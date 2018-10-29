Апокалипсис или нирвана? Размышляя о будущем, - Акио Кавато

14:26 30.10.2018

Апокалипсис или нирвана?

Писатель Акио Кавато - о факторе непредсказуемости в современной мировой политике



Размышлять о будущем мира сегодня непросто



Недавно на Урале произошел ряд землетрясений (вполне ощутимых - пятибалльных), что является редкостью в этом регионе. Ученые гадают, что бы это значило: то ли это признак грядущего разделения Евразии на две части, то ли, наоборот, свидетельство "сближения" Китая с Россией?..



Сегодня в этом мире полно аномалий, а порой и абсурда. К примеру, президент США Дональд Трамп собирается сломать послевоенный мировой порядок, который в свое время США сами построили, в том числе и ценой гибели нескольких сотен тысяч американских офицеров и солдат во время Второй мировой войны. Аргументация такая: союзники США злоупотребляют системой свободной торговли, получая львиную долю выгод и преимуществ и обрекая на потери американское, прежде всего белое, население. К удивлению всей мировой общественности, Трамп выступает против глобализации, которую другие страны до сих пор всегда ассоциировали именно с США.



Далее. Трамп четко объявляет в своих выступлениях, что его администрация (в отличие от предыдущей - администрации Обамы) уважает суверенитет других государств и не ставит задачу "демократизировать" авторитарные правительства через политику regime change, при этом сам он не стесняется давать указания своим союзникам, как тем надо жить. Президент США больше не упоминает термины "демократия" и "свобода", не обращает внимания на традиционные ингредиенты американской внешней политики, а разные фонды и институты по "демократизации чужих государств" сегодня в панике, поскольку опасаются лишиться грантов и дотаций. Недавно в журнале Foreign Affairs была опубликована статья с призывом продолжать эти ассигнования, как будто с завуалированной угрозой: если Конгресс не даст добро на это, то они могут устроить regime change внутри самих США.



Былые пуританские ценности (такие, как честность, прилежность и филантропия) уходят в прошлое, взамен предлагается набор идей иного плана, в основе которых причудливая смесь циничного прагматизма, прямолинейности и вольготности.



И даже ренессанс рассуждений о "превосходстве" белых становится чуть ли не новой государственной идеей США. Занятно, что представители крайне правых сил (неонацистов), Alt-right, укрепляют свои связи и взаимодействие не только с европейскими, но и российскими контрагентами. Несмотря на конфронтацию с Россией на официальном уровне, представители американских организаций по "превосходству белых" регулярно участвуют в съездах и собраниях, организованных в России их русскими единомышленниками.



Кульминацией в театре абсурда стало недавнее выступление президента Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которого он гордо заявил, что его администрация за первые два года своего срока свершила больше деяний, чем почти все прочие президенты в истории. Аудитория в ответ… засмеялась. И, наверное, именно эта сцена подтолкнула посла США в ООН госпожу Никки Хейли уйти в отставку - увидев, как мировое сообщество оценивает президента ее страны, она приняла решение отойти в сторону, и это понятно: иначе ее собственная политическая карьера пойдет под откос.



Впрочем, на абсурдистской ниве отличаются не только американцы - китайцы успешно конкурируют с ними в непредсказуемости своих действий. Отличным примером служит недавний арест президента Интерпола Мэн Хунвэйпо по обвинению во взяточничестве. Коли так, зачем они выдвинули его кандидатуру на столь важное место? И даже Япония, корректная до чопорности, в один прекрасный день сенсационно заявила, что подводные лодки ее "сил самообороны" уже давно оперируют в далеком Южно-Китайском море. Возможно, японцы опасаются, что без этого китайцы смогут засыпать все Южно-Китайское море своими искусственными островами. Но трактовать такое заявление можно и шире: если "силы самообороны" Японии таким вольготным образом могут действовать в далеком от нее регионе, то в один прекрасный день японская подводная лодка вдруг всплывет даже в Москве-реке…



В общем, неразбериха и смятение, в котором преобладают политические амбиции, жадность элит и невежество народа - три основных двигателя зла на этом свете. Становится тревожно: неужели таким будет новый "многополярный мир"?



Вряд ли. Пока США держат за собой лидирующую позицию, ибо у них остаются страшные средства, чтобы реализовывать свои интересы и свои намерения,- это мощь вооруженных сил и доллара. Трамп, несмотря на свое нежелание направлять войска за границу, неимоверно увеличивает военные расходы, стреляет крылатыми ракетами в Сирии и объявляет санкции в отношении китайской компании за то, что она посредничала в закупках российских вооружений.



И США при принятии санкции часто прибегают к запрещению использования наказанными субъектами системы долларового расчета. Беда в том, что весь мир никак не может обойтись без долларов в международных сделках. Даже в торговле между Россией и Китаем доля выплат рублями или юанями не превышает 10 процентов в общем обороте. Вот и получается: если нарушаешь американские "предписания" даже за границей, тебя все равно санкционируют, лишая права вести бизнес и внутри США. А личностные качества Трампа - непредсказуемость и суровость - усиливают эффект американских мер.



Противопоставить этому, по сути, нечего. Китай проигрывает в торговой войне, точнее, в конкуренции за мировое лидерство. У него начинается большой отток капиталов, быстро уменьшаются размеры валютного резерва, а постоянно падающий курс юаня несет угрозу высокой инфляции - уязвимый характер китайской экономики обнаруживается. Европейское сообщество тоже теряет почву под ногами: выход Великобритании из ЕС, шатающаяся позиция немецкого канцлера Меркель, растущие силы неонацистов, финансовые неразберихи Италии и прочие проблемы бросают тень на будущее ЕС. И хотя японская экономика достаточно крепкая, она одна не может спасти мировую экономику от потрясений. А потрясения вполне вероятны: на американском рынке ценных бумаг уже начался обвал и к чему он приведет, какие последствия будет иметь, не ясно. Разброс вариантов невероятно широк (от глобальной экономической катастрофы до мелкой отраслевой коррекции), поскольку сегодня любой исход теоретически возможен.



Вы спросите: и как с такими видами на перспективу жить? Отвечу: надо попробовать жить с оптимизмом. И поясню, на чем этот оптимизм может основываться.



Даже будучи скептиком, могу четко сказать, что образ и уровень жизни в России и в других цивилизованных странах постоянно улучшается, а значит, вероятность вооруженного столкновения между ними с каждым новым годом, проведенным мирно, становится все меньше, а возможностей изменить жизнь к лучшему - все больше: широкое использование роботов и искусственного интеллекта кардинально повысят производительность труда; товары и удобства станут доступными для большего количества людей, что снимет напряженность в обществе и во всем мире. Тогда человечество сможет объединить силы для разрешения вопросов планетарного масштаба - на разработку технологии защиты от астероидов, например, или на коррекцию орбиты земного шара с тем, чтобы минимизировать эффект глобального потепления…



Прелесть сегодняшнего дня в том, что возможность светлого будущего столь же вероятна, как и любой апокалиптический прогноз. В такое вот странное время живем.



Акио Кавато, японский писатель

Журнал "Огонек" №41 от 29.10.2018, стр. 23