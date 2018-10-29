 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Антииранские санкции выйдут Трампу боком в Афганистане. Кабул могут отрезать от важных торговых коридоров, - "НГ"
08:29 30.10.2018

Под ударом антииранских экстратерриториальных санкций США скоро окажется единственный океанической порт Ирана, который мог бы сыграть важную роль в успешной реализации американской стратегии по Южной Азии. На это обращает внимание издание Wall Street Journal (WSJ). Дело в том, что гавань в южном иранском городе Чахбехар полезна в экономическом плане для Исламской Республики Афганистан (ИРА), где США пытаются стабилизировать ситуацию уже который год.

Призыв к иностранным государствам сократить импорт иранской нефти до нуля и введение запретов на деловые отношения с компаниями Исламской Республики могут сыграть злую шутку с американскими властями.

Под режим ограничительных мер подпадает порт в иранском городе Чахбехар в Оманском заливе. Как указывает WSJ, гавань, которая носит имя известного политического деятеля Мохаммада Бехешти, помогает Тегерану в укреплении экономических связей с Южной и Центральной Азией: это важный экспортный пункт для доставки черного золота за пределы Персидского залива. Эту гавань издание также называет стратегическим и военным активом Тегерана. Однако порт, помимо всего прочего, представляет собой еще и экономический ресурс для ИРА, старающейся диверсифицировать транспортные каналы. Республика, не имеющая выхода к морю, нуждается в новых путях и маршрутах.

Чахбехар является единственным в Иране океаническим портом и находится в Международном транспортном коридоре "Север–Юг". Не случайно в развитии и модернизации порта Шахид Бехешти, который рассматривают как продолжение порта Чахбехар, принимает активное участие индийская сторона, заинтересованная в том, чтобы транспортировать грузы в Среднюю Азию, Россию и в Европу, минуя соперничающий с ней в регионе Пакистан. Индия – одна из немногих стран, которая пока не свернула свою активность в Чахбехаре после выхода США из "ядерной сделки" с Ираном. В начале 2018 года индийская и иранская стороны подписали пакет из девяти соглашений, одно из которых предполагало аренду индийской компанией India Ports Global Limited части порта Чахбехар сроком на 18 месяцев. Договоренности были заключены в ходе визита в Нью-Дели президента Ирана Хасана Рухани.

Большие потери, как полагают в экспертной среде, с введением антииранских санкций американцы могут понести с точки зрения своей стратегии в Южной Азии: Чахбехар считают важным элементом в процессе стабилизации афганской экономики, а именно это американское руководство декларирует среди своих целей миссии в ИРА. "Чахбехар в регионе воспринимается как конкурент китайско-пакистанского коридора, но Афганистан на данный момент больше зависит от пакистанского транзита и старается выйти из этой зависимости, поэтому делает опору на Чахбехар, – заявил "НГ" директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. – Однако этот порт пока не работает на той мощности, на которой необходимо. Американцы вряд ли придают этому значение, но афганцы – да, для них это важно". Что касается военного транзита, то аналитик добавляет: американская сторона сейчас не так нуждается в нем, как это было до 2014 года. "Американцы могут обеспечивать себя воздушным путем", – говорит Нессар.

"Говоря о порте Чахбехар, надо разделять его важность сейчас для самого Ирана, его будущий потенциал и его важность для других стран, – заявил "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – Если говорить о сегодняшнем дне, Чахбехар хоть и является крупным портом, но для экономики Ирана он не ключевой. Например, крупнейший иранский нефтяной терминал расположен на острове Харк в Персидском заливе, а главным торговым портом на юге страны является Бендер-Аббас, включающий два огромных портовых комплекса, расположенных в районе Ормузского пролива. Однако Чахбехар имеет огромный потенциал для развития в рамках дальнейшего создания транспортного коридора "Север–Юг" и особенно для развития торговли центральноазиатских государств с Индией и другими странами. Поэтому Индия в свое время и вложила деньги в развитие этого иранского порта. В первую очередь это важно для Афганистана, который долго хотел получить альтернативу торговли через пакистанские порты и в последнее время активно переориентировал свой транзит на Иран вместо Пакистана, в том числе через порт Чахбехар".

Эксперт добавляет: "Понятно, что для Ирана расширение подобного транзита через его территорию означает увеличение доходов. Кроме того, развитие порта Чахбехар способствует развитию всей иранской юго-западной провинции Систан и Белуджистан, которая является одной из самых бедных в стране".

Игорь Субботин
29.10.18

Источник - ng.ru
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