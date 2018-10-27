Мирзиеев предложил выдавать "паспорт этнического узбека"

19:43 29.10.2018

Узбекский паспорт соотечественника позволит его обладателю беспрепятственно пересекать границу республики и находиться в стране без ограничения сроков.Паспорт, Узбекистан



Президент Узбекистана поручил МВД и МИД проанализировать опыт иностранных государств по внедрению паспортов соотечественника, передает Sputnik. До 1 марта 2019 года ведомства должны предоставить правительству рекомендации по этому вопросу.



Паспорт без гражданства

Новый документ позволит его обладателям пересекать границу Узбекистана и находиться на территории республики без ограничения сроков. Кроме того,



с паспортом соотечественника можно будет претендовать на льготное обучение в Узбекистане



К тому же, соотечественники из стран, где запрещено двойное гражданство, смогут беспрепятственно пользоваться этим документом, так как

он не приравнивается к общегражданскому паспорту



Также профильные ведомства в Узбекистане до конца года подготовят законодательные акты о внедрении упрощенного порядка оформления виз для соотечественников и членов их семей, а также вида на жительство и разрешения на осуществление трудовой деятельности.



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Ранее Мирзиеев утвердил концепцию государственной политики в сфере сотрудничества с соотечественниками, проживающими за рубежом. В частности,



документ предусматривает упрощенное оформление въездных виз, в том числе многократных и долгосрочных,



вида на жительство, а также разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории Узбекистана.



Соотечественники из числа высококвалифицированных специалистов будут привлекаться для работы на руководящих должностях в органах государственного и хозяйственного управления, исполнительной власти на местах, других государственных организациях республики, а также в качестве консультантов (советников) их руководителей, говорится в постановлении.



Им также может быть оказана помощь в решении социальных и бытовых вопросов, полностью или частично профинансирована учеба или работа, предоставляться недвижимость для реализации проектов в сфере бизнеса, науки и образования.



В марте Мирзиеев заявил, что



власти Узбекистана коренным образом изменили отношение к гражданам страны, работающим и обучающимся за рубежом



В частности, различные делегации республики сегодня проводят встречи с соотечественниками и совместно с местными властями принимают необходимые меры для улучшения условий их труда и быта, обеспечения прав.