уфы, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки). Они дали показания по обстоятельствам преступления. По данным следствия, в 2017 году Олег Горбунов и Артур Шаретдинов, действуя группой лиц по предварительному сговору, при посредничестве вышеуказанных лиц получили от первого заместителя главы администрации города Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.



"Во время заседания (Басманного суда - Прим.) следователь предоставил суду результаты оперативно-розыскной деятельности. Выяснилось, что правоохранители с 23 по 25 октября прослушивали его телефон. В разговорах со своими собеседниками подсудимый высказывал желание затаиться, сбыть свое имущество или притвориться сильно больным, чтобы противодействовать расследованию. Также Горбунов отказался сотрудничать с силовиками: он несколько раз называл неправильный пароль от изъятого телефона, чтобы тот автоматически заблокировался", - сообщает телеканал "360".



Представитель Генпрокуратуры настаивал на более мягкой мере пресечения.



По статье о взяточничестве Горбунову грозит до 15 лет тюремного заключения. Но, возможно, через какое-то время нарисуются новые обвинения.



Выяснились некоторые пикантные подробности. СМИ отмечают, что при обыске на рабочем месте 49-летнего первого заместителя республиканского прокурора найдены костюм из латекса, плетки и набор BDSM-аксессуаров. "Коммерсантъ" пишет об игрушках из секс-шопа, среди которых, по слухам, фаллоимитатор. Напомним, что держал он всю эту специфическую коллекцию прямо в прокурорском кабинете. Извращенческие причиндалы использовались по назначению тоже прямо здесь?



Также общественность вспомнила о неоднократных жалобах на Горбунова в связи с его моральным обликом. Еще в 2015 году портал "Уфагейт" опубликовал обращение молодых сотрудников башкирской прокуратуры к генпрокурору РФ Юрию Чайке: "Уважаемый Юрий Яковлевич! Обращаются к Вам работники прокуратуры Республики Башкортостан. В настоящее время в г. Уфе Республики Башкортостан распространяется фотоснимок, на котором запечатлен первый заместитель прокурора Республике Башкортостан Олег Горбунов в окружении девушек из стриптиз-шоу. Снимок был сделан в его служебной квартире. Одна из девушек, держащая в руках живого удава является его 18-летней любовницей Багомановой Зариной. Встречаться же он начал с ней, когда ей было 15 лет. Возможно, этим объясняется тот факт, что Горбунов уже 7 лет проживает в Уфе без своей семьи. ...По нашему мнению связь Горбунова с малолетней Багомановой Зариной Рафаэльевной, 1996 г.р. заслуживает того, чтобы по данному факту было возбуждено уголовное дело за совершение развратных действий в отношении малолетних по ст. 134 УК РФ. Уверены, что она даст все подтверждающие преступление показания. В своем окружении она не скрывает свою давнюю близкую связь с Горбуновым. И всячески пользуется этим. В свою очередь, Горбунов полностью содержит свою сожительницу и, если появляется необходимость, оказывает ей необходимую помощь". Тогда все жалобы были проигнорированы Генпрокуратурой.