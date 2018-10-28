Кого утопит? Арестованный экс-глава Президентской администрации Киргизии Илмиянов начал давать показания

10:24 30.10.2018

Арестованный бывший советник Атамбаева Икрамжан Илмиянов активно сотрудничает со следствием – ГКНБ



Арестованный бывший советник экс-президента Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов активно сотрудничает со следствием. Об этом сообщает ГКНБ КР в ответ на заявление партии СДПК.



"У следствия имеются достаточно доказательств в получении денежных средств гражданином И.Илмияновым. В настоящее время И.Илмиянов активно сотрудничает со следствием", - сообщает ГКНБ во вторник.



Ведомство также сообщает, что в настоящее время в рамках ранее возбужденного уголовного дела следствие продолжается. Расследование ведется всесторонне и объективно. Выясняются все обстоятельства происхождения и растраты указанных денежных средств.



Как уже сообщалось, против бывшего советника Илмиянова было возбуждено дело по факту получения взятки в размере $150 тыс. от одного из бизнесменов. В то время Илмиянов работал заместителем руководителя аппарата президента. 19 октября ГКНБ объявил Илмиянова в розыск. 20 октября он был задержан в Москве и водворен с СИЗО ГКНБ.



После ареста Илмиянова в СДПК назвали факт задержания "неприкрытым шоу", так как "вывший советник экс-президента Алмазбека Атамбаева Икрамжан Илмиянов ни от кого не скрывался". Партия заявила, что "следствие не должно быть политически мотивированным, а объективным и беспристрастным".