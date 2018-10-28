В Киргизии остановлена Камбаратинская ГЭС-2. Сломали затвор

10:18 30.10.2018

Камбаратинскую ГЭС-2 остановили из-за заиления затвора. Об этом 24.kg сообщили в ОАО "Электрические станции".



Аварийной ситуации нет, гидроагрегат в рабочем состоянии. Однако заиление затвора не дает возможности открыть его. Специалисты устраняют проблему.



"Выше "Камбараты-2" по течению реки Нарын нет гидротехнических сооружений, поэтому ил и нанос скапливаются у плотины ГЭС. Это непредвиденная, но исправимая ситуация, работы по устранению завершат до конца ноября", - пояснили в компании.



По постановлению правительства ОАО "Электрические станции" должно иметь мощность 2 тысячи 652 мегаватт. На сегодня доступная мощность на 739 мегаватт больше. Мощность Камбаратинской ГЭС-2 составляет 90 мегаватт, остановка станции на внутреннее потребление электроэнергии не повлияет.



30 октября 2018, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО