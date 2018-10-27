Вместо ташкентского Юнусабада построят Business city

17:13 29.10.2018

А ЮНУСАБАДЕ ПОСТРОЯТ BUSINESS CITY



В 2019-2023 годах в Юнусабадском районе столицы построят новый деловой комплекс Business city, сообщает хокимият.

Business city разместят на участке в 45,5 гектара в махалле Отчопар-2 Юнусабадского района.



Стоимость строительства торговых комплексов, офисов для бизнеса, парков, развлекательных заведений, жилья составит 500 миллионов долларов.



Президент Узбекистана отдал поручения по привлечению к строительству иностранных инвесторов, опытных проектировщиков и строителей.