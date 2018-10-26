Кадровая нестабильность напрямую влияет на отсутствие роста в экономике Киргизии, - С.Сейит

09:06 30.10.2018

Единственная причина, по которой экономика Кыргызстана остается позади по сравнению с соседними странами, не говоря о развитых государствах, связана с неправильно проводимой кадровой политикой в нашей стране.



Каждый президент, собираясь во власть, приходит с призывами: "В Кыргызстане в самую первую очередь подниму экономику, обеспечу рабочими местами, увеличу зарплаты учителям и врачам". Но после достижения власти забывает об экономике страны, по желанию меняет кадры, не нравящегося выгоняет, послушного привлекает к себе, так проводит время, вызывая недовольство народа.



Глава отдела исследования Центральной Азии Китайского института международных отношений в Пекине, профессор Дин Сяосин выразил мнение: "Нас тоже как ближнюю соседнюю страну заставляет задуматься общее положение кыргызского государства. Единственная причина, по которой экономическое положение соседнего государства не улучшается в достаточной мере, связана с неправильной постановкой кадровой политики. За время получения независимости сменилось около 30 премьер-министров, говоря точней, кадровая нестабильность оказывает прямое влияние на экономику страны. Кадровые изменения в стране в самую первую очередь необходимы для упорядочения экономических, социальных вопросов, а также для улучшения повседневной жизни каждого гражданина. Поэтому кыргызское правительство должно продумать действия для решения экономических и социальных проблем. Если смена премьеров не приводит к экономическому росту, благополучию, не улучшает жизнь народа, не создает рабочие места, то усилится недовольство народа властью".



Недавно премьер-министр КР М. Абылгазиев провел очередное совещание правительства, на котором обсудили проект республиканского бюджета на 2019 год. На обсуждении министр финансов КР А. Касымалиев сделал доклад о проекте республиканского бюджета на 2019 год, прогноз на 2020-2021 годы, назвал основные макроэкономические показатели. По его информации, в 2019 году рост внутреннего валового продукта составит 4,0%, в 2020 году рост ВВП составит 4,4%.



Да возрадуется ухо господне. Если бы вправду улучшились условия экономического роста, как говорит министр мырза, эх! Но, к сожалению, если у нас снова будет возникать кадровая нестабильность, то представляется, что собирающаяся двигаться вперед экономика снова выпадет с седла.



Канатбек Нурманбетов - сотрудник отдела развития местного самоуправления общественного фонда "MSDSP KG" в Нарынской области (программа поддержки развития сообществ горных районов Кыргызстана) остановился на том, что сейчас в Кыргызстане нестабильны не только высшие государственные должностные места, но нестабильны также работающие в селах на муниципальных должностях кадры. Это тоже является вопросом, оказывающим негативное влияние на развитие экономики.



- "Вроде превратилась в привычку нестабильность образованных кадров, работающих в айыл окмоту. В рамках программы поддержки развития сообществ в горных районах общественного фонда MSDSP KG, мы ведем напрямую работу с айыл окмоту. Не ошибусь, сказав, что мы сами являемся свидетелями кадровой нестабильности и в айыл окмоту. Например, мы знакомимся со стратегией развития каждого айыл окмоту, и для выявления нуждаемости и нехватки создаем рабочую группу. Эта рабочая группа состоит из 30 человек. В ее состав входят работающие в айыл комоту сотрудники, депутаты местного кенеша, а также члены общественных организаций сельского округа и гражданские активисты. Наша организация обучает и помогает им составлять план развития сел. Из их числа мы выбираем секретарем работающего в айыл окмоту молодого образованного отличного человека и ведем с ним работу напрямую. Говоря точней, проводим тому человеку тренинги: как пользоваться современными технологиями, составлять программу развития, что такое муниципальная собственность, как рассчитываются налоги, в общем, учим на самые разные темы. Говоря точней, мы готовим лучших специалистов. Потом люди долго не задерживаются на работе, бросают эту работу, переводятся в другие организации, где платят больше зарплату, или же из-за малой зарплаты переводятся в другие отрасли, таких людей много. Вот такая кадровая неустойчивость тоже оказывает вредное воздействие на более быстрый подъем сельской экономики", - сказал К. Нурманбетов.



Действительно, если для развития экономики страны правительством не будет сделано решительных шагов, реформы, в том числе самый главный вопрос – кадровая политика не будет направлена на правильный путь, то появляется опасность потери обеих ног у экономики, и без того хромающей, еле передвигающейся на одной ноге.



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №39 от 26.10.2018/стр.12

Автор: Султан СЕЙИТ