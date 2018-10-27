Жириновского примут во Дворце эмира Бухары. Мирзиеев нашел друга

00:57 30.10.2018

ЖИРИНОВСКОГО ПРИМУТ ВО ДВОРЦЕ ЭМИРА БУХАРЫ

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский в составе делегации Госдумы впервые посетит Узбекистан. Он прилетает 2 ноября.



В его расписании посещение дворца бухарского эмира, базара и шелковой мастерской в древнем городе.