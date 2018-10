На саммите по сирийскому вопросу лидеры дали мало ответов на вопрос об "эндшпиле" войны, - Washington Post

10:23 30.10.2018

29 октября 2018 г.

Луиза Лавлак | The Washington Post



"В субботу лидеры России, Турции, Франции и Германии встретились в Стамбуле, чтобы попытаться положить конец долгой войне в Сирии; это процесс, на который Москва имеет значительное влияние", - пишет журналистка The Washington Post Луиза Лавлак.



"Но, в то время как каждая страна подчеркивала, что твердо стремится положить конец конфликту, длящемуся 7 лет, саммит, по-видимому, дал мало конкретных результатов; это подтверждает, как сложно выработать "формулу примирения" на фоне соперничающих фракций, экстремистских группировок и нежелания Запада восстанавливать отношения с сирийским президентом Асадом", - говорится в статье.



"В итоговом заявлении лидеров звучит призыв к "всеохватному, осуществляемому под руководством и при активном участии самих сирийцев политическому процессу" и формированию до конца года комитета, который работал бы над конституционной реформой как прелюдией к свободным и справедливым выборам, которые будут проводиться при поддержке ООН", - пишет автор.



"Однако мало что свидетельствует, что это материализуется в краткосрочной перспективе", - считает издание.



Ранее участники мирной конференции в Сочи договорились о создании Конституционного комитета, треть членов которого отберет правительство Сирии, вторую треть - оппозиционные группировки, а последнюю треть - ООН. "Но в пятницу спецпредставитель ООН по Сирии де Мистура сообщил журналистам, что министр иностранных дел Сирии аль-Муалем отверг идею участия ООН в частичном формировании комитета", - говорится в статье.



Все четыре лидера, принявших участие в саммите в Стамбуле, руководят странами, по которым в какой-то степени ударила война в Сирии.



"Но эксперты сравнили саммит с фотосессией на высшем уровне, которая в основном отражала влияние России на "эндшпиль" конфликта", - пишет издание.



Саммит "в основном отражает совершенно реальное влияние, которое Россия, ратующая за содействие восстановлению Сирии без политического переходного процесса, имеет на других сторонних акторов, которые вкладываются в стабильность Сирии", сказал Тобиас Шнайдер (Global Public Policy Institute, Берлин).



Источник: The Washington Post