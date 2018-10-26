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Саудовские генералы сговаривались с командой Трампа о свержении режима в Иране, - Daily Beast
20:27 29.10.2018

Саудовский шпион общался с командой Трампа насчет свержения режима в Иране
"Генерал Ахмед аль-Ассири, глава саудовской разведки, на которого легла вина за убийство журналиста Джамаля Хашогги, незадолго до инаугурации Трампа общался в Нью-Йорке с Майклом Флинном и другими членами переходной команды. Темой разговора была смена режима в Иране", - сообщают журналисты The Daily Beast Бетси Вудрафф и Эрин Банко.

Отправил его на эти встречи наследный принц Мухаммед бин Салман. Они состоялись в течение двух дней в начале января 2017 года, пишут авторы статьи со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении The Daily Beast сообщения.

Встречи привлекли внимание ведомства спецпрокурора Роберта Мюллера в рамках расследования попыток иностранных правительств повлиять на кампанию Трампа и Белый дом, сообщил журналистам знакомый с ходом следствия источник.

"Встречи в Нью-Йорке организовывал и участвовал в них Джордж Надер, американец ливанского происхождения, тесно связанный с лидерами Объединенных Арабских Эмиратов и сотрудничающий сейчас с командой Мюллера", - информируют Вудрафф и Банко. На встречах присутствовал также израильский специалист по соцсетям Джоэл Замел, допрошенный Мюллером. В разговорах о смене режима в Иране участвовал и Стив Бэннон.

"Сообщения показывают, что участники встреч обсуждали многостороннюю стратегию по расшатыванию и в конечном итоге свержению нынешнего иранского режима, включая экономические, информационные и военные методы ослабления правительства в Тегеране. The New York Times ранее в этом году сообщала, что Надер продвигал план по экономическому саботажу против Ирана и весной 2017 года предлагал его должностным лицам из Саудовской Аравии, ОАЭ и США. Неясно, был ли дан ход этому плану или это была часть более крупного проекта по смене режима, который обсуждался на этих встречах в январе 2017 года", - пишут авторы.

Судя по сообщениям, Джоэл Замел прилетал в Нью-Йорк, чтобы помочь протолкнуть идею с Ираном аль-Ассири и команде Трампа, и представил готовую презентацию с методами ослабления иранского правительства, говорится в статье.

За несколько недель до этого наследный принц Эмиратов Мухаммед бин Зайд, как сообщалось, обсуждал политику в отношении Ирана с Бэнноном, Флинном и Джаредом Кушнером в Trump Tower. По всей видимости, эти встречи проводились в рамках лоббистских усилий Саудовской Аравии и Эмиратов по настраиванию администрации Трампа против Катара и Ирана. По словам двух высокопоставленных лиц из разведывательного сообщества, Мухаммед бин Салман доверил переговоры с западными чиновниками по поводу Ирана и войны в Йемене генералу аль-Ассири.

26 октября 2018 г.
Бетси Вудрафф, Эрин Банко | The Daily Beast

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540834020
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