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"Рухани Жангыру" - создаем мировоззрение и мироощущение конкурентоспособной нации будущего (на правах бреда)
20:03 29.10.2018

"Рухани Жангыру" - это не череда развлекательных мероприятий и тоев

Волна праздников, посвященных столетию комсомола, прокатилась по Казахстану. Дошло до того, что сам по себе спорный юбилей в Семее еще и приурочили к "Рухани Жангыру" - программе духовного обновления Казахстана.рухани жангыру

Мы попросили Дархана Калетаева, министра общественного развития Казахстана, прокомментировать эти события.

- Смешивать ценности "Рухани Жаңғыру" и столетие комсомола - организации, оставшейся в далеком прошлом - это то, что трудно понять и объяснить.

Конечно, можно понять образованных и влиятельных членов нашего общества, которые таким образом решили вспомнить свою юность. Ведь через комсомол прошло почти все население Казахстана старше 45 лет. Это как встреча одноклассников или однокурсников, когда повзрослевшие или постаревшие люди предаются ностальгическим воспоминаниям. Но при этом такие мероприятия никак не согласуются с ценностями и целями Рухани Жаңғыру.

Сегодня мы реализуем модернизацию общественного сознания - по сути, создаем мировоззрение и мироощущение конкурентоспособной нации будущего. А комсомол - это прошлое, балласт, который давно сброшен с корабля под названием "Независимый Казахстан".

В своем комментарии, сразу после выхода программной статьи главы государства в 2017 году, я предположил, что риском для плодотворной реализации Рухани Жаңғыру может стать плохо изжитая привычка к кампанейщине на местах. Все что угодно записать под модернизацию общественного сознания, будь то гонки на четвереньках среди малышей, непонятные костюмы и конкурсы или мероприятия, проводимые из года в год.

Ностальгируя по комсомолу, нужно говорить всю правду - Байменов

К сожалению, случается так, что исполнители на местах принимают решения, не соответствующие целям и задачам государственной политики. Видимо, так случилось и со 100-летием комсомола, который пробудил рефлекс советского периода – кампанейщину.

Кто-то увидел большое скопление солидных и авторитетных людей в одном месте и решил, что так и надо

Безусловно, со всем этим нужно серьезно разбираться, разъяснять, а кое-где и наказывать. Рухани Жангыру - это не череда массовых развлекательных мероприятий и тоев, это серьезный и системный труд, направленный на модернизацию общественного сознания.

Достаточно посмотреть, сколько сделано полезного, начиная от 100 новых учебников до популяризации нашей современной культуры за рубежом или направления "Туган жер". Вот на этом нужно акцентировать внимание - на базовых прорывных проектах.

В этой ситуации радует, что именно молодые граждане нашей страны выразили неприятие празднованию 100-летия комсомола. Это значит, что пути назад нет и Рухани Жангыру уже сегодня дает свои плоды. Будущее в надежных руках, в руках нашей прогрессивной молодежи, которая стала базой для создания современной конкурентоспособной нации, как хочет это сделать президент Нурсултан Назарбаев.

28 октября 2018

Ермек Иргалиев

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540832580
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