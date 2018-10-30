Трамп-подарочки. CША готовят новые рождественские пошлины для Китая

08:39 30.10.2018

СМИ узнали о приготовленном США предновогоднем "подарке" Китаю



30 октября 2018



Администрация США может объявить о введении повышенных пошлин на импорт из Китая целого ряда товаров в начале декабря. Такой предновогодний "подарок" американские власти преподнесут в случае, если встреча главы Белого дома Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе на саммите G20 не даст результатов.



Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило информационное агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленных лиц. Отмечается, что повышенные пошлины могут быть введены на китайские товары на общую сумму около $257 млрд.



В случае, если о таких мерах объявят в ноябре, действовать они начнут с февраля, добавляется в материале.



Обострение в торговых отношениях Пекина и Вашингтона началось после выдвинутых Трампом обвинений в хищении американских технологий и интеллектуальной собственности. На этом основании США в июле увеличили размер пошлин до 25% на китайские товары общим объемом в $50 млрд. При этом в конце сентября американская страна ввела пошлины в 10% на ввозимые из Китая товары объемом в $200 млрд, причем в начале 2019 года тариф должен вырасти до 25%. На эти действия Пекин ответил зеркально.



8 октября министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что действия США в сфере торговых отношений с Китаем не отвечают интересам двух стран.