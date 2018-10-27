Японская принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина и отказалась от титула

15:21 29.10.2018

Японская принцесса Аяко, племянница действующего императора Акихито, связала себя узами брака с сотрудником крупной транспортной фирмы Nippon Yusen, 32-летним Кэем Мория. Об этом сообщили японские СМИ.



По их данным, 28-летнюю Аяко "исключат из числа членов императорской семьи по закону императорского дома".



"У принцессы была прическа эпохи Хэйан (период в истории Японии с 794 по 1185 годы) и традиционное кимоно с красными и зелеными узорами. Жених одет во фрак. Пара закрепила союз благословленным рисовым вином и обменялась кольцами", - написали издания.



Всего на мероприятии присутствовали около 30 гостей, среди которых мать принцессы, ее старшая сестра и отец Мории.



Молодые люди познакомились в декабре 2017 года. Принцесса Хисако, мать принцессы Аяко, хорошо знала родителей молодого человека.