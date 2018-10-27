В Стамбуле открыли будущий крупнейший аэропорт мира - 200-миллионник

21:40 29.10.2018

В турецкой столице в понедельник состоялась церемония открытия нового аэропорта - "Аэропорт Стамбула", который сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров ежегодно.



Согласно планам развития транспортного узла, после завершения всех этапов строительства "пропускная способность" аэропорта увеличится до 190, а потенциально - до 200 миллионов пассажиров в год.



Таким образом, "Аэропорт Стамбула" станет крупнейшим в мире, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган на церемонии открытия аэропорта, сообщает Anadolu.