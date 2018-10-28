Президент Жээнбеков пообщался с Хабибом Нурмагомедовым. Зубы целы...

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10:20 30.10.2018
Сооронбай Жээнбеков встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился в Турции с чемпионом UFC, бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым. Об этом в своем Instagram сообщил отец спортсмена, главный тренер бойцовского клуба России Iagles MMA Абдулманап Нурмагомедов.
"Нас всегда хорошо встречали на всех уровнях в Кыргызстане. Сооронбай Шарипович Жээнбеков поздравил с победой над Макгрегором на UFC 229. Беседа была очень полезной, плодотворной", - написал он.
Президент Кыргызстана находится в Турции по приглашению Реджепа Эрдогана и принял участие в открытии нового международного аэропорта "Стамбул" и в мероприятиях в честь 95-летия образования Турецкой Республики.
Хабиб Нурмагомедов в октябре победил ирландца Конора Макгрегора и стал чемпионом UFC.