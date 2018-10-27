В авиакатастрофе в Индонезии погибли 20 чиновников минфина страны

22:40 29.10.2018

Погибли высокопоставленные чиновники: что стало причиной катастрофы индонезийского Boeing

У разбившегося лайнера ранее возникали технические проблемы



Авиационная катастрофа случилась в понедельник в Индонезии: вылетевший из Джакарты лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air пропал через несколько минут после взлета с радаров. Самолет упал в море в районе западного побережья острова Ява. Выживших обнаружить не удалось.



Погибли высокопоставленные чиновники: что стало причиной катастрофы индонезийского Boeing Фото: twitter.com/Sutopo_PN

"Боинг" выполнявший внутренний рейс JT-610 из индонезийской столицы в центр добычи олова город Панкалпинанг (остров Банка), рухнул в море примерно в 15 км от побережья. В ходе поисковой операции в море были обнаружены обломки самолета и вещи пассажиров. Глубина в месте падения составляет 30-40 метров.



Данные ресурса FlightRadar24 показывают, что первые признаки того, что с самолетом не все в порядке, проявились минуты через две после взлета, когда "Боинг" набрал высоту 610 метров. Затем лайнер снизился на 150 метров и повернул влево, прежде чем стал вновь подниматься до высоты примерно 1,5 км, на которой он оставался большую часть оставшегося полета. Самолет начал набирать скорость – а потом пропал с радаров.



По данным СМИ, пилот запрашивал разрешение на возвращение в аэропорт Джакарты.



На борту находились 189 пассажиров и членов экипажа. Среди пассажиров было несколько детей и по меньшей мере 20 чиновников министерства финансов Индонезии, возвращавшиеся из столицы после выходных. По предварительной информации, на борту самолета граждан России не было. Гибель всех находившихся в лайнере людей делает это воздушное происшествие одним из самых трагических в истории авиации в Индонезии после катастрофы самолета A300 компании Garuda Indonesia, разбившегося в городе Медан в 1997 году (тогда погибли 214 человек).



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По информации Би-би-си, самолет Boeing 737 MAX 8, выполнявший рейс Джакарта – Панкалпинанг, был произведен в 2016 году. А компания Lion Air, по данным ресурса Flightradar24, начала использовать это воздушное судно совсем недавно – в августе этого года. В авиакомпании сообщили, что пилот, гражданин Индии Бхавье Сунеджа и второй пилот по имени Харвино разбившегося лайнера имели на двоих летный опыт, насчитывающий 11 тысяч часов.



Что именно стало причиной катастрофы? Руководитель индонезийского комитета по транспортной безопасности призывает не делать поспешных выводов, а дождаться результатов исследования "черных ящиков".



Глава Lion Air Group Эдвард Сираит сообщил репортерам, что у самолета возникала ранее техническая проблема в ходе полета с курортного острова Бали в Джакарту, но она была "решена по всем правилам". Что именно случилось тогда с лайнером, Сираит не сообщил, но заявил, что ни у одного другого самолета той же самой модели аналогичных проблем не возникало.



Основанная в 1999 году частная авиакомпания Lion Air располагает авиапарком, состоящим из более чем 100 самолетов, включая Boeing 737 различных модификаций (среди них – 11 Boeing 737 Max 8), а также три лайнера Airbus A330-300. Это не только крупнейшая в Индонезии, но и вторая по величине компаний-лоукостеров во всей Юго-Восточной Азии. Ее деятельность не ограничивается только внутренними рейсами по стране, полеты выполняются и по международным направлениям (Сингапур, Филиппины, Малайзия, Таиланд, Австралия, Индия, Саудовская Аравия и др.). В свое время компания подвергалась критике за плохое операционное руководство в таких сферах как расписание и безопасность. И надо сказать, что основания для этого были.



В 2004 году принадлежащий Lion Air самолет MD-82 разбился при посадке в городе Соло (остров Ява). Тогда погибли 25 из 163 находившихся на борту человек..



В апреле 2013 года принадлежащий этой компании Boeing 737 не долетел до ВПП аэропорта Денпасар (остров Бали). Сел на мелководье и разломился надвое. Тогда, к счастью, выжили все 108 находившихся на борту.



Впоследствии был предпринят ряд шагов по улучшению ситуации. И в июне 2016 году Евросоюз снял запрет на полеты самолетов Lion Air в европейском воздушном пространстве. А в этом году после международного аудита ИКАО компания даже добилась высоких похвал в области безопасности.



Андрей Яшлавский

№27822 от 30 октября 2018