Тюрьмы ЦРУ: тайное стало явным, - В.Веретенников

14:24 30.10.2018 Тюрьмы ЦРУ: тайное стало явным

Литву обязали выплатить компенсацию узнику секретного американского застенка



Владимир Веретенников



Европейский суд по правам человека в Страсбурге недавно отклонил жалобу правительства Литвы, поступившую в связи с решением ЕСПЧ о том, что в этой стране размещалась тайная тюрьма ЦРУ. В свою очередь, комитет ООН по правам человека призвал Литву рассекретить расследование о существовании на территории республики в 2005-2006 гг. тюрьмы ЦРУ. Так тайное окончательно стало явным.



Напомним, Европейский суд по правам человека 31 мая этого года объявил, что в Литве в одном из пригородов Вильнюса Антавиляй (неподалеку от дач высокопоставленных чиновников!) в 2005-2006 гг. действовала секретная тюрьма ЦРУ США, в которой содержались лица, подозреваемые в терроризме. За незаконное содержание в литовской тюрьме ЕСПЧ обязал Вильнюс выплатить компенсацию в размере 130 тыс. евро родившемуся в Саудовской Аравии палестинцу Абу Зубайде (Заину аль-Абидин Мохаммеду Хусейну). 47-летний Абу Зубайда подозревается в причастности к терактам 11 сентября, однако официальные обвинения ему до сих пор не предъявлены. Сейчас он находится в заключении на Гуантанамо. Президент Литвы Даля Грибаускайте пообещала, что решение европейского суда, хоть оно и является для республики неблагоприятным, будет выполнено.



Однако представители литовского правительства обвинения в свой адрес по прежнему отрицают. Они утверждали в ЕСПЧ, что в помещениях в Антавиляй должен был действовать центр поддержки разведки, а самолетами, вызвавшими подозрение правозащитников, на самом деле в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи. По словам чиновников, другой упоминаемый в документах расследования объект (здание на улице Сераковского в Вильнюсе) "предназначался для эксфильтрации тайных сотрудников" – т.е. перевода их в безопасное окружение. Обращаясь к судейской коллегии, замминистра юстиции Паулюс Грицюнас заверил, что "в Литве не действовал никакой тайный центр ЦРУ для задержанных". Литва подала в Европейский суд по правам человека просьбу о пересмотре его вердикта. Но жюри, состоявшее из пяти судей, решило, что основания для передачи жалобы на пересмотр в Большую коллегию ЕСПЧ отсутствуют.



Также литовцы жалуются, что хотя в США проводили собственное расследование о тюрьме ЦРУ под Вильнюсом, американцы не захотели делиться с прибалтийской республикой полученными в ходе него данными.



8 октября Генпрокуратура Литвы сообщила, что получила из США ответ на ходатайство о помощи. "В нем указано, что у США нет возможности предоставить запрашиваемые данные и ответы на вопросы литовских прокуроров", – жалуются в ведомстве. Получается, что заокеанский гегемон цинично попользовал своего прибалтийского союзника, а потом отказался выручать из беды, в которую сам же его и вовлек. Литовские прокуроры уныло сообщают, что продолжают досудебное расследование, но дать оценку факту существования в стране тюрьмы ЦРУ можно "только после того, как будут собраны все необходимые данные".



Само это расследование в Литве заводить очень не хотели и вынуждены были приступить к нему лишь тогда, когда отвертеться уже не представлялось возможным. Дело в том, что в декабре 2014 года Сенат США обнародовал отчет о секретных узилищах ЦРУ. В отчете среди прочих подобных мест упоминается и некий "фиолетовый" центр, действовавший в 2005-2006 гг. Правозащитники считают, что данный центр находился в Литве, в Антавиляй. Поэтому в 2014 году Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование о вероятной незаконной транспортировке людей через госграницу, а в 2015 году присоединила к нему в рамках этого дела следствие о вероятных злоупотреблениях должностных лиц. Международные ходатайства о помощи были направлены в США, Польшу, Румынию и другие государства.



Хотя расследование ведется уже без малого четыре года, прокуратура указывает, что хотя из некоторых государств поступили ответы на ее запросы, "однако никакие важные для расследования данные до сих пор не получены". Больше никакой информации о расследовании не сообщается, так как она, как отмечают в прокуратуре, "признана государственной или служебной тайной". И это при том, что о возможности существования в Литве секретной тюрьмы ЦРУ (что противоречит местной конституции), где к заключенным применяли "особые" методы дознания, говорили уже давно.



Еще в 2009 году вышла передача американского телеканала ABC, в которой было рассказано, что США содержали где-то под Вильнюсом пойманных боевиков "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) – якобы, их разместили в здании, раньше служившим школой верховой езды.



Позже Wikileaks обнародовал информацию о том, что с 2003 до 2006 года в Вильнюсе и Паланге периодически приземлялись летательные аппараты ЦРУ.



Тем не менее тогдашний президент Литвы, проживший долгие годы в США Валдас Адамкус и премьер-министр Альгирдас Бразаускас категорически все отрицали. "Меня заверило высшее руководство наших ведомств безопасности, что в Литве точно не было никакой тюрьмы, что таких заключенных никто не привозил", – утверждал Адамкус. В Литве по этому поводу в 2009-м даже было начато парламентское расследование под началом депутата Арвидаса Анушаускаса – но двумя годами позже его прекратили в связи с "истечением срока давности".



Нынешний президент Даля Грибаускайте вскоре после того, как возглавила государство в 2009 году, пообещала добиться ясности в этом вопросе. Впрочем, впоследствии она данной темы старалась не касаться – вплоть до последнего времени, когда вернуться к больному вопросу вынудил вердикт ЕСПЧ. Замять скандальную историю не удалось по той причине, что слишком много лиц приложили старания, чтобы этого не допустить. Так, адвокат Хелен Даффи, защищающая интересы Абу Зубайда, обнародовала ряд фактов. В частности, Даффи ссылалась на отчет Сената США, о котором она рассказывала в ЕСПЧ: "Там имеется много четких указаний на соглашения, заключенные между должностными лицами Литвы и ЦРУ. В том числе и относительно крупных денежных сумм, которые переходили из рук в руки в обмен на поддержку".



В этом отчете, содержатся, по словам Даффи, сведения "не оставляющие никакого серьезного пространства для сомнений" в том, что в Литовской Республике размещалась тюрьма ЦРУ. "Литовское государство несет ответственность за заключение и пытки моего клиента на своей территории", – уверяет адвокат. Впрочем, полная версия отчета Сената (более 6 тысяч страниц), публике не доступна. Был опубликован лишь его сильно сокращенный вариант на 524 страницах. В связи с этим Арвидас Анушаускас сказал: "Возможно, подтверждается факт нахождения места заключения в Литве. Но насчет того, кого там содержали, каких конкретных лиц – об этом в материале не сказано".



В конце 2014 года организация Amnesty International обвинила ряд правительств Европы в соучастии в рамках глобальной "войны с террором" в операциях ЦРУ по тайному содержанию в тюрьмах, допросах и пытках разных лиц. Среди названных тогда государств фигурировала и Литва. Это подтверждается и некоторыми документами, обнародованными Комитетом Сената США по разведке – правда, в них отдельные строки оказались заретушированы. Как явствует из этих документов, тюрьму в Литве закрыли в 2006 году, а "постояльцев" "фиолетового центра" доставили в "коричневую дыру" (видимо, другая тюрьма в Афганистане).



Озвучены имена как минимум двух заключенных, находившихся на территории Литвы.



Одного из них зовут Мустафа аль-Хасави, он гражданин Саудовской Аравии. США обвиняют аль-Хасави в возможном финансировании террористической атаки 11 сентября 2001 года на "башни-близнецы" в Нью-Йорке. Он был задержан в Пакистане в 2003 году, передан в распоряжение США и подвергся пристрастному дознанию. В отчете Сената США признается, что у аль-Хасави от примененных к нему "мер спецвоздействия" появился хронический геморрой, надрывы заднего прохода и симптоматическое выпадение прямой кишки. Правда, не уточнялось, в какой именно тюрьме к нему применялись эти пытки.



Вторым из двух находившихся в Литве заключенных назван уже упомянутый Заин аль-Абидин Мухаммад Хусейн, более известный, как Абу Зубайда. Американские власти считают его главным вербовщиком "Аль-Каиды" в 90-е, позже сменившим Усаму бен Ладена в качестве руководителя оперативной сети этой террористической организации. Именно он стал первым задержанным в рамках дела 11 сентября, на нем десятки раз "обкатывались" методы "силового воздействия", примененные и на других узниках. В частности, рассказывалось, что Зубайду подвергали воздействию "белым шумом" и пытке бессонницей, совали голову под воду до потери сознания. Заключенному надевали на голову мешок, затем снимали и показывали ящик, похожий на гроб. Также его били и запирали в тесную камеру, доводя до истерического состояния.



Предполагалось, что американцы не понесут за это никакой ответственности, так как пытки осуществлялись не на территории США. Однако, у их пособников из других государств стали возникать неприятности. Абу Зубайда обратился в находящийся в Страсбурге Европейский суд по правам человека и выиграл дело против Польши – одно время он содержался в тайной тюрьме ЦРУ и в этой стране. Суд приговорил, что польское правительство должно выплатить пострадавшему 130 тысяч евро. Подобный же иск заключенный палестинец решил предъявить и Литовской Республике – и, в итоге, добился своего.



В июне 2016 года Европарламент большинством голосов принял резолюцию с осуждением государств-членов ЕС, имевших отношение к секретным тюрьмам ЦРУ – за их равнодушие к этой ситуации.



"Я считаю, что сокрытие создает прецедент на будущее, и только поэтому следовало бы максимально прояснить, что было на самом деле", – сказал поддержавший резолюцию европарламентарий от Литвы Валентинас Мазуронис. В ноябре 2017-го прокуратура Международного уголовного суда (МУС) попросила судей доподлинно выяснить, была ли тюрьма ЦРУ в Литве. В заявлении главного прокурора Гаагского трибунала Фату Бенсуда отмечалось: "Кажется, что так называемый "фиолетовый" центр находился в Антавиляй, в Литве – и действовал примерно с февраля 2005 года до марта 2006 года. За этот период как минимум двое пострадавших, как утверждается, подвергались там пыткам и жестокому обращению".



К слову, Литва является участником Римского статута Договора об учреждении МУС, так что должна сотрудничать с этим судом. США же в деятельности данного учреждения не участвуют и ничего ему не должны. "Основные источники не в Литве, а в США. США не являются подписантом конвенции о МУС, это создает серьезные проблемы для расследования", – оправдывался Арвидас Анушаускас. МУС оказался второй после ЕСПЧ международной инстанцией, заинтересовавшейся тем, что происходило двенадцать лет назад в Антавиляй.



После того, как 31 мая Европейский суд по правам человека постановил, что секретная тюрьма ЦРУ в Литве все же существовала, с разоблачительными заявлениями выступил бывший глава государства Роландас Паксас. Он потерял президентский пост в апреле 2004-го результате импичмента – его обвиняли в "создании угрозы национальной безопасности".



Паксас заявил, что настоящей причиной его устранения с поста президента стало именно нежелание позволить ЦРУ открыть в Литве секретные узилища.



"Когда руководители тогдашнего Департамента госбезопасности (тогда литовский ДГБ возглавлял Арвидас Поцюс – ВВ) обращались ко мне, как к президенту, что, мол, если такая возможность будет (устройство тюрем ЦРУ в Литве – В.В.), как бы президент отреагировал? Я сказал: нет, я буду против. Это и было одной из причин отстранения меня от должности", – утверждает политик. "Так и получается: одна ошибка идет за другой ошибкой. Лучше было бы сказать: да, у нас такое было, да, мы извиняемся, да, может, президент Паксас был отстранен и по этой причине", – отметил экс-глава государства.



В последних числах июля уже и Комитет ООН по правам человека призвал Литву рассекретить результаты расследования о тюрьме ЦРУ. В комитете выразили особое беспокойство тем, что досудебное расследование до сих пор не закончено и никаких подозреваемых не о названо. То, что литовские власти не торопятся назвать виновных, вполне объяснимо. "Речь идет о похищении людей и пытке. По нашим законам это тяжелое преступление со сроком лишения свободы до двадцати пяти лет", – говорит политолог Ауритас Грижис. Однако, под натиском влиятельных международных инстанций Вильнюсу, возможно, придется все же обнародовать правду об этой неприглядной истории. Источник - Столетие.ру

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