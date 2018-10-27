Казахи через 100 лет возродили Гонки на верблюдах

20:56 29.10.2018

КАЗАХИ ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ ВОЗРОДИЛИ ГОНКИ НА ВЕРБЛЮДАХ

В Казахстане спустя сто лет состоялась первая гонка на верблюдах. В гонке приняло участие 15 всадников. Забег пролегал в пустыне Кызылкум по берегу Чардарьинского водохранилища в Туркестанской области в рамках фестиваля туризма.



Наездник Бекмурат Мамбет рассказал, что за верблюдом надо смотреть как за хорошей лошадью. Он должен по расписанию пить воду и получать корм, с ним надо постоянно работать.