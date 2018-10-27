В Украине возбудили дело против экс-премьера "майданщика" Яценюка. За злоупотребления, растрату, подлог, отмывание и уклонение

16:22 29.10.2018

ЯЦЕНЮК СТАЛ ФИГУРАНТОМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Национальному антикоррупционному бюро Украины разрешили возбудить дело в отношении бывшего премьер-министра Украины



Суд Соломенского района Киева 17 октября обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении бывшего министра юстиции Павла Петренко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по подозрению в растрате государственных средств в больших размерах и отмывании доходов. Об этом сообщает издание "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.



"В суде заявитель отметил, что НАБУ ранее отказалось открыть соответствующее уголовное производство по его обращению, в связи с чем он обратился с жалобой в суд. Суд удовлетворил его иск и обязал начать расследование в отношении Яценюка, Петренко, а также одного из заместителей министра юстиции и руководителя секретариата госсекретаря Министерства юстиции", - сообщает издание.



Суд обязал НАБУ открыть производство по статьям 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), 209 ("Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), 366 ("Служебный подлог") и 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей") украинского Уголовного кодекса.