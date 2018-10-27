Мирзиеев снял вице-премьера Зойира Мирзаева за "арык позора"

20:09 29.10.2018

МИРЗИЕЕВ СНЯЛ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ЗА "АРЫК ПОЗОРА"

Шавкат Мирзиеев оправил в отставку вице-премьера Зойира Мирзаева. Увольнение связано с инцидентом, когда группу районных чиновников и фермеров из Аккургана загнали в арык с водой за срыв полива зерновых колосовых.



Один из свидетелей показал, что рядом с "наказанными" были вице-премьер, заместитель главы области и зампрокурора. Вся унизительная сцена произошла на их глазах.



Генпрокурору Узбекистана поручено расследовать вопиющий случай, положить конец принудительному труду в сельском хозяйстве.