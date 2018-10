Тремор Росвласти: отставшие клоуны в погоне за уехавшим цирком, - В.Павленко

00:10 30.10.2018 Тремор у власти: отставшие клоуны в погоне за уехавшим цирком



По следам одного "социологического исследования"



Вышел в свет отчаянно распиаренный "придворными" СМИ доклад идейно близкой к правительственному экономическому блоку компании "Минченко-консалтинг", который с претензией на научность назван "Новая политическая реальность и риски антиэлитной волны в России".



Откуда он взялся, не представляет секрета: кое-кому очень нужно поддержать правительственных либералов и их художества не только в экономике, но и в политике, которые разрушают ткань долгое время существовавшего в стране путинского большинства. И это при том, что ситуация в мире валится в предвоенное состояние. Чего стоит хотя бы недавнее признание заместителя руководителя Департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Андрея Белоусова о том, что Россия готовится к войне. Собственно, это не секрет. И отнюдь не случайно об этом сказано в профильном комитете Генеральной Ассамблеи ООН, то есть для информации международной общественности. В России тема подготовки к войне не просто начала обсуждаться, а обрела вполне ясные контуры государственной политики еще год назад, на президентском совещании по разбору и подведению итогов учений "Запад-2017", где речь пошла о переводе на военные рельсы всей экономики. И прежде всего всех предприятий, вне зависимости от форм собственности.



Правительство сегодня откровенно саботирует не только президентские инициативы и поручения, но, главное, президентский курс с его императивом национальной независимости и суверенитета. Как случилось с той же пенсионной реформой, из которой либералы даже собирались извлечь доход, но, как оказалось, лишь ввергли тщательно оберегаемый ими бюджет в дополнительные расходы, которыми Владимир Путин купировал наиболее чудовищные правительственные предложения.



Если посмотреть с этой точки зрения, то доклад Minchenko & Co носит предельно оторванный от жизни характер, не учитывая не только внешнеполитические, но и внутренние реалии. Настолько, что после его прочтения возникает вопрос о том, в какой стране и с какой страны его писали? И существует ли такая страна в действительности? Или кабинетные извращения диванных "аналитиков", по Фрейду, представляют собой сублимацию в подобие "творчества" бурлящей внутри них энергии другого толка?



Как минимум три несуразности уже в заголовке, как он сформулирован авторами. Политическая реальность, названная "новой", таковой не является. Ситуация с ростом протестных настроений, сложившаяся в ходе проталкивания либералами пенсионной реформы, представляет собой результат накопительного эффекта, ибо терпение общества испытывалось уже давно, а разрыв между путинским призывом к прорыву в будущее и его правительственной интерпретацией "пропуска" в кудринско-медведевский полуколониальный феодализм, слишком велик. Складывается впечатление, что авторы понятия не имеют о важнейшем диалектическом законе перехода количественных изменений в качественные, выведенном еще Георгом Гегелем.



Второй ляп из заголовка относится к формулировке "антиэлитная волна". Даже классика буржуазной социологии - имеется в виду теория элит Вильфредо Парето, формулируя типологию элитарности, относит термин "антиэлита" к популизму отнюдь не левого, эгалитарного толка, а к право-маргинальным тенденциям. Элита, по Парето, это власть; оппозиция со своей программной альтернативой и политической организацией - контрэлита, общество, в котором доминируют лоялистские и/или протестные настроения, - неэлита. А вот антиэлита - это "элитоподобный" гламур, так называемые "творческие" лица, "креативные", с завышенным самомнением, склочностью, индивидуализмом и обусловленной этим патологической неспособностью ни к какой организации. То есть это та самая "кухонная интеллигенция" позднесоветского типа, с которой, видимо, и отождествляют себя авторы доклада. Никакой угрозы власти она не несет; угроза, это уже по В. И. Ленину, исходит от соединения контрэлитного и неэлитного факторов. Вождь Октября рассматривает его в контексте взаимодействия объективного фактора (революционной ситуации - обострения сверх меры нищеты и страданий масс) с субъективным - наличием авангардной партии, способной выработать классовую идеологию и внести ее в протестное движение, превратив его в революционное. Беда Minchenko & Co не в том, что они игнорируют марксизм, а в том, что они не могут этого не делать, ибо с марксизмом попросту не знакомы. Не учили его в вузах, а самообучение проигнорировали, пребывая в уверенности, что марксизм - "отжившая фактура". Между тем это не так. И достаточно было ознакомиться хотя бы с ограниченным кругом работ В. И. Ленина - "Что делать?", "Две тактики социал-демократии в демократической революции", "Крах II Интернационала", "Последнее слово "искровской" тактики" и некоторыми еще, чтобы получить об этих вещах вменяемое представление. И не выглядеть профанами в той сфере, которой (авторы доклада думают, что) себя посвятили.



Третий ляп - неадекватность употребленного в заголовке слова "риски". Никаких "рисков" от "антиэлитной волны" нет и быть не может, ибо "волну" антиэлита создать не в состоянии. Антиэлита - это коллективные "Собчак & Сванидзе with Быков / Ахеджакова", которые критикуют власть не за то, что она проводит прозападную асоциальную политику, а за то, что проводит ее недостаточно последовательно и решительно и "церемонится с быдлом". Они, конечно, поддерживают протестные настроения, но лишь потому, что также не учили или позабыли марксизм и не вполне осознают, что пилят сук, на котором сами и сидят. Вспоминается М. О. Гершензон из "Вех", который буквально ужасается последствиям такой "антиэлитной волны" для самих "антиэлитаристов":



"Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, - бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной" (речь здесь, напомним, шла о царской власти).



Таким образом, главное, что бросается в глаза даже по заголовку доклада Minchenko & Co: ни слова о реальном положении, в котором находится Россия, о тех угрозах и вызовах, с которыми она сталкивается. Мы, как они считают, находимся в полном "вакууме" и не помещены ни в какой исторический и социальный контекст. Жизнь с ее "текущим моментом" идет одной дорогой. А наши "аналитики" с усердием, достойным лучшего применения, роются в том, что у В. И. Ленина именуется "субъективным фактором". Все, о чем они говорят, сводится к расстановке партийных сил и манипулятивным методикам управления ее формированием, причем вопреки социальным раскладам в обществе.



В чьих интересах? Разве непонятно, что в интересах зашифрованного под "элиту" буржуазного класса (они просто не знают, как еще его назвать), что и рулит бал в нынешнем экономическом блоке правительства, которое из-за этого буквально на глазах приобретает очевидные признаки "временного". Еще раз: вопреки определенным представлениям, Minchenko & Co не игнорируют классовый анализ, уходящий к методологии марксизма; они просто им не владеют и используют его элементы неосознанно, стихийно, в рамках начетнически сформированных у них в мозгу буржуазной наукой иллюзий и штампов. Если бы владели, то для начала, по крайней мере, с марксизмом бы размежевались, произнеся вслед за Геннадием Зюгановым "сакральный" тезис об "исчерпанности лимита на революции", а они ведут себя так, будто марксизма не существует в природе. Тем и ущербны. Тем несостоятельны, ибо любое исследование (без кавычек) включает историографию вопроса, которой без марксизма быть не может. Тем они, разумеется, и смешны. Ибо об "угрозе революции" рассуждают, эрозию мифологического "среднего класса" признают, но классовых основ этой эрозии, связанных с тем, что класс определяется не уровнем доходов, а отношениями собственности, отсутствие которой и влечет падение доходов наемного "офисного планктона", на который делают ставку, в упор не видят. В высшей степени показательно: явление "популизма", в котором они зашифровывают полученный заказ на шельмование оппозиции, то есть следствие, у них вынесено вперед причины - ускоренного классового расслоения, ведущего к социальному недовольству граждан. Такое противоречие, принадлежащее даже не методологии, а формальной логике, точнее ее отсутствию, при котором социальное недовольство признается, а безусловно связанный с ним рост оппозиционных настроений считается "популистским", - прямое свидетельство "полного отсутствия всякого присутствия". Как в анекдоте про баню:



"Ты, дружок, одно из двух: либо крест сними, либо трусы надень".



Потому и спорить с ними с марксистских позиций бессмысленно.



Но у "исследования" Minchenko & Co имеется и еще одна сторона, которую даже среди марксистов увидят не все, а те, кто не ограничиваются "чистым", классическим или, скорее, ранним марксизмом. А исходят из ленинской теории империализма и последующих теоретических изысканий, идущих в русле современной мир-системной теории, показывающей, что, помимо расстановки классовых сил внутри конкретных стран, имеется еще и глобальная расстановка сил, которая выражается категориями "ядро - полупериферия - периферия". Кстати, теория неомарксистская, не только весьма актуальная для современности, но и объясняющая раскол в ленинские времена марксизма на революционизм и оппортунизм с позиций утраты революционности пролетариатом стран "ядра" и превращения его в попутчика буржуазии в эксплуатации зависимых стран. Первым об этом, между прочим, применительно к Англии писал Фридрих Энгельс, приложивший руку к формированию прикладных концепций использования этих идей Карлом Каутским (теория "ультраимпериализма").



В рамках этой группы теорий и концепций Запад, представляющий собой "ядро" капиталистической мир-системы, - это коллективный мировой буржуа. Развивающиеся страны, которые этот буржуа эксплуатирует с помощью новомодных, но оторванных от жизни, манипулятивных концепций, вроде упоминаемого авторами доклада всуе "антиглобализма" (который на деле - диалектически зеркальное отражение глобализма), - это нечто среднее между мировым пролетариатом и крестьянством.



Речь идет о формирующемся противостоянии "глобального города" и "глобальной деревни", то есть сети космополитических мегаполисов-агломераций, наброшенной на планету с помощью транспортных и информационных коммуникаций, и остальной территории регресса, представляющей собой, в соответствии с концепцией "устойчивого развития", "резерв устойчивости глобальной биосферы". Разбрасываясь терминами западной социологии, Minchenko & Co показывают, что совершенно не понимают разницы между "городом", в который Россию никто и никогда не пустит, по крайней мере в ее нынешнем виде, и "деревней", куда ее всячески пытаются оттеснить с нынешнего промежуточного, "полупериферийного" положения. Все их выкладки апеллируют к "городу", все их примеры - о европейской партийности и тенденциях в ней. Минимум адекватности при максимуме амбиций в претензиях на кукловодство. Конкретные примеры, которые "докладчики" занудно перечисляют от одной европейской страны к другой, не имеющие абсолютно никакого отношения не только к российской действительности, но и к теме их так называемого "исследования", это лишь подтверждают. В результате оно окончательно приобретает вид наглядного пособия на тему кризиса современной социологии, выстроенной на западных методологических стандартах.



И смех, и грех! Откуда "докладчики" выводят влияние "эффекта Brexit" или Дональда Трампа на Россию? Ведь на самом Западе эти "эффекты" имеют самое что ни на есть элитарное происхождение, самым тесным образом связанное с взаимной поддержкой того и другого Букингемским дворцом, чего с июльской встречи Трампа с Елизаветой II ни одна из сторон даже не скрывает.



И случайно ли, очерчивая географические рамки "исследования", они называют ровно два десятка мегаполисов, большая часть которых по правительственному проекту еще 2010 года как раз и относилась к будущим агломерациям. Протестировав настроения в части "глобального города", авторы доклада, следовательно, никак не озаботились мнением "деревенской" периферии и тем самым косвенно подтвердили фундаментальное непонимание не только "текущего момента", но и цели самих глобальных перемен, которая, согласно замыслу, состоит в том, чтобы загнать эту периферию в финальное глобальное "стойло", из которого ей не суждено будет выбраться. Ну и какие здесь могут быть сравнения с Западом, если они заведомо ведут в тупик?



И какие рекомендации властям предержащим, за исключением одной - "сопровождения" в это "стойло" тех 95% соотечественников, которым отводится роль дармовой рабсилы в колонизируемой "кладовой" природных ресурсов? Так они именно эти "рекомендации" и выдают - как "дракону" "подрезать крылья и когти", как его обмануть политтехнологическими спецприемчиками, обернув вокруг пальца. То есть как надежнее запудрить мозги и закабалить, приготовив к разделу и подаче на обеденный стол. Ни грана внимания к подлинным национальным интересам! И ни грана представления об объективности протестных процессов! Остается предположить, что такие тексты могут появляться только по заказу, хотя таковой может быть вслух и не проговорен, ибо исполнители и так очень хорошо знают, чего именно от них ждет заказчик.



Конечно, "впарив" искомое этому заказчику, наивно ждать позитивного отклика из общества, но оно их и не волнует. По Жванецкому, "рост производства подобной продукции ведет к росту ее потребления ими же". Точка!



Это общие, концептуальные замечания к представленному "документу". Чтобы их уточнить и детализировать, пройдемся по девяти пунктам "резюме" к докладу, которые вынесены вперед самого текста именно для того, чтобы заранее дать превентивный и "единственно верный" подсказывающий ответ на содержащиеся в этом "учебнике" как бы "школьные задачки".



Пункт первый. "Сбой коммуникационной стратегии власти" на региональных выборах-2018 связан не с Brexit и не с Трампом (здесь авторы уподобляются Хиллари Клинтон и "ищут черную кошку в темной комнате, где ее нет"). Этот "сбой" связан с пенсионной реформой и прочими асоциальными инициативами либерального правительства. Это ж до какой степени нужно было напрячь и без того сказочную "продуктивность" пресловутого "пальца, из которого все это высосано"! И до какой - потребителям "продукции" мнить себя продолжателями глобальных "цивилизованных" трендов! Даже в той "back side", где они находятся.



Второй. Никакой "антиистеблишментной волны" нет и в мире. А есть противоборство элитных групп. В его рамках одна группа, более зависимая от связки производительных сил и производственных отношений, которую вместе с самим производством притесняет другая, апеллирует к общественной поддержке. Описано сто лет назад у В. И. Ленина в "Империализме как высшей стадии капитализма". Поставленный на грань выживания в условиях "новой роли банков" промышленный капитал сегодня стремится выйти из подчинения финансовой олигархии, только и всего. Эта проблема мир-системного "ядра" капитализма не имеет отношения к периферии и полупериферии. Наглядный пример - Китай, по которому такая "волна", появись она в реальности, неизбежно бы ударила.



Третий. "Традиционные политические идеологии" никоим образом не связаны с "политическим центризмом", который настолько же искусственен, как и пресловутый "средний класс". Просто в условиях обострения борьбы элитных групп за оскудевающие ресурсы их стало на всех не хватать. То же и с "антиглобализмом", который находится с глобализмом в тех же диалектических отношениях управляемого "единства и борьбы противоположностей", что и упомянутые элитные группы.



Четвертый. "Четыре всадника информационного Апокалипсиса" - бессодержательная публицистическая метафора, ибо информационная сфера на 90% является частной и контролируется теми же элитными группами, на которых, если верить "докладчикам", скачут выдуманные ими "всадники". Около двух лет назад публиковалось интересное исследование (без кавычек) д.ф.н. Владимира Шалака, в котором на конкретной статистике информационных материалов ведущих американских и британских СМИ показывалось, что за Трампа подписался самый что ни на есть глобально-олигархический официоз.



Пятый. Приведенная здесь Minchenko & Co многословная и многозначная социология, призванная убедить доверчивую публику в том, что в обществе "созрел запрос" на партии с "новой искренностью", разбивается о две вещи. Во-первых, о содержание этой "искренности" - "за все хорошее против всего плохого", доминирующей во все времена, но ни в какие не имеющей шансов на осуществление. Ибо "имею желание купить дом, но не имею возможности, а имея возможность купить козу, не имею такого желания". А во-вторых, о чрезмерную ангажированность партийной темой самих "докладчиков", в упор не видящих нарастающего кризиса партийности, который мир пытается преодолеть с помощью цепляния за этот отживающий институт, что и плодит внесистемные эксцессы. В России же запроса на партии, действующие в "электоральных нишах", не было никогда, в том числе сто лет назад, что и доказала ленинская полемика с отзовистами и ликвидаторами. В России тогда и сейчас имеется запрос на классовые партии, способные выполнять не только и не столько электоральную, сколько остальные классические функции, выведенные еще Морисом Дюверже, - социально-представительскую, идеологическую, кадровую.



Отдельно следует напомнить о многократных попытках строительства управляемой "двухпартийной системы", неудача которых всякий раз упиралась в непонимание того, как в этом случае распоряжаться административным ресурсом. Грубо говоря, попробуйте объяснить конкретному чиновнику, почему его место - в "рыбкинском" блоке, который он считает маргинальным, в то время, как соседу по кабинету "достался" "респектабельный" черномырдинский НДР.



Шестой. В отличие от КПРФ, несмотря на все претензии к ней, ЛДПР - не партия, а спецпроект, изначально лишенный указанных партийных функций и признаков, нежизнеспособный при неизбежном и скором возврате к классовым идеологиям.



Седьмой. С любовью выписанные "докладчиками" технологии борьбы с "драконом популизма" если о чем и говорят, то об их собственной и заказчиков классовой принадлежности и ангажированности.



Восьмой. Неоспоримой внутриполитической тенденцией является рост самосознания масс, в том числе классового. В этой ситуации продолжение тасования колоды манипулятивных технологий, в том числе связанных с блоковым строительством, не только не способно дать стабилизирующего эффекта, но и хотя бы затормозить дестабилизацию. Аккумулировать определенную часть позитивно направленных классовых интересов, и то до определенной черты, способны не блоки. А лишь более широкие объединения антиолигархического, национально-освободительного характера.



И девятое. Движение общества к тому, что Minchenko & Co называют "внеэлекторальными формами политической борьбы", обусловлено отнюдь не "удачным" поиском комбинаций партийного представительства в Думе, а глубиной социально-экономического кризиса, в котором к тому моменту окажется страна, то есть сочетанием объективного и субъективного факторов. Если опосредовать партийную принадлежность В. И. Ленина и обратиться сугубо к его опыту политического анализа, тесно связанному с классовым, то выделяются четыре последовательно рассматриваемых вопроса:



- актуальная расстановка политических сил;

- движущие силы социально-политических процессов;

- коалиционно-блоковая тактика;

- выдвигаемые и/или снимаемые лозунги.



С перечисленных позиций видно, что представленный "докладчиками" в лице Minchenko & Co анализ с практической точки зрения бесперспективен и может быть полезен исключительно в манипулятивных целях внутриэлитной борьбы различных групп. С этой очевидной задачей он, скорее всего, и готовился.



Владимир Павленко Источник - REGNUM

