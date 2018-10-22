 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 30.10.2018
10:34  Глубокие фейки и политическая манипуляция. О технологиях создания провокационной пропаганды, - Л.Савин
10:24  Кого утопит? Арестованный экс-глава Президентской администрации Киргизии Илмиянов начал давать показания
10:23  На саммите по сирийскому вопросу лидеры дали мало ответов на вопрос об "эндшпиле" войны, - Washington Post
10:20  Президент Жээнбеков пообщался с Хабибом Нурмагомедовым. Зубы целы...
10:18  В Киргизии остановлена Камбаратинская ГЭС-2. Сломали затвор
09:06  Кадровая нестабильность напрямую влияет на отсутствие роста в экономике Киргизии, - С.Сейит
08:39  Трамп-подарочки. CША готовят новые рождественские пошлины для Китая
08:29  Антииранские санкции выйдут Трампу боком в Афганистане. Кабул могут отрезать от важных торговых коридоров, - "НГ"
08:25  Китай наносит удар по России и Индии. Пекин создает "карманный" военный блок для защиты собственных интересов, - А.Храмчихин
01:13  Медведев и "цифровое" саморазложение: запал очередной русской революции? - Г.Ванин
00:57  Жириновского примут во Дворце эмира Бухары. Мирзиеев нашел друга
00:10  Тремор Росвласти: отставшие клоуны в погоне за уехавшим цирком, - В.Павленко
00:09  Таджикистан. Национальный альянс - это и есть ТЭО "ПИВ", - А.Алешин
00:04  Кошелек или жизнь. Почему граждане боятся бесплатной узбекской медицины
00:03  Версия: убитый журналист Хашогги знал про использование Саудовской Аравией химоружия
Понедельник, 29.10.2018
22:40  В авиакатастрофе в Индонезии погибли 20 чиновников минфина страны
22:08  Супруга бывшего владельца Zeromax М.Джалалова рассказала о связях ее мужа с семьей Каримовых
21:40  В Стамбуле открыли будущий крупнейший аэропорт мира - 200-миллионник
20:56  Казахи через 100 лет возродили Гонки на верблюдах
20:27  Саудовские генералы сговаривались с командой Трампа о свержении режима в Иране, - Daily Beast
20:09  Мирзиеев снял вице-премьера Зойира Мирзаева за "арык позора"
20:03  "Рухани Жангыру" - создаем мировоззрение и мироощущение конкурентоспособной нации будущего (на правах бреда)
19:43  Мирзиеев предложил выдавать "паспорт этнического узбека"
19:19  Партизанские засады. Джихадисты изменили тактику ведения войны в Сирии
17:13  Вместо ташкентского Юнусабада построят Business city
16:22  В Украине возбудили дело против экс-премьера "майданщика" Яценюка. За злоупотребления, растрату, подлог, отмывание и уклонение
15:34  Главный секрет Трампа, - Павел Шипилин
15:21  Японская принцесса Аяко вышла замуж за простолюдина и отказалась от титула
14:27  Туркменесуэла: богатейшую постсоветскую республику штормит, - И.Кармазин
14:22  Экс-прокурор Алматы Буксман (ныне врид прокурора РФ) и его "башкирские" кадры
13:59  На все четыре стороны: чем интересен саммит по Сирии в Стамбуле, - А.Онтиков
12:08  Секретный "Самарканд" под Калининградом "дурит голову" разведке НАТО
10:34  КазКНБ вскрыла чат-сеть джихадистов в 180 голов из 15 регионов Казахстана
10:01  Новая "Германия". Партий йеменского араба Тарика аль Вазира побеждает на выборах в Гессене
09:55  В Туркменистане создан особый "Земельный фонд" для фермеров-арендаторов
09:51  Сколько у Китая ракет, способных поразить американцев
09:15  Фармацевт Космосбек. Лучше б у Киргизии вообще не было Министра здравоохранения..., - "Айгай"
09:04  Как в Китае выполняются заветы Дэн Сяопина, - С.Цыплаков
09:03  Кабульская интрига и безопасность Центральной Азии, - Игорь Панкратенко
08:59  Россия остается на обочине Нового шелкового пути, - В.Скосырев
08:49  Рахмон пытается покорить Памир. Душанбе берет под контроль автономный Горный Бадахшан, - В.Панфилова
08:38  Сирийский решим. Как Владимир Путин в Стамбуле выход искал, - репортаж А.Колесникова
07:44  Президентом Бразилии избран проамериканский трампист Болсонару - гомофоб, женофоб, расист и просто придурок
06:42  В Индонезии разбился пассажирский Boeing-737 местной авиакомпании - 189 погибших
06:10  КырПрезидент Жээнбеков вылетел в Стамбул. Праздновать 95-летие Турецкой Республики
00:56  Второй фронт: Китай официально назначен "главным" врагом Америки, - Р.Хубиев
00:48  Почтовые бомбы в конвертах – очередной всплеск гражданской войны в США, - В.Прохватилов
Воскресенье, 28.10.2018
19:12  Во 2-й тур президентских выборов Грузии прогнозируемо проходят Зурабишвили и Вашадзе
14:19  Соло Эрдогана. Путин "потерялся" на саммите в Стамбуле, - "СП"
14:16  Путин посовещался с шаманами. Мать Моржиха гневается..., - "КП"
14:13  Стамбульский саммит - "общая воля" бессмысленной болтовни, - Ю.Сафронов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай наносит удар по России и Индии. Пекин создает "карманный" военный блок для защиты собственных интересов, - А.Храмчихин
08:25 30.10.2018

В начале августа 2016 года Китай, Таджикистан, Пакистан и Афганистан заявили о создании коалиции для усиления борьбы с терроризмом и укрепления стабильности в регионе. Данное решение было принято по итогам совещания начальников штабов вооруженных сил (ВС) четырех государств в городе Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР). Это соглашение вполне может стать лишь первым шагом к созданию полноценного военного блока. При этом более чем очевидно, что безусловным его лидером будет Китай, чей экономический, демографический и военный потенциалы на несколько порядков превосходят таковые остальных членов блока, вместе взятых.

Соглашение предусматривает обмен разведданными и совместную подготовку кадров с целью борьбы с терроризмом, наращивание потенциала борьбы с терроризмом, проведение совместных антитеррористических учений и образовательных семинаров, а также принятие коллективных решений по вопросам контртеррористической стратегии и практики с возможностью консультаций с каждой из четырех сторон.

С тех пор ежегодно проводится как минимум одно совещание начальников генштабов четырех стран. Также регулярно проводятся совместные учения армий и пограничных войск этих стран, в том числе двусторонние китайско-таджикские. Таким образом, Китай добивается более высокой координации усилий с соседними государствами для борьбы с "тремя силами зла", как в КНР называют экстремизм, терроризм и сепаратизм. Именно Китай был инициатором создания коалиции.

Пребывание Пакистана в одной коалиции с Китаем представляется абсолютно естественным. Гораздо примечательнее участие в ней Афганистана, который с 2001 года считается однозначно проамериканским и официально входит в число основных союзников США вне НАТО, и Таджикистана, который считается однозначно пророссийским, входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и является потенциальным кандидатом в Евразийский союз.

Необходимо отметить, что члены ОДКБ не должны входить в какие-либо другие военные союзы. Кабул и Исламабад до сих пор находились в очень плохих, порой откровенно враждебных отношениях между собой, Вашингтону так и не удалось их примирить. По-видимому, Пекину это удается гораздо лучше, именно ему удалось свести Афганистан и Пакистан в рамках одной коалиции. В данном случае, видимо, очень большую роль сыграла экономическая помощь Афганистану со стороны Китая, то есть Пекин в полном соответствии со своими традициями просто "покупает" Кабул, чтобы тот действовал в его интересах.

Интересно, что США в тот момент одобрили создание коалиции четырех стран, о чем сообщил тогдашний представитель американского Госдепартамента Марк Тонер. "Мы считаем это позитивным", – отметил Тонер, добавив, что "перед ними стоит много задач, многое предстоит сделать".

В отличие от США, Россия официально никак не отреагировала на создание коалиции в Урумчи, на неофициальном же уровне было однозначно констатировано, что происходит утрата Россией влияния в Центральной Азии. Пекин в очередной раз воспользовался проблемами Москвы для подрыва ее позиций в различных регионах мира и укрепления собственных позиций за счет российских.

Процесс создания нового союза под китайским руководством наносит сильнейший удар и по позициям Индии, которая и так уже давно находится в стратегическом окружении, поскольку она граничит либо с самим Китаем, либо с его союзниками. Дели возлагает большие надежды на союз с Кабулом, что должно было обеспечить Индии "прорыв" этого окружения и, в свою очередь, стратегическое окружение Пакистана, своего основного непосредственного противника. Кроме того, Дели давно пытался установить максимально тесные отношения с Душанбе, даже шла речь о создании в Таджикистане базы ВВС Индии. Коалиция, созданная в Урумчи, полностью разрушает эти планы и делает окружение Индии с западного направления полным и абсолютным. К тому же обмен развединформацией в рамках коалиции (по крайней мере между Китаем и Пакистаном) заведомо будет направлен не только против исламистов, но и против Индии.

Если созданная в Урумчи коалиция перерастет в полноценный военный блок, это станет совершенно новым шагом во внешней политике Пекина, поскольку до сих пор ни в каких военных блоках он принципиально не участвовал (Шанхайская организация сотрудничества военным блоком не является, причем именно благодаря китайским усилиям). Впрочем, будет вполне логично, что КНР станет членом того военного блока, который создан по ее инициативе и под ее руководством, другие варианты для Пекина неприемлемы.

Создание подобного блока нанесло бы сильнейший удар по позициям России и Индии в данном регионе, но практически никак не затронуло бы интересы США. Однако можно предположить, что превращение коалиции в блок станет достаточно затяжным процессом, Пекин будет действовать в характерной для себя манере "переходить реку, нащупывая камни", то есть не совершать резких и необдуманных шагов. В первую очередь это будет касаться именно военной составляющей коалиции, долгое время она будет оставаться в рамках совместных учений, подготовки кадров и обмена разведывательной информацией.

Принципиальным шагом станет размещение китайских военных контингентов за пределами страны не под эгидой ООН. Очевидно, что такой шаг будет сделан именно в рамках обсуждаемой четырехсторонней коалиции и будет означать окончательное превращение Китая в глобальную державу с глобальными геополитическими амбициями. А регион Центральной и Южной Азии окажется под таким же полным контролем Китая, как и Юго-Восточная Азия.

22.10.2018

Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540877100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Н.Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Б. Сагинтаев обсудил с представителями JP Morgan Chase перспективы инвестиционного сотрудничества
- В Казани Аскар Мамин и Антон Силуанов провели заседание межправительственной комиссии Казахстан - Россия
- На Правительственном часе в Мажилисе обсуждены вопросы развития государственно-частного партнерства
- О ситуации на финансовом рынке
- Общественному совету Министерства труда и социальной защиты населения презентован проект Закона РК "Об обязательном социальном страховании" в новой редакции
- Об итогах выборов депутатов маслихатов Республики Казахстан вместо выбывших
- Исекешев: 2 новых проекта запустят по поручению Президента
- В Кокшетау состоялась отчетно-выборная конференция Акмолинского филиала партии "Нұр Отан"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  