Версия: убитый журналист знал про использование Саудовской Аравией химоружия

00:03 30.10.2018

А Лондон пытался отговорить саудитов от расправы над Хашукджи



АСЯ ХОВАНСКАЯ



Напомним, проживавший с 2017 года в США Хашокджи 2 октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего исчез.



Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашокджи незадолго до гибели собирался получить документальные доказательства использования Саудовской Аравией химического оружия в Йемене. Речь, в частности, шла о фосфорных боеприпасах. Неназванный близкий друг журналиста рассказал британской газете The Sunday Express, что виделся с ним за неделю до смерти, и тот выглядел несчастным.



- Когда я спросил его, чем он обеспокоен, он в конце концов сказал мне, что получал доказательства того, что Саудовская Аравия использовала химоружие. Надеялся, что получит документальные подтверждения, - цитирует издание этого друга.



В то же время источники в британских спецслужбах рассказали газете, что там знали о готовящейся операции по захвату Хашокджи в Турции и отправке его в Эр-Рияд и советовали ее отменить. Однако рекомендациям Лондона саудиты не вняли. А приказ о поимке журналиста якобы исходил не напрямую от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, которого подозревают в организации расправы, а от кого-то из "королевского окружения".



Напомним, проживавший с 2017 года в США Хашокджи 2 октября вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего исчез. Спустя пять часов его невесте сообщили, что ждать его на пороге больше не стоит, он якобы уже ушел. Турецкая полиция сообщила, что в убийстве было задействовано 15 саудовских агентов, жертву пытали и потом расчленили. Саудовские власти изначально утверждали, что от покинул здание через час. А 18 дней спустя последовала официальная реакция Эр-Рияда: журналист якобы поссорился со встреченными в генконсульстве людьми и погиб в драке. МИД Саудовской Аравии назвал произошедшее "ужасной ошибкой и трагедией". Расследование взял под личный контроль президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.