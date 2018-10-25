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Супруга бывшего владельца Zeromax М.Джалалова рассказала о связях ее мужа с семьей Каримовых
22:08 29.10.2018

Жена Миродила Джалалова, бывшего учредителя компании Zeromax GmbH, Фатима Джалалова опубликовала на своей странице в Facebook обращение к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву с просьбой пересмотреть дело ее мужа. В своем посте Джалалова приводит ряд фактов "общения" супруга с Гульнарой Каримовой и другими представителями семьи первого руководителя республики Ислама Каримова.

Отметим, что страница Фатимы Джалаловой появилась в Facebook на днях, и утверждать, что она действительно создана супругой Миродила Джалалова, мы не беремся. Но текст обращения к президенту мы решили опубликовать в пересказе в силу его вероятной общественной значимости.

Фатима Джалалова пишет, что ее супруг накопил за границей состояние в размере $1,36 млрд. Капитал был получен в результате слияний, биржевых сделок, фьючерсных контрактов и деятельности в сфере строительства в России, Казахстане, Киргизии, Германии. Аргентине и странах Африки (конкретные проекты не указаны). Далее он через создание Zeromax GmbH инвестировал свои средства в экономику Узбекистана. Компания успешно работала с 2001 по 2010 годы, пока по прихоти "семьи" (здесь подразумевается Гульнара Каримова и ее окружение. – Прим. "Ферганы") и отдельных высокопоставленных чиновников не была доведена до банкротства.

Знакомство Миродила Джалалова и Гульнары Каримовой произошло после того, как в 2004 году Zeromax приобрел долю в простаивавшем тогда заводе узбекской "дочки" компании Coca-Cola. Вскоре новые владельцы оказались ответчиками в судебном разбирательстве по иску бывшего управляющего Coca-Cola Bottlers Uzbekistan и бывшего супруга старшей дочери Ислама Каримова - американского бизнесмена Мансура Максуди. Предприниматель обвинял компанию наряду с узбекскими министерствами и ведомствами в незаконном изъятии активов, причем дело рассматривали в Европе и США. Джалалов нанял иностранных адвокатов, детективные агентства. В итоге Венский арбитраж вынес решение в пользу Zeromax, в США стороны пришли к мировому соглашению, благодаря чему Гульнару Каримову исключили из списка лиц, разыскиваемых Интерполом.

Это было летом 2008 года, а уже менее чем через год у Джалалова начались проблемы с узбекскими властями. В феврале 2009 года он и глава НКХ "Узбекнефтегаз" У.Назаров были приглашены в Минфин на обсуждение вопросов по задолженности холдинга перед Zeromax по ряду выполненных работ. Однако Назарова попросили удалиться из кабинета еще до начала заседания. Затем первый заместитель премьер-министра, министр финансов Р.Азимов, вице-премьер Э.Шоисматов и глава государственного налогового комитета Б.Парпиев накинулись на бизнесмена, обвиняя в том, что его структуры - совместные предприятия "Гиссарнефтегаз" и "Кокдумалакгаз" - имеют задержки по уплате налогов. Джалалов признал недостатки и даже высказал готовность передать все активы в пользу госкомпаний по минимальной или рыночной цене.

Скриншот страницы Фатимы Джалаловой в Facebook

Однако в Минфине не стали рассматривать данное предложение. Вместо этого чиновники составили для двух СП график по выплате налогов в бюджет, согласно которому "Кокдумалакгаз" и "Гиссарнефтегаз" в течение года должны были пополнить казну средствами в размере 613 млрд сумов, эквивалентных $570 млн. Что касается взаиморасчетов с "Узбекнефтегазом", то Азимов даже поставил резолюцию на документах, но дальше дело не пошло. По данным Джалалова, министру дали "устное указание" не предпринимать никаких действий.

Не обошлось и без Гульнары Каримовой. Летом 2009 года она пригласила Джалалова в Швейцарию, где, ссылаясь на Азимова, высказала претензии по неуплате налогов в бюджет, при том, что Zeromax строит в Ташкенте роскошный Дворец форумов. "Если Вам это интересно, то все налоги уплачиваются строго по графику, установленному Минфином и ГНК, без единого дня просрочки, это можете выяснить у Р.Азимова. А что касается Дворца форумов, если нам история что-то говорит - это Величие, Величие страны, показатель ее успехов. Но главный фактор - большие стройки объединяют людей. И чтобы это Вы услышали, я приехал сюда?", - так, по словам Фатимы Джалаловой, руководитель Zeromax отреагировал на нападки Каримовой.

Фото со страницы Фатимы Джалаловой в Facebook

На какое-то время "семья" отстала от предпринимателя, но 2 января 2010 года около двух часов ночи ему позвонила Каримова с очередной порцией претензий и оскорблений. Джалалов в итоге заявил, что не является ее сотрудником на побегушках, и попросил дочь президента прекратить звонки. После ночного диалога и началось целенаправленное давление на Zeromax. Уже на следующий день Каримова передала, что отнимет у Джалалова бизнес, а самого сгноит в тюрьме.

Джалалова вызывали в СНБ, где зампредседателя службы М.Тохирий предупредил об уголовной ответственности за распространение негативных слухов о "семье". Глава ГНК Парпиев продолжал давить письмами о необходимости погасить задолженность по налогам. Между тем, в апреле 2010 года Джалалов договорился с украинским партнером Ринатом Ахметовым, что через его структуру SKM продаст нефтегазовые активы на $2,7 млрд. Конечным бенефициаром сделки стали бы европейские предприятия российского "Газпрома".

Но в мае 2010 года учредителя Zeromax вызвали в СНБ. В следственном изоляторе начальник управления экономической безопасности В.Осокин, ссылаясь на поручение "семьи", потребовал перевести все активы Джалалова на сумму $12 млрд в пользу "Узбекнефтегаза". Работник СНБ угрожал в случае отказа арестовать близких предпринимателя, в качестве доказательства этих слов был задержан его заместитель Г.Имомназаров. В итоге 7 мая Джалалов подписал "мировое соглашение", которое было датировано задним числом, чтобы появился повод аннулировать сделку Zeromax с SKM. Компания Ахметова, как и несколько других европейских кредиторов, решила подать на Zeromax в суд.

В сентябре того же года, уже после банкротства Zeromax, встал вопрос урегулирования претензий от кредиторов. В этой связи Джалалов встретился с представителем "семьи" Рустамом Мадумаровым и передал, что в интересах сохранения репутации "семьи" нужно рассчитаться по долгам. Однако на следующий день Джалалова вызвали в СНБ на "полчаса", но родственники увидели бизнесмена только спустя два года. За это время узника перевозили с дачи на дачу под охраной спецслужб. В 2011 году его перевели на гауптвахту центрального аппарата СНБ и поместили в одиночную камеру. В августе 2013 года Джалалов после конфликта с офицером "конторы" совершил попытку суицида, порезав вены на руках, но его спасли.

В итоге бизнесмен просидел за решеткой пять лет без предъявления ему какого-либо обвинения. Лишь в декабре 2015 года власти официально обвинили Джалалова в совершении экономических преступлений.

Интересный эпизод произошел в 2016 году, когда предпринимателя допрашивали сотрудники СНБ и представитель Генпрокуратуры У.Хуррамов. Встал вопрос о погашении долгов перед европейскими кредиторами. Экс-глава Zeromax пообещал добиться отсрочки требований кредиторов или заключить мировую с некоторыми из них в обмен на то, чтобы Джалалову позволили оставить у себя один актив (какой именно - не уточняется), на что Хуррамов ответил, что передаст просьбу "Хозяйке". Как пишет Фатима Джалалова, под "Хозяйкой" силовик имел в виду Татьяну Акбаровну Каримову – супругу первого президента и мать Гульнары.

Тем не менее, в феврале 2017 года Ташкентский городской суд приговорил Джалалова к 18 годам лишения свободы. Супруга бывшего владельца Zeromax считает такое решение незаконным и будет требовать отмены приговора путем подачи кассационной жалобы.

Фатима Джалалова пишет, что супруг запрещал ей и родственникам поднимать данную тему. Однако последние события вынудили ее открыто обратиться к президенту Мирзиееву. Дело в том, что против Джалалова выдвигаются новые обвинения (какие конкретно - не указано), в дом постоянно приходят судебные приставы, на торги выставлен первый офис предпринимателя, в котором он начинал деятельность. Джалалова надеется на пересмотр дела ее мужа и деятельности компании Zeromax.

Ранее Джалалов неоднократно опровергал слухи об особых отношениях его компании с правительством Узбекистана и Гульнарой Каримовой. Однако по мнению иностранных экспертов, Zeromax GmbH являлась структурой, подконтрольной старшей дочери первого президента страны, и входила в ее бизнес-империю. В начале октября 2018 года в швейцарской прессе появились сообщения о том, что с 2006 по 2009 годы именно Zeromax оплатила счета Гульнары Каримовой на сумму 127 млн франков ($128,1 млн).

25.10.2018

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540840080
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