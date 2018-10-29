Партизанские засады. Джихадисты изменили тактику ведения войны в Сирии

19:19 29.10.2018

ТЕРРОРИСТЫ ИЗМЕНИЛИ ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ В СИРИИ

Тактика террористов направлена на раздергивание и истощение своих оппонентов



Потеряв большие территории в Ираке и Сирии, "Исламское государство" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынужденно изменило свою тактику ведения боевых действий. Теперь организация перешла к изматыванию сил противника в лице Сирийской арабской армии и Сирийских демократических сил.



Суть этой тактики в том, что террористы позволяют своим противникам с относительной легкостью продвигаться в районы, находящиеся под их контролем, а затем проводят против них мощную засаду. Подобные действия террористов оказались очень эффективны: сирийские военные и Сирийские демократические силы несут большие потери.



В связи с потерями противники террористов вынуждены снимать подкрепления с других частей фронта и направлять в места, где произошли эти инциденты. Воспользовавшись ослаблением позиций в других районах, террористы проявляют активность теперь уже там. Таким образом, они изматывают и раздергивают своих оппонентов.



Если говорить про Сирийские демократические силы, то в настоящее время они будут вынуждены отправить часть сил из провинции Дейр-эз-Зор, чтобы укрепить свои позиции на севере Сирии из-за угроз Турции начать военную операцию. Турецкие военные уже начали обстреливать из артиллерии позиции СДС в районе города Айн-эль-Араб (Кобани).



Сирийская арабская армия будет вынуждена снять часть сил с фронта в провинции Сувейда, так как необходимо решать вопрос по Идлибской демилитаризованной зоне. В настоящее время сирийские военные перебрасывают туда 4-ю механизированную дивизию с плато Аль-Сафа.



29 октября 2018