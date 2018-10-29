Шесть мифов о Китае и китайцах, - В.Карюков

14:21 30.10.2018

Шесть мифов о Китае и китайцах

Поднебесная меняется на глазах, а легенды остаются



Виталий Карюков

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Анна Кузина



Анна Кузина - посол китайского языка и культуры в мире. На ее инстаграмм-блог подписаны более трехсот тысяч интернет-пользователей со всего света. С детства изучая китайский язык, она полюбила Поднебесную и теперь живет и работает на две страны, время от времени приезжая в Россию из Китая, впечатлениями от жизни в котором делится со своими подписчиками. Не так давно в издательстве "АСТ" вышла ее книга "Китай. Все тонкости". Мы попросили Анну рассказать об этой загадочной стране, о которой россиянам известно не так много, как хотелось бы…



"СП": - Анна, у китайцев принято считать, что русские - этакие "горячие парни", которые любят рубить с плеча. Вы уже не один год живете в КНР и можете компетентно сказать - правы ли они?



- Да, пожив среди китайцев, понимаешь, что народ у нас действительно горячий. Китайцы всегда говорят, что русские не только любят рубить с плеча и сжигать мосты, но и люди прямые, открытые, добрые, скажут все как на духу. Китайцы, по сравнению с нашими, более сдержанны, лишний раз промолчат, вместо того, чтобы разрушить и построить заново, подумают, как внести что-то новое на имеющейся базе.



"СП": - Анна, существует несколько заблуждений европейцев и россиян о Китае. Давайте поговорим о них. Например, считается, что китайская еда нашпигована вредными добавками и генно-модифицирована, а овощи и фрукты содержат чудовищные дозы нитратов. Поэтому китайская еда часто вызывает у иностранцев аллергию. Так ли это?



- Китайцы действительно часто сами говорят, что в овощах и фруктах много нитратов, они рекомендуют чистить кожуру у яблок, груш и даже винограда. Но на самом ли деле все так страшно? Можем ли мы уверенно заявить, что в других странах продаются исключительно органические продукты? Конечно, нет. Откровенно говоря, я не слышала про аллергию у иностранцев в Китае. Мои дочки впервые оказались в Китае, когда им исполнился год, у них есть эта самая аллергия на консерванты и нитраты, выявлено опытным путем. Конечно, я переживала, когда мы переезжали с детьми, и набрала с собой овощей на первое время, со временем мы перешли на местную продукцию, и по сей день никакой аллергии у нас не было.



"СП": - Считается, что центральные улицы китайских городов - это нечто вроде показательных витрин, где царит чистота и порядок. Но стоит отойти от центра на какие-нибудь отдаленные улицы, как иностранец может столкнуться с нищетой и грязью… Это соответствует действительности?



- В мегаполисах бывает всякое, но нищета и грязь - это, пожалуй, перебор, все же Китай - это уже не рядовая развивающаяся страна, где зашкаливают контрасты. В Пекине, Шанхае, Гуанчжоу контрасты есть, но нищетой их назвать нельзя. Это скорее дорогие рестораны, иномарки, бренды против велосипедов, скутеров, одежды с рынка, перекуса в забегаловке. Насчет грязи нужно анализировать отдельно взятые города - конечно, в мегаполисах чище, чем в маленьких городках, такой чистоты, как в Сингапуре, где штрафуют за мусор, или в Японии нет, но и в целом, на мой взгляд, в Китае меньше мусора, чем в России, более ухоженные дороги, тротуары и места отдыха.



"СП": - Говорят, что в Китае практикуется только народная медицина, а государственная находится на низком уровне. И что пациента (иногда даже раздетого) на приеме вместе с доктором разглядывают еще и десятки посетителей поликлиники, так как двери в кабинеты там постоянно открыты. Совпадает ли все это с вашим личным опытом пребывания в Китае?



- Не совсем. В Китае есть самые разные варианты. В обычных госпиталях как раз практикуется европейская медицина либо сочетание традиционной и европейской с уклоном на европейскую. То есть врач прописывает знакомые нам лекарства, а также традиционные. Кроме того, есть отделения традиционной медицины в крупных госпиталях и отдельные клиники. Насчет уровня лечения в корне не согласна - госпитали в Китае оборудованы по последнему слову техники, практически к каждому врачу можно попасть день в день, анализы и обследования проводят в тот же день или в течение 2?3 дней, то есть человек может достаточно быстро пройти врачей и выяснить причину заболевания. А вот насчет лишних глаз это правда. В кабинет врача дверь не закрывается либо вообще отсутствует, связано это с огромным потоком пациентов, пока один собирается, второй уже начинает рассказывать свою историю болезни. Однако это не та реальность, с которой приходится мириться. В крупных госпиталях мегаполисов есть так называемые международные отделения, изначально они создавались для иностранцев и госслужащих, сейчас туда приходят все, кому позволяют финансы. Там осмотр проходит очень цивилизованно за закрытыми дверьми.



"СП": - Рассказывают, что китайцы (как и французы, например) принципиально не говорят на иностранных языках и что беседуют они друг с другом очень громко, не обращая внимания на то, мешают они окружающим или нет…



- Не совсем так. У китайцев нет принципа не говорить на иностранных языках, они просто их не знают. Если китаец знает английский, он с большим удовольствием будет его использовать в разговоре с иностранцем, ведь это бесплатная возможность хорошей практики. А так как в основной массе китайцы знают английский плохо, то и создается впечатление, что они игнорируют другие языки и уверенно общаются на китайском, как будто их знают иностранцы. Но, кстати, те китайцы, которые попадают в Россию, очень быстро начинают говорить на русском языке. Что касается громкости - это да, китайцы действительно очень шумные, шепчущего китайца, наверно, можно встретить только в европейском ресторане и театре.



"СП": - И еще говорят, что китайцы имеют привычку плевать там, где стоят или сидят. И что даже в общественных местах, например, в ресторане, могут чавкать и сплевывать, никого не стесняясь…



- Ах, стереотипы, как же их много. Да, есть такие китайцы, это все равно что сказать, что русские все до одного любят выпить. Но правда ли это? Вот я, например, ни капли алкоголя не употребляю, и у меня очень много таких знакомых. То же самое и в Китае. Раньше эти плевки были массовым явлением, особенно на севере Китая, всему виной сухой грязный воздух, курение и низкий культурный уровень. Но сейчас ситуация сильно изменилась: штрафы за плевки и пропаганда сыграли роль - за последние 15 лет плюющихся стало меньше в разы, и обычно это удел старшего поколения. Про чавканье отдельная история. Для нас чавкать - признак бескультурья, но для традиционного китайца все иначе. Если человек смачно уплетает пищу, значит, ему вкусно, это похвала повару, особенно это касается мужчины - поглощение пищи без музыкального сопровождения сродни жеманству. Однако сейчас китайцы прекрасно знают, что в других странах это считается неприличным, поэтому молодежь меняется на глазах в "лучшую сторону" в нашем понимании.